Estudio sobre el asma en la escuela apoyado por los trabajadores de la salud de la comunidad para mejorar la salud infantil en el Bronx

NUEVA YORK, 29 de septiembre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Un nuevo enfoque comunitario para ayudar a los niños a controlar los síntomas del asma se pondrá en marcha en 40 escuelas públicas, concertadas (charter) y parroquiales de todo el Bronx, y contará con la participación de 416 estudiantes de entre 4 y 12 años. El estudio de cinco años de duración, titulado "Evaluación del Programa de Control del Asma para promover la actividad estudiantil escolar" (Asthma-PASS) cuenta con el apoyo de una subvención de 4.2 millones de dólares concedida por el Instituto Nacional de Salud al Albert Einstein College of Medicine y al Children's Hospital at Montefiore (CHAM). La investigación estará dirigida por la doctora Marina Reznik, Vice Chair de Investigación Clínica y Comunitaria de CHAM y Einstein, y profesora de Pediatría en Einstein.

Las investigaciones de Montefiore-Einstein muestran que la tasa de prevalencia del asma en el Bronx llega al 25% en algunos vecindarios, la más alta de todos los cinco grandes distritos de Nueva York. El Bronx también tiene las tasas generales más altas de hospitalizaciones y muertes por asma de Nueva york.

"Desarrollamos el estudio de Asthma-PASS, en colaboración con las escuelas primarias del Bronx, los padres de los niños asmáticos y miembros de la comunidad. Luego realizamos un estudio piloto en cuatro escuelas que reveló un aumento de los días asintomáticos y de actividad física de los niños, un componente esencial para el tratamiento del asma", dijo la doctora Reznik. "Nuestro objetivo con esta ampliación del estudio es ver si podemos reducir los síntomas del asma entre los estudiantes urbanos considerados de alto riesgo".

El nuevo ensayo controlado aleatorio se distribuirá por grupos entre las escuelas participantes, bien a la iniciativa Asthma-PASS o bien al grupo de comparación de Manejo del Asma.

Las escuelas asignadas al azar al programa Asthma-PASS realizarán un taller sobre el asma para el personal escolar y organizarán una semana de concientización sobre el asma. Durante este periodo los estudiantes participarán en diferentes actividades, como escritura de poemas, elaboración de carteles o un estudio de datos sobre el asma, con el fin de mitigar el estigma sobre esta enfermedad y concientizar sobre el asma a todos los estamentos escolares. Las familias del Asthma-PASS también participarán con la ayuda de un trabajador comunitario de la salud (CHW, en sus siglas en inglés) para abordar las necesidades de coordinación de salud y las preocupaciones sobre la actividad física.

Todas las escuelas participantes, independientemente de su asignación a uno u otro grupo, seguirán generando oportunidades para hacer actividades físicas tanto en el salón de clases como en otras áreas la escuela. Después de que los estudiantes de las escuelas de Asthma-PASS hayan completado el programa y la evaluación final, a los niños de los grupos de comparación de Tratamiento del Asma se les ofrecerán talleres y actividades de la semana de concienciación sobre la enfermedad. Los niños y cuidadores registrados en ambos grupos recibirán, además, información sobre el asma y asesoramiento sobre el COVID-19 por parte de un CHW. Al final del estudio, los investigadores evaluarán los resultados de los niños del grupo Asthma-PASS en relación con los niños del grupo de comparación de Tratamiento del Asma.

"En el estudio piloto de Asthma-PASS, nos sorprendió la creatividad de los niños para aprender y compartir información sobre el asma durante la semana de concienciación", dijo la doctora Reznik. "Esperamos que todos los estudiantes que participen en el estudio lo entiendan como una forma atractiva y agradable de aprender a tratar su enfermedad y de mejorar su salud a largo plazo".

En investigaciones anteriores, la doctora Reznik y sus colegas descubrieron que los niños de minorías urbanas con asma se enfrentan a diversas barreras para la actividad física como, por ejemplo: el estigma relacionado con la enfermedad reportado por los propios niños, el miedo de padres e hijos a ataques de asma causados por la actividad física y la falta de confianza de los maestros a la hora de ayudar a sus estudiantes con asma agudo. Los especialistas médicos e investigadores apoyan la actividad física en los niños asmáticos, ya que ésta está relacionada con la disminución de la gravedad de los síntomas y con una mejora del tratamiento de la enfermedad y de la calidad de vida.

