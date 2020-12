Estudio revela incremento histórico en la popularidad de la pesca y la navegación en 2020

Bajo el título Who's On Board: Keeping New Anglers & Boaters Hooked (Quién está a bordo: Manteniendo el interés de los nuevos pescadores y navegantes), el estudio da una mirada integral a los principiantes en el agua y a cómo el COVID-19 está impactando el futuro de la recreación al aire libre en los Estados Unidos. Este estudio fue adelantado por RBFF para apoyar su marca Vamos a Pescar .

"Sin duda, el distanciamiento social ha hecho que muchas de nuestras actividades rutinarias de recreo no se puedan hacer, sin embargo, este también hizo que muchos de nosotros descubriéramos nuevas formas de disfrutar el tiempo libre y practicáramos el autocuidado durante la pandemia", comentó Stephanie Vatalaro, vicepresidente senior de Marketing y Comunicaciones de RBFF. "Con tanta incertidumbre que ha traído 2020, la pesca y la navegación ofrecen una serie de beneficios que incluyen paz y relajación, tiempo de calidad con la familia y los seres queridos, e incluso el efecto tranquilizante de la naturaleza".

Entre los hallazgos más destacados del informe se incluyen:

Durante el verano de 2020, millones de estadounidenses se iniciaron o retornaron a la pesca y la navegación.

Los nuevos pescadores y navegantes son más jóvenes, urbanos y diversos. También están muy conectados socialmente.

Entre las razones comunes para iniciarse en estas actividades se encuentran vacaciones y planes de verano cancelados, horarios más flexibles al trabajar desde casa e inspiración por familiares y amigos.

Los nuevos pescadores superaron una serie de barreras como la inexperiencia, la falta de equipos y no tener compañeros de pesca.

Entre los beneficios que más han disfrutado las personas en la pesca y la navegación están la tranquilidad de la naturaleza, el disfrute y el bienestar mental.

La gran mayoría de principiantes planea seguir pescando y navegando. El 94 % de los navegantes y el 90 % de los pescadores indicaron deseos de continuar en el futuro.

Los motivos personales para seguir participando en estas actividades incluyen tres elementos fundamentales de la pesca y la navegación: la conexión social con seres queridos, el reto y la conexión con la naturaleza que estas actividades ofrecen.

"La pesca y la navegación son actividades que pueden beneficiar a cualquier persona, sin importar su edad ni su nivel de actividad", comentó Vatalaro. "Con esto en mente, no sorprende que 9 de cada 10 principiantes mencione que desea seguir participando en el futuro, lo que permite ver cómo la pesca y la navegación seguirán aportando para ayudar al bienestar mental de los estadounidenses en el largo plazo. Juntos, los nuevos pescadores y navegantes de los Estados Unidos ayudan a que estas actividades crezcan como elementos vibrantes de la tradición de vida al aire libre estadounidense por los años venideros".

Who's On Board forma parte de la campaña Vamos a Pescar Get On Board, una iniciativa de servicio público a nivel nacional para difundir los beneficios para la salud y el bienestar de las actividades de pesca y navegación en tiempos de distanciamiento social. El informe completo y recursos multimedia están disponibles para descarga en www.TakeMeFishing.org/WhosOnBoard. Otros recursos del sitio web incluyen guías introductorias para iniciarse en la pesca y la navegación, un mapa interactivo de sitios para ir a pescar y novedades en accesos al agua para ayudar a los participantes a recrearse responsablemente.

Acerca de Recreational Boating & Fishing Foundation (RBFF)

RBFF es una organización sin fines de lucro cuya misión es aumentar la participación en la pesca y la navegación recreativas, protegiendo y restaurando los recursos naturales acuáticos del país. La iniciativa 60 en 60 de la RBFF pretende atraer 60 millones de pescadores al deporte para finales de 2021. Para ayudar a reclutar, retener y reactivar participantes, la RBFF desarrolló las galardonadas campañas Take Me Fishing™ y Vamos A Pescar™ para crear consciencia sobre la navegación, la pesca y la conservación, y educar a las personas acerca de los beneficios de participar en estas actividades. Los sitios web de la campaña ofrecen videos introductorios y un mapa interactivo por estados que les permite a los visitantes encontrar sitios locales de navegación y pesca, para ayudar a los navegantes y pescadores de todas las edades y niveles de experiencia a aprender, planear y equiparse para un día exitoso en el agua. La RBFF también ofrece a los actores involucrados de la industria una serie de herramientas entre las que se encuentran un aplicativo para licencias de pesca y registro de botes para conectar a sus clientes con la información que necesitan a tan solo un clic, al igual que un mapa de sitios de pesca y navegación para ayudarle a sus clientes a descubrir sitios cerca de ellos.

