Et le gagnant est... Bienvenue au prix International Truck of the Year 2021

Le prix « International Truck of the Year » (IToY) a été lancé en 1977 par le journaliste et rédacteur en chef britannique du magazine Truck, Pat Kennett. Les 24 membres du jury représentent aujourd'hui les principaux magazines spécialisés dans les véhicules utilitaires en Europe. Au cours des dernières années, le groupe IToY, a étendu sa sphère d'influence en nommant des membres associés dans les marchés en croissance des poids lourds de la Chine, de l'Inde, de l'Afrique du Sud, de l'Australie, du Brésil, du Japon, de l'Iran et de la Nouvelle-Zélande. Au total, le lectorat combiné des 24 magazines membres du jury IToY, ainsi que ceux de ses huit membres associés, dépasse le million.