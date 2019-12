Estudo internacional mais recente revela que as cirurgias estéticas continuam crescendo em todo o mundo

HANOVER, New Hampshire, 3 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (International Society of Aesthetic Plastic Surgery - ISAPS) divulgou os resultados sua Pesquisa Internacional sobre Procedimentos Cosméticos e Estéticos, realizada anualmente, e que revelaram um aumento geral de 5,4% nos procedimentos cosméticos realizados em 2018.

Destaques da Pesquisa Global de 2018

Os tratamentos não invasivos, como preenchimentos (fillers), registraram um aumento de 10,4%, significativamente maior que as operações estéticas, que tiveram um leve aumento de 0,6%.

A cirurgia de aumento de mama com implante passou para o primeiro lugar entre as operações mais frequentes. Isso representa um crescimento de 6,1% em comparação com o ano passado, e 27,6% em comparação com 2014.

O maior aumento nos procedimentos cirúrgicos foi registrado em lipoaspiração e abdominoplastia, ambos com 9% em comparação com o ano passado.

O tratamento com toxina botulínica foi o que mais cresceu desde 2017, registrando 17,4% de aumento, seguido pelos tratamentos com ácido hialurônico, com 11,6%.

Ranking dos 10 melhores países para procedimentos cosméticos

Os dois principais países (EUA e Brasil) são responsáveis por 28,4% do total dos procedimentos estéticos realizados no mundo, seguidos pelos demais oito países (México, Alemanha, Índia, Itália, Argentina, Colômbia, Austrália e Tailândia). O Brasil subiu para o primeiro lugar no mundo em procedimentos de cirurgia estética, ao passo que os EUA são os primeiros no mundo em procedimentos não cirúrgicos.

País Total Procedimentos Cirúrgicos Total Procedimentos Não Cirúrgicos Total

Procedimentos Porcentagem do Total de Procedimentos

em Todo o Mundo EUA 1.492.383 2.869.485 4.361.867 18,7% Brasil 1.498.327 769.078 2.267.405 9,7% México 518.046 525.200 1.043.247 4,5% Alemanha 385.906 536.150 922.056 4,0% Índia 390.793 505.103 895.896 3,9% Itália 311.456 542.752 854.208 3,7% Argentina 280.555 328.405 608.960 2,6% Colômbia 273.316 135.473 408.789 1,8% Austrália 102.404 100.238 202.642 0,9% Tailândia 105.105 35.018 140.123 0,6%

A diferença de gêneros

As mulheres continuam fazendo mais procedimentos cosméticos que os homens, e representaram 87,4% ou 20.330.465 procedimentos. Os homens representaram 12,6% de todos os procedimentos em 2018, ou 2.935.909 procedimentos.

Os procedimentos cirúrgicos e não cirúrgicos mais populares para as mulheres foram a cirurgia de aumento de mama, com 1.841.098 procedimentos, e toxina botulínica, com 5.344.764 procedimentos, respectivamente. Os procedimentos cirúrgicos e não cirúrgicos mais populares para os homens foram ginecomastia, a cirurgia de redução de mamas, com 269.720 procedimentos, e toxina botulínica, com 752.752 procedimentos, respectivamente.

Dr. Dirk Richter, presidente da ISAPS comentou: "É emocionante ver como o mercado está mudando rapidamente no mundo. Mais e mais tratamentos são realizados, e são tratamentos menos invasivos, como mostram as estatísticas."

Ele alerta, porém, sobre o tratamento com fillers por médicos não certificados e pessoas que não são médicas, devido ao aumento das complicações que foi registrado em todo o mundo.

"Embora os implantes de mama sejam um tema recorrente na mídia, essa é uma área com o maior crescimento no mundo, e os pacientes reconhecem várias vantagens. Estamos vendo números recordes novamente esse ano, o que prova que os pacientes estão aproveitando as mais recentes inovações nas cirurgias estéticas para terem uma aparência melhor e se sentirem melhor", disse Richter.

Metodologia da pesquisa

Os dados da Pesquisa Global foram computados com um questionário enviado para cerca de 35.000 cirurgiões plásticos no banco de dados proprietário da ISAP. O questionário se concentrou principalmente no número de procedimentos cirúrgicos e não cirúrgicos específicos realizados em 2018, assim como algumas outras perguntas relacionadas ao turismo médico. Os resultados foram compilados, computados, e analisados pela Industry Insights, uma empresa independente de pesquisa com sede em Columbus, Ohio.

A ISAPS é a única organização que coleta esse tipo de dados sobre cosmética anualmente em escala mundial. Para obter uma cópia de todos os resultados, visite www.ISAPS.org.

Sobre a ISAPS – A Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (International Society of Aesthetic Plastic Surgery - ISAPS) é a principal organização global para cirurgiões plásticos certificados. Fundada em 1970, a ISAPS fornece um fórum aberto para a troca de conhecimento sobre a cirurgia plástica estética em todo o mundo. A Sociedade oferece treinamento para atualização e educação continuada a seus associados e patrocina e endossa regularmente reuniões científicas em todo o mundo. Os associados da ISAPS incluem atualmente os cirurgiões plásticos e de reconstrução mais respeitados do mundo, de mais de 100 países.

