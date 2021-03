Estudo Finnet - Antecipação de recebíveis crescem 25% em 2020

SÃO PAULO, 25 de março de 2021 /PRNewswire/ -- Muitas empresas estão em retomada econômica após os primeiros impactos da pandemia, buscando desta forma medidas para retomar o fluxo de caixa para níveis pré-pandemia e assim retomarem as suas operações. Uma das melhores soluções encontrada é a antecipação de recebíveis, tanto para desconto de duplicatas. como a antecipação de cartão de crédito. Esta modalidade de crédito permite que as empresas consigam realizar vendas parceladas recebendo à vista, equilibrando assim as suas operações financeiras.

No ano de 2020 em torno de ⅓ do volume de crédito do mercado financeiro brasileiro foi feito através da antecipação de recebíveis. Segundo especialistas de crédito, 2020 teve um aumento de 25% na procura por esta modalidade em relação a 2019.

De acordo com a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) o crescimento desta modalidade de crédito é o maior desde 2013. Em seu pico, em março de 2020, no início da pandemia, foram concedidos R$31,1 bilhões em antecipações, o dobro comparado ao ano de 2019.

Para Felipe Roberto Maramarque , head do Painel Fornecedor, as empresas PMEs estão adquirindo esta linha de crédito devido a vantagem competitiva que ela entrega comparada a outras linhas de crédito. "Apesar de o banco retirar uma parcela do valor total na disponibilização do crédito, a antecipação ainda é mais vantajosa que outras linhas de crédito, se tornando um crédito mais barato para o empresário ao mesmo tempo que entrega estabilidade para as instituições financeiras".

Através desta necessidade empresas de tecnologia buscaram unir diversos bancos em um único portal, criando assim marketplaces de antecipação. Este é o caso do Painel Fornecedor, produto construído pela Finnet Tecnologia, que vem conquistando uma forte expansão no mercado de crédito através da plataforma de marketplace de antecipação.

A nova tecnologia consegue reunir empresas que querem oferecer a antecipação para os seus fornecedores, além de reunir uma variedade de instituições financeiras, possibilitando assim, as melhores taxas de mercado para os fornecedores e a possibilidade de rentabilizar o caixa da empresa contratante da solução.