Otro estudio anterior de la doctora Reznik reveló que los CHW que imparten educación sobre el asma en el hogar pueden ayudar a disminuir los días sintomáticos y reducir las disparidades en los resultados de salud de los niños. El nuevo programa de Asthma-PASS conjuga elementos de estudios anteriores de éxito con el objetivo de facilitar un apoyo más eficaz a los niños asmáticos y sus familias, y de mejorar los resultados.

La doctora Reznik ha dedicado su carrera no solo a atender a pacientes asmáticos sino, además, a buscar formas de corregir los factores socioeconómicos y ambientales que influyen en el tratamiento del asma infantil. Hasta la fecha, la doctora Reiznik ha dirigido 10 iniciativas comunitarias contra el asma, en las que se han registrado aproximadamente 3,000 niños y/o cuidadores, y ha colaborado con varias organizaciones comunitarias para crear y evaluar formas prácticas y viables de mejorar el tratamiento del asma infantil y de reducir las crisis asmáticas y las hospitalizaciones.

Subvención: NIH/NHLBI R61/R33 HL147908

Del Montefiore Health System

El Montefiore Health System es uno de los principales sistemas de salud académicos de Nueva York y es un líder reconocido en la prestación de atención médica personalizada de calidad excepcional, y responsable de aproximadamente tres millones de personas en comunidades del Bronx, Westchester y Hudson Valley. Consta de 10 hospitales, incluido el Children's Hospital at Montefiore, el Burke Rehabilitation Hospital y más de 200 centros de atención ambulatoria. La investigación clínica y traslacional avanzada de su escuela de medicina, el Albert Einstein College of Medicine, recae directamente en la atención al paciente y mejora resultados. Desde los Centros de Excelencia Montefiore-Einstein en Cáncer, Cardiología y Salud Vascular, Pediatría y Trasplantes, hasta su destacado programa de salud escolar, Montefiore es un sistema de atención médica totalmente integrado que da servicios médicos integrales y coordinados tanto a los pacientes como a sus familias. Más información en www.montefiore.org. Síganos en Twitter y visítenos en Facebook y Youtube.

Del Albert Einstein College of Medicine

El Albert Einstein College of Medicine es uno de los principales centros de investigación, formación médica e investigación clínica del país. Durante el año académico 2020-21, Einstein ha formado a 721 estudiantes; a 178 estudiantes de doctorado ; a 109 estudiantes del programa combinado de licenciatura y doctorado (M.D./Ph.D) y a 265 becarios de investigación posdoctoral . El Albert Einstein College of Medicine tiene un profesorado de más de 1,900 miembros a tiempo completo distribuidos en el campus principal y sus filiales clínicas. En 2020, Einstein recibió más de $197 millones en becas del Instituto Nacional de la Salud (NIH en sus siglas en inglés) Esto incluye la financiación de los principales centros de investigación de Einstein sobre envejecimiento, trastornos del desarrollo intelectual, diabetes, cáncer, investigación clínica y traslacional, enfermedad hepática y SIDA. El Albert Einstein College of Medicine también centra su trabajo en la investigación del desarrollo del cerebro, neurociencia, enfermedades cardiacas y en las iniciativas para reducir y eliminar las disparidades étnicas y raciales en la prestación de servicios de salud. Asociado a Montefiore , el Hospital Universitario y Centro Médico Académico de Einstein, hacen progresar la investigación clínica y traslacional con el fin de acelerar la transformación de los nuevos descubrimientos en tratamientos y terapias al servicio de los pacientes. A través de Montefiore y su amplia red de hospitales y centros médicos afiliados en el Bronx, Brooklyn y Long Island, Einstein dirige uno de los programas de formación de residentes y becarios más extensos en las profesiones médicas y dentales de Estados Unidos. Para más información, por favor visite einsteinmed.org, lea nuestro Blog; síganos en Twitter, gústenos en Facebook , y véanos en Youtube.

FUENTE Montefiore Health System; Albert Einstein College of Medicine

