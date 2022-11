Eternal Dragons annonce la version Alpha de son premier jeu lors du Web Summit 2022

LISBONNE, Portugal, 3 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Trailblazer Games , l'équipe à l'origine d' Eternal Dragons , a annoncé la sortie de la version alpha de leur premier jeu, qui sera disponible plus tard cette année. Cette annonce fait suite à une vente remarquablement réussie de la collection Eternal Dragons Genesis. 10 000 NFT ont été libérés par lots sur une période de 10 semaines entre juillet et septembre, se vendant rapidement, même pendant le pire marché baissier des NFT jamais connu.

Enter the fray in the upcoming Eternal Dragons auto battler

Eternal Dragons est une série de jeux de fantasy épique avec des NFT partagés qui fonctionne sur la blockchain Solana. Le jeu a été créé par Trailblazer Games, un studio de jeu du Web3 fondé par des entrepreneurs et des vétérans chevronnés de l'industrie du jeu ayant une expertise dans l'établissement d'économies free-to-play durables et à grande échelle de sociétés comme King, EA et Microsoft.

Le premier jeu de la série Eternal Dragons est un jeu de bataille tactique, conçu pour les téléphones portables et inspiré par les jeux de bataille et les jeux de collection. Le jeu embrasse l'accessibilité et l'ubiquité du free-to-play sur téléphone portable tout en ayant la profondeur tactique pour soutenir la vision de l'équipe pour l'avenir des e-sports.

La version alpha sortira en tant que version d'accès anticipé du jeu de combat Eternal Dragons pour les détenteurs de NFT Eternal Dragons Genesis plus tard cette année. Les propriétaires des NFT Eternal Dragons pourront tester le gameplay de la version alpha sur leur ordinateur au cours du quatrième trimestre.

Parallèlement à cette annonce, l'équipe de Trailblazer Games présentera une démo de la version alpha lors du Solana Foundation Games Day le 4 novembre à Lisbonne.

Les Genesis Dragons, pierre angulaire de la franchise Eternal Dragons, deviendront un signe d'identité et de communauté vraiment reconnaissable et inimitable, à mesure que la saga et la marque Eternal Dragons se développeront et toucheront le grand public.

Au cours de l'année à venir, le premier jeu passera en phase de test bêta, après quoi une sortie mondiale est prévue. Entre-temps, le développement des jeux 2 et 3 de la saga Eternal Dragons a commencé. Cela permettra d'étendre de manière significative l'utilité des NFT d'Eternal Dragons à l'ensemble de l'écosystème.

« Dans le cadre de notre mission visant à révolutionner le divertissement en réunissant le meilleur du jeu, des e-sports et du Web3, en offrant des expériences inédites à notre communauté, il s'agit d'une étape importante », a déclaré Alex Arias, PDG. « C'est un véritable témoignage de la compétence, du dévouement et de l'acharnement de l'équipe à mettre ce jeu épique sur le marché. »

Pour plus d'informations de presse ou tout autre commentaire, veuillez contacter :

Francisco Reinhard, [email protected] ou [email protected] , +49 1575 1502484

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1935360/Trailblazer_Games_Event_Page.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1935361/Eternal_Dragons_Logo.jpg

SOURCE Trailblazer Games