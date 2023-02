Eternalplanet lance son système de stockage d'énergie résidentiel EP Cube en Europe

MADRID, 22 février 2023 /PRNewswire/ -- Eternalplanet est une marque indépendante de technologies énergétiques orientée vers le consommateur sous l'égide de Canadian Solar, un fournisseur et leader de solutions d'énergie solaire. Le 21 février, lors du salon Genera 2023 : Salon international de l'énergie et de l'environnement qui s'est tenu en Espagne, Eternalplanet a lancé EP Cube , un système de stockage d'énergie résidentiel destiné au marché européen.

EP Cube

EP Cube est doté d'un onduleur hybride et de batteries modulaires, permettant aux utilisateurs de gérer intelligemment leur production, leur consommateur et leur stockage d'énergie à domicile. De plus, le système se distingue par un design attrayant et compact, une installation facile, une capacité de stockage personnalisable et une option de contrôle à distance. « Après le lancement au salon en Espagne, EP Cube sera disponible successivement en Italie, au Royaume-Uni et en Allemagne », a déclaré Andy Yin, directeur général d'Eternalplanet.

Expansion flexible de la capacité de stockage

Avec une conception de stockage empilable et modulaire, la capacité d'un seul module de batterie est approximativement égale à 3,3 kWh, pour un poids de 35 kg. Ce design rend le produit facile à transporter et à installer. Chaque unité peut être empilée avec 2 à 6 modules de batterie. L'ensemble de l'unité est disponible en cinq tailles offrant des capacités allant de 6,6 kWh à 19,9 kWh au total. Les modules sont disponibles en cinq tailles et peuvent répondre à diverses demandes d'énergie résidentielle.

Une technologie de batterie sûre et fiable

Ses batteries sont fabriquées avec du phosphate de fer lithié qui présente une excellente stabilité thermique et chimique, et a acquis une série de certificats de l'IEC. Le produit est conforme à la norme IP65 et bénéficie d'une garantie de dix ans.

Une compatibilité parfaite

L'EP Cube est doté d'un onduleur hybride et prend en charge 2 connexions MPPT et un maximum de 16 ampères d'entrée de panneaux photovoltaïques (PV). Il peut également stocker l'électricité CC des systèmes PV existants et du réseau. De plus, l'EP Cube peut être connecté à des chargeurs de véhicules électriques d'une puissance maximale de 7,4 kW. Cette forte compatibilité réduira les coûts d'installation à la maison.

Une surveillance intelligente sur application

L'EP Cube APP vous permet de surveiller à distance la production, le stockage et la consommation d'énergie de votre résidence. Lorsque des conditions météorologiques difficiles sont prévues, l'APP d'EP Cube vous rappellera de stocker de l'énergie à l'avance. De plus, elle permet également la mise à jour du micrologiciel par OTA (Over-the-Air).

« L'utilisation de l'énergie solaire et des batteries de stockage d'énergie à domicile pour produire et gérer l'énergie est l'une des meilleures solutions pour atteindre l'indépendance énergétique des foyers. Nous espérons qu'à l'avenir, chaque maison pourra être autonome en énergie et que les gens pourront utiliser de l'énergie propre gratuitement », a déclaré Andy Yin, directeur général d'Eternalplanet.

