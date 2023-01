ESY SUNHOME obtient ses premières commandes pour le HM6, un système de stockage d'énergie tout-en-un

SHENZHEN, Chine, 19 janvier 2023 /PRNewswire/ -- ESY SUNHOME (« ESYSH »), une nouvelle société de stockage d'énergie, a organisé avec succès un événement de lancement de produit le 14 janvier.

Les partenaires les plus importants d'ESYSH — EAST (300376), Ganfeng Lithium (002460) et Veken Technology (600152) — ont tous assisté à la conférence. Les présidents d'EAST et de Veken Technology ont prononcé des discours importants, exprimant leur haute reconnaissance de la culture d'entreprise et des capacités des équipes ESYSH.

ESYSH HM6

La première commande du nouveau produit est venue de Belgique le jour du lancement, avec une prise en charge immédiate. Et les expéditions en vrac vers ses succursales de Sydney en Australie et de Munich en Allemagne sont déjà en cours.

« Nous sommes convaincus qu'ESYSH peut se distinguer à l'heure où la production d'énergie photovoltaïque entre dans un âge d'or grâce à nos solides prouesses techniques et à notre collaboration avec nos partenaires pour alimenter le développement futur de l'entreprise, a déclaré M. Lee, PDG. D'ici 2050, la production d'énergie photovoltaïque représentera 40 % de l'ensemble de la production d'énergie à l'échelle mondiale, atteignant 440 GW par an, et le marché des systèmes de recharge par stockage optique devrait atteindre une valeur de plus de 250 milliards de dollars chaque année. Les solutions de notre entreprise profiteront pleinement aux consommateurs partout dans le monde, car le stockage annuel moyen reposant sur l'énergie solaire devrait monter en flèche sur les marchés du monde entier. »

Intégré avec un onduleur de 6 KW, des batteries de 5 ~ 30 kWh, le HM6 d'ESYSH fonctionne essentiellement comme un appareil électroménager de nouvelle génération capable d'améliorer la qualité de vie des populations grâce à une alimentation en énergie propre et fiable. Le produit vise à faciliter la vie des ménages, comme le font les réfrigérateurs et les machines à laver.

Cet appareil de stockage à domicile est extrêmement simple à installer par les utilisateurs finaux. Les utilisateurs n'ont qu'à empiler les modules de batterie les uns sur les autres pour une utilisation immédiate sans risque d'erreur, ce qui leur permet d'économiser les frais d'installation. Le système se connecte directement au réseau électrique ou aux panneaux photovoltaïques avec des fonctionnalités d'IoT accessibles sur les téléphones portables fournissant de l'électricité pour les maisons, les petits supermarchés, les fermes ou autres.

Le HM6 d'ESYSH possède les propriétés de résistance à l'eau et à la poussière IP66, de sorte que l'alimentation en énergie des utilisateurs ne sera pas perturbée en cas de conditions météorologiques extrêmes ou de violente tempête. Le produit peut également se réchauffer automatiquement et fonctionner normalement dans un environnement dont la température est inférieure à -20°C. En cas de panne soudaine, le système de stockage d'énergie intelligent du HM6 s'active automatiquement, assurant une alimentation ininterrompue.

ESYSH a également développé une application mobile pratique pour que les utilisateurs puissent bénéficier de la puissance de l'IoT pour surveiller facilement l'état de fonctionnement du produit à tout moment de la journée et de n'importe où. Il dispose de trois niveaux d'alerte précoce en plus d'une alarme, les utilisateurs peuvent donc être rassurés sur la sécurité de leur appareil et de leur domicile tout entier.

Les services après-vente et la maintenance sont un autre domaine dans lequel ESYSH se distingue. En cas de problème avec le produit, l'équipe ESYSH est toujours disponible pour fournir des conseils à tous les clients. Dans le cadre de l'engagement de l'entreprise à fournir la meilleure expérience de service, les clients peuvent bénéficier de dix ans de garantie.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://www.youtube.com/@esysunhome

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1985602/ESYSH_HM6.jpg

