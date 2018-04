Etherparty annonce un concours mondial de financement participatif d'une valeur de 300 000 USD

L'anticipation entourant le lancement du créateur de financement participatif d'Etherparty n'a pas cessé de croître depuis des mois. En prévision de l'arrivée imminente de Rocket, Etherparty a décidé d'organiser un concours pour les jeunes entreprises voulant faire du financement participatif en utilisant la cryptomonnaie. La solution de contrat intelligente développée par Etherparty, appelée Rocket, peut être utilisée avec Bitcoin ou Ethereum et sa valeur est de 100 000 USD.

Les candidats peuvent, à partir d'aujourd'hui le 4 avril 2018 jusqu'au 30 avril 2018, soumettre un rapport détaillant leur projet, leur livre blanc, leur objectif et leur fonctionnalité de jeton ainsi que des informations sur la société, notamment les profils LinkedIn de l'équipe, les réseaux de médias sociaux et Github, si public.

Une fois que toutes les candidatures auront été soumises, les sociétés présélectionnées seront interviewées par l'équipe dirigeante d'Etherparty et les trois lauréats seront annoncés en mai. En outre, Etherparty sélectionnera, en plus des trois lauréats, jusqu'à 100 projets qui pourront bénéficier d'une réduction pour lancer leur financement participatif avec Etherparty.

« Le concours est une chance incroyable pour que quelques jeunes entreprises exploitent, gratuitement et sans risque, la dernière technologie de financement participatif », a déclaré Kevin Hobbs, le PDG d'Etherparty.

Chaque gagnant recevra des contrats intelligents gratuits de jetons et de financement participatif ainsi que des services de marketing d'une valeur de 20 000 USD pour soutenir leurs initiatives commerciales et de financement participatif. Le concours Rocket veut récompenser les meilleurs et Etherparty est impatient de voir ce que la communauté soumettra.

« Nous recherchons des projets de chaîne de blocs innovants et passionnants. Nous aimons particulièrement les projets qui résolvent un problème important ou mondial. »

Une seule soumission par jeune entreprise est autorisée et chaque soumission doit contenir toutes les informations requises pour être éligible. Pour en savoir plus sur le concours « Three for Free », visitez le site : contest.etherparty.com/threeforfree.

Pour obtenir régulièrement des mises à jour, visitez etherparty.com et abonnez-vous à la liste de diffusion de l'entreprise. Vous pouvez également rejoindre la conversation Etherparty via Telegram ou sur Facebook, Twitter et BitcoinTalk.

À propos d'Etherparty

Etherparty est une société technologique de chaînes de blocs qui développe des solutions de contrat intelligentes de bout en bout utilisant le jeton FUEL. En savoir plus sur Etherparty et ses produits logiciels sur etherparty.com.

Pour toutes les demandes de médias et d'autres parties prenantes, contactez : Brandon Kostinuk, directeur créatif, Etherparty Smart Contracts Inc., b@etherparty.io

SOURCE Etherparty

Related Links

http://etherparty.com