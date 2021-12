Estudo do Gamaleya Center publicado no MedRxiv mostra que o reforço com Sputnik Light após a vacinação com Sputnik V induz uma resposta robusta de anticorpos neutralizantes à variante Ômicron do COVID

MOSCOU, 22 de dezembro de 2021

O estudo laboratorial preliminar do Gamaleya Center mostra que a Sputnik V demonstra alta atividade neutralizante de vírus (VNA) contra a variante Ômicron (B.1.1.529) e espera-se que forneça forte defesa contra doenças graves e internação.

variante Ômicron O estudo foi realizado utilizando-se o soro a com um longo período após a vacinação (mais de 6 meses após a vacinação) como indicador da proteção de longo prazo da Sputnik V.

o soro a Sputnik V provoca uma resposta forte e duradoura das células T e, como 80% dos epítopos na proteína spike não são afetados pelas mutações na variante Ômicron, espera-se que a Sputnik V forneça proteção duradoura contra doenças graves por Ômicron. A imunidade de células T de longa duração da Sputnik V contribui para 80% de eficácia contra a Delta nos meses 6-8.

A Sputnik Light como um reforço aumenta significativamente a atividade de neutralização do vírus contra Ômicron com base no soro 2-3 meses após a revacinação. A atividade de neutralização de vírus contra a Ômicron 2-3 meses após o reforço com Sputnik Light neste estudo preliminar de laboratório é maior do que a VNA contra o vírus do tipo selvagem 6 meses após a vacinação com Sputnik V. Com base nesses dados, a eficácia esperada da Sputnik V com o reforço da Sputnik Light contra a infecção por Ômicron pode ser de mais de 80%, já que a Sputnik V mostrou eficácia de mais de 80% contra o vírus do tipo selvagem 6 meses após a vacinação.

neste estudo preliminar de 6 meses após a 100% dos indivíduos revacinados com a Sputnik Light como um reforço desenvolveram anticorpos neutralizantes contra Ômicron e demonstraram seu alto nível 2-3 meses após a revacinação.

Espera-se que a Sputnik Light forneça forte proteção contra infecção, doença grave e hospitalização por Ômicron. O reforço com Sputnik Light é recomendado para fortalecer a eficácia das vacinas contra a Ômicron. O reforço com a Sputnik Light pode fortalecer e aumentar a eficácia de muitas vacinas em queda, à luz do desafio da combinação das variantes Delta e Ômicron.

Sputnik Light é um reforço universal para outras vacinas, incluindo Sputnik V. Na Argentina , uma combinação de Sputnik Light com outras vacinas demonstrou sua eficácia como um reforço universal, induzindo anticorpos e resposta de células T mais fortes em comparação com um regime homólogo de duas doses.

Sputnik V e Sputnik Light foram desenvolvidos com base em uma tecnologia segura e estudada por mais de 30 anos e não foram associadas a efeitos colaterais raros graves como miocardite ou pericardite.

como A maior segurança e eficácia da Sputnik V e da Sputnik Light foi demonstrada em mais de 30 estudos e publicações de dados do mundo real de mais de 10 países.

O Centro Nacional de Pesquisa em Epidemiologia e Microbiologia de Gamaleya e o Fundo Russo de Investimento Direto (RDIF, fundo soberano da Rússia), investidor nas vacinas Sputnik V e Sputnik Light, anunciam o artigo "Reforço com Sputnik Light após a vacinação com Sputnik V induz resposta robusta de anticorpos neutralizantes à variante SARS-CoV-2", publicado no medRxiv (plataforma de preprints para ciências da saúde) e está disponível em:

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.17.21267976v1

O estudo preliminar do Gamaleya Center demonstrou que a vacina Sputnik V e o reforço com a vacina de dose única Sputnik Light (baseada no sorotipo 26 do adenovírus humano, o primeiro componente da Sputnik V) são eficazes contra a variante Ômicron (B.1.1.529) do COVID, proporcionando melhor proteção quando comparada a outras vacinas. O reforço heterólogo com a Sputnik Light é a solução para aumentar a eficácia de outras vacinas, incluindo contra a Ômicron, e estender o período de proteção da dose de reforço.

Sputnik Light como dose de reforço aumenta significativamente a atividade de neutralização do vírus contra Ômicron com base no soro 2-3 meses após a revacinação e é um reforço universal para outras vacinas que induzem anticorpos e resposta de células T mais fortes.

O reforço com Sputnik Light é recomendado para fortalecer a eficácia das vacinas contra a Ômicron. O reforço com Sputnik Light, bem como o reforço heterólogo podem fortalecer e prolongar a eficácia de muitas vacinas em declínio, à luz do desafio combinado Delta e Ômicron.

A Sputnik Light já foi registrada em mais de 25 países como uma vacina autônoma e um reforço universal para outras vacinas, ajudando a aumentar sua eficácia (incluindo na Argentina, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Filipinas e San Marino). A Sputnik V foi autorizada em 71 países com população total de mais de 4 bilhões de pessoas.

A Sputnik Light já mostrou fortes resultados, quando usada como um reforço em testesde combinação na Argentina. Uma combinação de Sputnik Light com vacinas produzidas pela AstraZeneca, Sinopharm, Moderna e Cansino, realizadas em 5 províncias (Cidade e Província de Buenos Aires, bem como Córdoba, La Rioja e San Luis) demonstrou que a Sputnik Light induz um anticorpo e resposta de células T mais fortes em comparação com o regime homólogo (duas doses da mesma vacina). Cada combinação de "coquetel de vacina" com a Sputnik Light forneceu maior titulação de anticorpos no 14º dia após a administração de uma segunda dose quando comparada aos regimes homogêneos originais (mesma vacina da primeira e segunda dose) de cada uma das vacinas.

Dados de eficácia da Sputnik Light:

· A Sputnik Light provou ser segura e altamente efetiva de acordo com dados de vacinação do mundo real. Em particular, dados do Ministério da Saúde de Buenos Aires (Argentina) demonstraram efetividade da vacina de dose única Sputnik Light entre 78,6 e 83,7% entre os idosos (mais de 40.000 pessoas de 60 a 79 anos), o que é maior do que o de muitas vacinas de duas doses.

· Descobertas do Gamaleya Center com base em dados coletados em Moscou demonstraram que a vacina Sputnik Light administrada de forma autônoma tem 70% de efetividade contra a infecção da variante Delta do coronavírus durante os três primeiros meses após a vacinação. A vacina é 75% efetiva entre os indivíduos com menos de 60 anos. Sputnik V e Sputnik Light são baseadas em uma plataforma de vetores humanos seguros e eficazes e não foram associadas a raros eventos adversos graves após a vacinação, como miocardite ou pericardite.

FONTE The Russian Direct Invest Fund (RDIF)

