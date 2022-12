Eternal Dragons sort une version alpha de son jeu d'auto battler

SINGAPOUR, 21 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Trailblazer Games est fier d'annoncer la sortie de la version alpha de son jeu d'auto battler, le premier jeu de la franchise Eternal Dragons.

An epic adventure awaits the players in Eternal Dragons’ upcoming auto battler

L'auto battler, publié aujourd'hui, est un jeu de stratégie passionnant où les joueurs s'affrontent pour la victoire avec des équipes composées de puissants dragons et minions. Les joueurs choisissent leurs unités à chaque tour et les positionnent stratégiquement sur le champ de bataille pour prendre l'avantage sur le joueur adverse et le battre. Le jeu est facile à apprendre, mais renferme une profondeur et une complexité stratégique qui donne envie de revenir aux joueurs !

La version alpha sera exclusivement accessible aux propriétaires d'Eternal Dragons et pourra être jouée à partir du 21 décembre à 16h00 CET sur Eternaldragons.com . Dans la deuxième phase de la version alpha, Eternal Dragons permettra progressivement aux membres de sa communauté d'inviter d'autres joueurs à tester le jeu. La version alpha du jeu comprendra les mécaniques de jeu de base et les premiers éléments de jeu, avec vingt compositions d'équipe différentes pour lutter à la fois en mode Donjon et en mode Difficile. En outre, les tournois réguliers se dérouleront en mode compétition PvE, où les joueurs pourront accumuler des victoires pour grimper dans les classements et remporter des prix.

Les joueurs peuvent faire des commentaires et contribuer à façonner le futur développement du jeu.

Andreas Risberg, directeur des produits de Trailblazer Games, a déclaré : « Je suis extrêmement fier de ce que l'équipe a accompli en faisant passer les auto battlers au niveau supérieur ! Notre approche unique en son genre, basée sur un jeu de placement profondément tactique, en fait un jeu remarquablement bien équilibré et stratégique avec beaucoup de rejouabilité. Je suis convaincu que les joueurs le reconnaîtront et adoreront le gameplay ! »

Après la sortie de la version alpha et grâce aux retours, le jeu sera de nouveau affiné avant une sortie mondiale qui comprendra les tournois de style e-sport. Les joueurs utiliseront leurs Eternal Dragons comme personnages jouables. Le jeu sera gratuit et axé sur le mobile, afin de rassembler un large public de joueurs. En parallèle, la conception et le développement du jeu 2 et du jeu 3 de la saga Eternal Dragons continuent de progresser.

Pour plus d'informations pour la presse, veuillez contacter :

Francisco Reinhard

Téléphone : +49 1575 1502484

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1965617/DragonRiders.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1965619/Eternal_Dragons_Logo.jpg

SOURCE Trailblazer Games