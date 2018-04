ETCO: Fiscalização frágil na tríplice fronteira facilita atividade de criminosos e terroristas

A fronteira do Brasil com o Paraguai em Foz tem um fluxo diário de cerca de 39 mil veículos na Ponte Internacional da Amizade nos dois sentidos, segundo pesquisa do Centro Universitário Dinâmica das Cataratas (UDC). Na fronteira com a Argentina o fluxo é de 8,5 mil veículos por dia, cruzando a Ponte Internacional da Fraternidade.

"A fiscalização cresceu, mas tem de aumentar ainda, aumentar muito mais. Falta o país entender que sem infraestrutura, o crime toma conta. E não adianta focar apenas em um local, quando aperta a fiscalização em Foz do Iguaçu, o crime migra, basta olhar os dados de Mato Grosso do Sul", diz Luciano Barros, presidente do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras (Idesf).

Para o americano Douglas Farah, presidente da IBI Consultants e consultor do governo americano para crimes transnacionais e combate ao financiamento de grupos armados pela corrupção e comércio ilegal, o Brasil e outros países do Cone Sul precisam enfrentar a relação cruzada entre grupos terroristas internacionais como o Hezbollah e organizações regionais como as FARC e o PCC. "Há evidências de que a conexão entre esses grupos na tríplice fronteira é uma realidade, e que as atividades criminosas como o contrabando e o tráfico de drogas também servem para financiar o terrorismo internacional", afirma.

