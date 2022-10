ESTUDO MOSTRA BENEFÍCIOS DE NOVO TRATAMENTO PARA CÂNCER DE PULMÃO DE CÉLULAS NÃO PEQUENAS

Trabalho inédito revela que, em um ano, a sobrevida livre de progressão da doença foi de 25% para sotorasibe versus 10% para docetaxel (tipo de quimioterapia intravenosa)

SÃO PAULO, 10 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A Amgen acaba de anunciar os resultados detalhados do estudo global de fase 3 CodeBreaK 200, apresentados durante o Congresso da Sociedade Europeia de Oncologia Médica (ESMO), realizado em Paris, na França1. O estudo comparou sotorasibe oral uma vez ao dia com docetaxel em pacientes com câncer de pulmão de células não pequenas (CPCNP) com mutação KRAS G12C. Os resultados demonstraram a superioridade de sotorasibe, em comparação à quimioterapia intravenosa, tanto na análise da sobrevida livre de progressão (SLP; desfecho primário), quanto em relação à taxa de resposta objetiva (TRO; um desfecho secundário principal)1.

"A totalidade das evidências deste estudo apoia sotorasibe como uma importante opção de tratamento-alvo para pacientes com câncer de pulmão de células não pequenas que têm a mutação KRAS G12C, e reforça a necessidade crítica de testes biomarcadores abrangentes para todos que têm a doença avançada", destaca David M. Reese, M.D., vice-presidente executivo de Pesquisa e Desenvolvimento da Amgen. "Planejamos enviar esses dados às autoridades de saúde em todo o mundo, onde o medicamento foi aprovado condicionalmente, e estamos ansiosos por nossas discussões com os reguladores", revela Reese.

A terapia oral trouxe uma melhora significativa para a SLP, conforme determinado por Revisão Cega Independente, em comparação com docetaxel em pacientes altamente pré-tratados (HR, 0,66 [IC 95%: 0,51, 0,86]; P = 0,002), demonstrando benefício de sotorasibe na análise de subgrupo, independentemente de qualquer fator relevante como linha prévia de tratamento. A proporção de pacientes que alcançou SLP em um ano foi de 24,8% no grupo tratado com sotorasibe versus 10,1% para docetaxel. O medicamento da Amgen demonstrou uma TRO significativamente maior do que a observada com o uso de docetaxel, (28,1% versus 13,2%, respectivamente; P < 0,001) bem como superioridade em outros desfechos secundários de eficácia, como taxa de controle de doença (TCD; 82,5% versus 60,3%, respectivamente). A sobrevida global (SG; um desfecho secundário principal) não foi significativamente diferente entre os braços do estudo. Devido a um pedido da agência regulatória, 46 pacientes que estavam recebendo docetaxel passaram a receber sotorasibe2.

"Este é o primeiro ensaio clínico randomizado de fase 3 para um inibidor de KRAS G12C para mostrar benefício em pacientes altamente pré-tratados que têm opções limitadas de tratamento", explica Melissa L. Johnson, Médica, Diretora de Pesquisa em Câncer de Pulmão do Instituto de Pesquisa Sarah Cannon no Tennessee Oncology e autora apresentadora do trabalho. "É encorajador que os benefícios de sobrevida livre de progressão tenham sido coerentes em todos os subgrupos clinicamente relevantes, e que a taxa de resposta de sotorasibe mais do que dobrou em comparação com a taxa de resposta do docetaxel. Esses dados representam um grande avanço para o tratamento de pacientes com câncer de pulmão de células não pequenas com mutação KRAS G12C", complementa Melissa.

Os dados do CodeBreaK 200 serão submetidos às autoridades reguladoras globais, onde o sotorasibe acelerou a aprovação ou a autorização de marketing condicional. O sotorasibe é o único inibidor de KRAS G12C aprovado em 44 mercados, incluindo Estados Unidos (EUA), União Europeia, Reino Unido, Japão e, recentemente, no Brasil. O CodeBreaK 200 é o primeiro estudo clínico fase 3 randomizado e controlado para um inibidor de KRAS G12C.

Sobre sotorasibe

A Amgen assumiu um dos desafios mais difíceis dos últimos 40 anos na pesquisa de tratamentos contra diferentes tipos de câncer, desenvolvendo o sotorasibe, um inibidor de KRASG12C1. O tratamento demonstrou um perfil positivo com atividade antitumoral rápida, profunda e durável em pacientes com câncer de pulmão de células não pequenas (CPCNP) localmente avançado ou metastático com a mutação KRAS G12C com formulação oral uma vez ao dia3. A Amgen está progredindo no maior e mais amplo programa global de desenvolvimento de inibidor de KRAS G12C em velocidade incomparável e explorando mais de 10 regimes de combinação com sotorasibe, com centros de estudos clínicos abrangendo cinco continentes. Até o momento, mais de 6,500 pacientes em todo o mundo receberam sotorasibe por meio do programa de desenvolvimento clínico e uso comercial.

