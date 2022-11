Estudo da Forrester Consulting destaca solução de Terminal as a Service (TaaS) da Ingenico

Solução oferecida aos adquirentes, sub adquirentes e outros fornecedores do comércio, simplifica, agiliza e torna a gestão de terminais mais inteligente

SÃO PAULO, 30 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Ingenico, líder global em soluções de aceitação de pagamentos, anuncia os resultados do estudo Total Economic Impact™ realizado pela Forrester Consulting sobre o ROI (retorno sobre o investimento) que as empresas podem obter ao implantar a sua solução TaaS (Terminal as a Service).

Como uma organização independente, após sua recente aquisição pela Apollo Funds, o lançamento deste estudo apoia a transformação dos negócios da Ingenico como facilitadora do ecossistema de pagamentos por meio de uma combinação maior de software e serviços baseados em nuvem. Essa nova estratégia garantirá o desenvolvimento de longo prazo do negócio, além de atender aos melhores interesses dos clientes, colaboradores e acionistas.

O "Terminal as a Service" da Ingenico fornece aos adquirentes e outros usuários, uma solução de gerenciamento de terminais de ponta a ponta. Além disso, por uma taxa recorrente, proporciona um conjunto de soluções que cobrem toda a vida útil do terminal, desde a instalação até o fim da vida útil.

O TaaS permite que os clientes diferenciem suas ofertas comerciais e os ajuda a diminuir o risco com um modelo de precificação recorrente previsível por terminal ao longo da duração do contrato. Os benefícios adicionais incluem menores gastos de capital em terminais, custos reduzidos de gerenciamento do parque, aumento da retenção de comerciantes e mais lucratividade nos serviços de valor agregado.

Com base em uma série de entrevistas com usuários, a Forrester Consulting descobriu que, antes de adotar o TaaS da Ingenico, as organizações não possuíam flexibilidade e ofertas de valor agregado nas soluções de terminais. Além disso, lutavam para se diferenciar dos concorrentes em um mercado comoditizado.

"Atualmente, o mundo dos pagamentos é mais complexo devido a várias tendências comerciais subjacentes. Nossa oferta de TaaS permite que os adquirentes lucrem terceirizando serviços de pagamento, e podem se concentrar nas necessidades de seus clientes", explica Matthieu Destot, CEO da Ingenico. "A pesquisa da Forrester demonstra que nossas ofertas de TaaS não apenas reduziram seus custos de capital de hardware e gerenciamento de terminais, mas também permitiram que eles se concentrassem mais em melhorar a experiência do comerciante, assim como conseguiram desenvolver serviços de valor agregado. Isso criou fluxos de receita para eles e melhorou a fidelidade do comerciante".

Conforme a análise realizada pela Forrester Consulting, a implantação do TaaS pela Ingenico oferece um potencial de retorno sobre o investimento de 49%.

O relatório identifica como principais benefícios para as organizações que investem em "Terminal as a Service" ao longo de três anos:

Redução de custos de capital inicial de terminal de US$ 22 milhões para uma organização com 100.000 terminais;

milhões para uma organização com 100.000 terminais; Redução em 30% nos custos de gerenciamento do parque de terminais;

Melhora na retenção de comerciantes em 10%;

Maior lucro com serviços de valor agregado;

Experiência do usuário aprimorada;

Inovação Ativada;

Melhor tempo de colocação no mercado.

"Um dos principais benefícios foi poder implantar novas funcionalidades e melhorar a experiência do usuário, o que no final nos ajudou a nos diferenciar de nossos concorrentes", fala o CEO de um adquirente entrevistado pela Forrester Consulting para o estudo.

Já um COO europeu de outro adquirente entrevistado para o relatório comenta que "o principal valor do TaaS é ser um serviço terceirizado de baixa preocupação e alta qualidade. Do ponto de vista operacional, as coisas funcionam perfeitamente. A Ingenico tem sido muito proativa do ponto de vista do serviço, trazendo inovação para nós e agregando valor real às iniciativas de desenvolvimento".

SOBRE A INGENICO

A Ingenico é líder global em soluções de aceitação de pagamentos. Como o parceiro de tecnologia confiável para comerciantes, bancos, adquirentes, ISVs, agregadores de pagamento e clientes fintech, nossos terminais, soluções e serviços de classe mundial permitem o ecossistema global de aceitação de pagamentos. Com 45 anos de experiência, a inovação é parte integrante da abordagem e cultura da Ingenico, inspirando nossa grande e diversificada comunidade de especialistas que antecipam e ajudam a moldar a evolução do comércio em todo o mundo. Na Ingenico, a confiança e a sustentabilidade estão no centro de tudo o que fazemos.

Este estudo foi encomendado pela Ingenico e entregue pela Forrester Consulting. Não se destina a ser usado como uma análise competitiva.

A Forrester não faz suposições quanto ao ROI potencial que outras organizações receberão. A Forrester recomenda fortemente que os leitores usem suas próprias estimativas dentro da estrutura fornecida no estudo para determinar a adequação de um investimento em TaaS pela Ingenico. Por favor, esteja ciente de que os preços e condições podem variar de país para país.

FONTE Ingenico

