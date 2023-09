Estudo da LexisNexis Risk Solutions revela que custos globais de compliance contra crimes financeiros para instituições financeiras totalizam mais de US$ 206 bilhões

Quase todas as instituições financeiras relatam aumento nos custos de compliance contra crimes financeiros nos últimos 12 meses

Custo comparável a US$ 3,33 por mês para cada pessoa em idade ativa no mundo

ATLANTA, 26 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- A LexisNexis® Risk Solutions divulgou o relatório anual "O Real Custo do Compliance Contra Crimes Financeiros". O estudo examina como as instituições financeiras lidam com as despesas e os desafios associados à evolução dos requisitos de compliance contra crimes financeiros. Os resultados refletem as perspectivas de 1.181 profissionais em compliance de crimes financeiros de uma ampla gama de pequenas, médias e grandes empresas em diferentes regiões: EUA/Canadá; Ásia-Pacífico (APAC); Europa, Oriente Médio e África (EMEA); e América Latina.

O relatório oferece insights sobre o custo financeiro global do compliance, com as instituições financeiras arcando com um custo total de US$ 206,1 bilhões. Este custo é comparável a mais de 12% das despesas globais em pesquisa e desenvolvimento (P&D) e equivale a 3,33 dólares por mês para cada indivíduo em idade ativa no planeta.

As principais conclusões do Relatório "O Real Custo do Compliance Contra Crimes Financeiros" da LexisNexis Risk Solutions - 2023 incluem:

A inteligência artificial (IA) deixa sua marca

Embora certas indústrias ainda estejam determinando as formas como a IA e o machine learning (ML) terão influência em seus negócios, 71% dos profissionais de compliance contra crimes financeiros indicam que as suas organizações já estão aprimorando a utilização de dados através de análises avançadas. Além disso, 72% confirmam que empregam análises e IA para melhorar os seus procedimentos de compliance.

No entanto, à semelhança das mudanças históricas nas formas de trabalhar, os problemas com a qualidade dos dados, os silos de dados, os sistemas legados desatualizados e a falta de colaboração interna podem criar atividades e despesas de compliance evitáveis.

EMEA continua a ser um centro de alto custo para compliance contra crimes financeiros

O estudo revela que as instituições financeiras da Europa, Oriente Médio e África (EMEA) e os seus clientes continuam a incorrer em despesas mais substanciais para compliance contra crimes financeiros em comparação com outras regiões. O custo global de compliance contra crimes financeiros na EMEA supera o dos EUA/Canadá em 39,8%. Esta diferença é parcialmente indicativa da crescente complexidade dos requisitos de compliance.

Globalmente, 78% das organizações e especificamente 80% na EMEA indicam que a complexa rede de regulamentos e sanções atua como um constrangimento em suas operações comerciais. Em contraste, Ásia-Pacífico (APAC) e América Latina são regiões comparativamente mais rentáveis, apesar dos gastos significativos com compliance. As despesas de compliance financeiro na APAC equivalem a 74,5% das verificadas nos EUA/Canadá, enquanto os custos da América Latina são de 24,7% na mesma comparação.

Mudança para enfrentar desafios futuros

CEOs, vice-presidentes e diretores de instituições financeiras em todo o mundo não são complacentes. O aumento de novas iniciativas tem contribuído para a crescente complexidade que enfrentam ao cumprir os requisitos de compliance contra crimes financeiros. No entanto, 85% das instituições financeiras colocam a melhoria da experiência do cliente no topo da sua lista de prioridades. Isto reafirma o compromisso de promover a confiança e proporcionar satisfação, mesmo diante da proliferação de ameaças financeiras. Uma ênfase substancial destes esforços gira em torno da otimização da eficiência e eficácia do compliance contra crimes financeiros no que diz respeito aos pagamentos. Globalmente, 74% das instituições enfatizam que este é um esforço crítico ou de alta prioridade.

"O impacto financeiro do crime repercute nas demonstrações financeiras das empresas e nas carteiras dos consumidores", disse Eloise Faria, Gerente de estratégia de compliance contra crimes financeiros para a América Latina da LexisNexis Risk Solutions. "Na busca do bem comum, legisladores e reguladores colaboram incansavelmente com as instituições financeiras para estabelecer os mandatos necessários. No entanto, esses esforços não são isentos de custos. O nosso relatório sublinha que as instituições financeiras estão fazendo investimentos significativos para se manterem em compliance com os regulamentos sobre crimes financeiros. A colaboração eficaz dentro dessas instituições é fundamental para melhorar a experiência do cliente e, ao mesmo tempo, gerir esses custos. Aproveitar as tecnologias emergentes, juntamente com as soluções existentes, pode capacitar as instituições para atingirem os seus objetivos e fornecerem resultados ideais aos clientes."

Baixe aqui o relatório "O Real Custo do Compliance Contra Crimes Financeiros" – 2023 (somente em inglês)

Sobre a LexisNexis Risk Solutions

A LexisNexis® Risk Solutions aproveita o poder dos dados e da análise avançada para fornecer insights que ajudam empresas e entidades governamentais a reduzir riscos e melhorar as decisões para beneficiar as pessoas em todo o mundo. Fornecemos soluções de dados e tecnologia para uma ampla gama de indústrias, incluindo seguros, serviços financeiros, saúde e governo. Com sede na região metropolitana de Atlanta, Geórgia, temos escritórios em todo o mundo e fazemos parte da RELX, um fornecedor global de ferramentas de análise e decisão baseadas em informações para clientes profissionais e empresariais. Para obter mais informações, visite LexisNexis Risk Solutions e RELX.

Contato para Imprensa:

Eva Rodrigues

+55 11 99882.0969

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/494562/LexisNexis_Risk_Solutions_Logo.jpg

FONTE LexisNexis Risk Solutions

SOURCE LexisNexis Risk Solutions