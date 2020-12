Estudo piloto canadense indica que a prescrição de etil icosapente (VASCEPA®) pode aliviar sintomas da COVID-19 e diminuir a inflamação

TORONTO, ONTÁRIO, 14 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- Os resultados de um estudo canadense divulgado neste fim de semana oferecem dados animadores indicando que a força de prescrição de ômega-3 chamada etil icosapente (VASCEPA) pode diminuir a inflamação e aliviar os sintomas em pacientes com um diagnóstico de COVID-19.

"Este estudo apresenta a primeira evidência de um efeito anti-inflamatório precoce do etil icosapente em pacientes ambulatoriais sintomáticos positivos para a COVID-19, que constituem a maioria dos pacientes afetados por esta doença na comunidade", disse o Professor Deepak L. Bhatt, Brigham and Women's Hospital e Harvard Medical School.

O estudo foi conduzido pelo Grupo Canadense de Pesquisa de Tradução do Conhecimento Médico e Cirúrgico por meio de uma bolsa de pesquisa concedida pela HLS Therapeutics e Amarin Pharmaceuticals. O estudo foi apresentado pelo Professor Bhatt como um estudo clínico de última hora no dia 12 de dezembro na conferência da Associação Nacional de Lipídios.

"A grande e significativa melhora nos sintomas relatados pelos pacientes pode representar uma opção segura, bem tolerada e relativamente econômica para ter impacto na morbidade relacionada à COVID-19, embora esta descoberta deva ser confirmada em um estudo duplo-cego, controlado por placebo", disse o Dr. Bhatt, durante sua apresentação.

Sobre o estudo

O estudo aprovado pela Health Canada foi conduzido pelo Grupo Canadense de Pesquisa de Tradução do Conhecimento Médico e Cirúrgico

Cem pacientes canadenses com teste positivo para COVID-19 na comunidade foram recrutados por intermédio de médicos da família. Todos eles tiveram diagnóstico positivo de COVID-19 nos 3 dias anteriores. Os pacientes foram sorteados para receber VASCEPA ou cuidados comuns (sem tratamento) em um estudo aberto. O VASCEPA, um ácido graxo ômega-3 altamente puro disponível por prescrição médica, foi administrado na dosagem de 8 gramas diárias durante 3 dias e, em seguida, 4 gramas diárias durante 11 dias (tratamento total de 2 semanas).

O tratamento com VASCEPA implicou em uma redução de 25% no biomarcador inflamatório da proteína C-reativa de alta sensibilidade (CRP), o que foi estatisticamente significativo. O tratamento com VASCEPA também melhorou os sintomas em geral. Ao final do período de tratamento de 14 dias, a prevalência de sintomas FLU-PRO foi significativamente reduzida de 100% (na linha de base) para 48%, indicando uma redução de 52% nos sintomas em comparação com 24% nos pacientes não tratados. A pontuação FLU-PRO é uma medida de resultado validada pelo paciente para avaliar a presença, gravidade e duração dos sintomas da gripe. O tratamento foi bem aceito, sem maiores efeitos colaterais.

Foram observados outros benefícios potencialmente significativos do VASCEPA no que diz respeito aos domínios dos sintomas corporais/sistêmicos e dos sintomas torácicos/respiratórios, conforme avaliados pelas pontuações do FLU-PRO.

"Para a grande maioria dos pacientes na minha especialidade que são diagnosticados com COVID-19 e que têm sintomas leves a moderados, isto poderia representar uma abordagem segura e potencialmente eficaz a ser considerada" disse o Dr. Gus Meglis, médico de família e membro do comitê diretor que esteve envolvido no estudo. O Dr. Arthur Kushner, médico de família e membro do comitê diretor, considerou os resultados "importantes" e que poderiam oferecer uma opção para muitos pacientes da comunidade.

"Estes resultados animadores devem ser estudados em um número maior de pacientes de modo randomizado e duplo-cego, e estudos desta natureza, como o PREPARE-IT 1 e PREPARE-IT 2, estão atualmente em curso com o VASCEPA", disse o Dr. Subodh Verma, coinvestigador do estudo.

Sobre o Grupo Canadense de Pesquisa de Tradução do Conhecimento Médico e Cirúrgico

O Grupo Canadense de Pesquisa de Tradução do Conhecimento Médico e Cirúrgico é uma organização de pesquisa de médicos acadêmicos sem fins lucrativos, constituída federalmente. O Vascepa não é indicado para o tratamento da COVID-19.

FONTE Canadian Medical & Surgical Knowledge Translation Research Group