Em maio de 2021, o sotorasibe foi o primeiro inibidor de KRAS G12C a receber aprovação regulatória nos EUA, de maneira acelerada. O medicamento também está aprovado na União Europeia, Japão, Emirados Árabes Unidos, Coreia do Sul, Hong Kong, Suíça, Taiwan, Catar e na Austrália, Brasil, Canadá, Grã-Bretanha, Cingapura e Israel sob o Projeto Orbis do FDA. Além disso, a Amgen submeteu autorizações de comercialização (MAAs) na Argentina, Colômbia, Kuwait, Macao, Malásia, México, Rússia, Arábia Saudita, Tailândia e Turquia. O medicamento também está sendo estudado em outros tipos de tumores sólidos4.

Sobre o câncer de pulmão de células não pequenas e a mutação KRAS G12C

O câncer de pulmão é a principal causa de mortes relacionadas ao câncer em todo o mundo, e é responsável por mais mortes em todo o mundo do que o câncer de cólon, o câncer de mama e o câncer de próstata juntos5. Em geral as taxas globais de sobrevida do CPCNP estão melhorando, mas permanecem baixas para pacientes com doença avançada, e a sobrevida de 5 anos é de apenas 8% para aqueles com doença metastática6.

KRAS G12C é a mutação KRAS mais comum no CPCNP7. Cerca de 13% dos pacientes com CPCNP têm a mutação KRAS G12C 7. A necessidade médica não atendida permanece alta e as opções de tratamento são limitadas para pacientes com CPCNP com a mutação KRAS G12C cujo tratamento de primeira linha falhou. Os desfechos com outras terapias aprovadas são subótimos, com uma sobrevida livre de progressão mediana de aproximadamente quatro meses após o tratamento de segunda linha.

Sobre o CodeBreaK

O programa de desenvolvimento clínico CodeBreaK para o sotorasibe, medicamento da Amgen, foi projetado para estudar pacientes com tumores sólidos avançados com a mutação em KRAS G12C e abordar a necessidade médica não atendida de longa data para esses pacientes. O CodeBreaK 100, um estudo multicêntrico aberto de fase 1 e 2, o primeiro em humanos, incluiu pacientes com tumores sólidos e a mutação KRASG12C 9. Pacientes que já haviam recebido uma linha prévia de terapia anticancerígena sistêmica, de acordo com o seu tipo de tumor e estágio da doença. O desfecho primário para o estudo de fase 2 foi taxa de resposta objetiva avaliada centralmente. O estudo de fase 2 de CPCNP incluiu 126 pacientes, dos quais 124 tiveram lesões avaliadas centralmente pelo RECIST no início2. O estudo de fase 2 em pacientes com câncer colorretal metastático (CCRm) incluiu 62 pacientes e os resultados também já foram publicados10.

O CodeBreaK 200, um estudo global de fase 3 randomizado controlado com substância ativa comparando sotorasibe com docetaxel no CPCNP com mutação KRAS G12C incluiu 345 pacientes. Os pacientes elegíveis já haviam recebido tratamento prévio. O desfecho primário foi a sobrevida livre de progressão e os principais desfechos secundários incluem SG, taxa de resposta objetiva e desfechos relatados pelo paciente11.

A Amgen também patrocina vários estudos de fase 1b investigando monoterapia com sotorasibe bem como terapia de combinação com sotorasibe em vários tumores sólidos avançados (CodeBreaK 101) abertos para registro12. Um estudo randomizado de fase 2 avaliará ainda sotorasibe em pacientes com CPCNP com mutação de KRAS G12C de estágio IV em tratamento de primeira linha (CodeBreaK 201)13.

Para obter mais informações, acesse: www.hcp.codebreaktrials.com

Sobre a Amgen

A Amgen está comprometida em utilizar todo o potencial da biotecnologia para atender pacientes que sofrem com doenças graves ao descobrir, desenvolver e produzir medicamentos inovadores. Esta abordagem começa ao utilizar ferramentas como genética avançada para desvendar as bases biológicas da doença e assim, após ampla compreensão, desenvolver moléculas com alvos e objetivos bem definidos. A Amgen se concentra em áreas de necessidades médicas não atendidas, empregando toda a sua experiência na fabricação de produtos em busca de soluções que melhorem a saúde e a vida das pessoas. Fundada nos Estados Unidos em 1980, a Amgen tornou-se a maior empresa independente de biotecnologia no mundo, com milhões de pacientes atendidos e com um pipeline de medicamentos com potencial revolucionário em desenvolvimento. A empresa está em constante expansão, oferecendo um portfólio robusto nas áreas de doenças ósseas e cardiovasculares, hematologia, inflamação, nefrologia e oncologia.

