Ethypharm annonce la nomination d'Éric Chevalier en tant que Directeur des Ressources Humaines Groupe

SAINT-CLOUD, France, 4 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Denis DELVAL, Président & CEO du Groupe Ethypharm, annonce la nomination d'Éric CHEVALIER au poste de Directeur des Ressources Humaines du Groupe à compter du 1er octobre 2024.

Fort de ses 20 ans dans la fonction Ressources Humaines, dont 10 ans dans l'industrie pharmaceutique, Éric Chevalier apporte une expérience acquise au sein de secteurs variés lui permettant de disposer d'une vision globale et opérationnelle des enjeux RH.

Eric CHEVALIER - Group Human Resources Director of Ethypharm

Au cours de sa carrière, Éric Chevalier a occupé des postes clés dans des entreprises de premier plan. Il a notamment été Directeur des Ressources Humaines chez Biogen pendant 4 ans après avoir été Responsable RH de plusieurs organisations industrielles chez General Electric Healthcare. Il a débuté sa carrière chez Coca-Cola Entreprises, où il a passé 9 ans en tant que généraliste RH. Ces 20 années d'expérience lui ont permis d'acquérir une vision exhaustive et intégrée des RH, ainsi qu'une solide expertise dans les différents domaines clés des Ressources Humaines.

Plus récemment, en tant que Directeur des Ressources Humaines d'AstraZeneca France, Éric Chevalier a supervisé toutes les activités RH de la France dans un contexte de forte croissance. Il a accompagné la mise en place d'organisations performantes tout en promouvant un environnement de travail ouvert et engagé, axé sur le développement des compétences de tous les collaborateurs.

Éric Chevalier est diplômé d'un Master 2 en Management des Ressources Humaines du CIFFOP – Université Panthéon Assas – Paris II, ainsi que d'un Master en Sciences Économiques de Paris I Panthéon-Sorbonne.

Denis DELVAL, Président & CEO du Groupe Ethypharm, déclare :

« Le recrutement de ce poste clé pour le développement et l'évolution d'Ethypharm m'a conduit à faire appel à un professionnel expérimenté. Nous sommes convaincus qu'Éric, avec son expérience et son approche centrée sur les collaborateurs, saura accompagner notre Groupe dans sa croissance tout en renforçant une culture d'entreprise positive et engagée. »

Éric Chevalier, nouvellement nommé Directeur des Ressources Humaines, a ajouté :

« Je suis ravi de rejoindre Ethypharm et enthousiaste à l'idée de contribuer à renforcer sa position d'acteur international clé de l'industrie pharmaceutique. Je suis impatient de travailler avec les équipes pour développer les talents et favoriser un environnement de travail humain et collaboratif. »

A propos d'Ethypharm

Ethypharm est une entreprise pharmaceutique internationale de taille intermédiaire, avec de fortes racines européennes, qui fabrique et met à disposition des médicaments essentiels, en mettant l'accent sur les soins hospitaliers, le système nerveux central (douleur sévère et addiction) et la médecine interne.

Notre mission est d'améliorer la vie des patients et d'avoir un impact positif sur la société et l'environnement.

Ethypharm compte 1700 collaborateurs engagés dans ses différentes activités pharmaceutiques, dont 1400 dans les opérations industrielles.

Nos six sites de production sont situés en France, au Royaume-Uni, en Espagne et en Chine ont une expertise dans les produits injectables et les formes solides orales complexes.

Avec une présence mondiale dans 68 pays, Ethypharm commercialise ses produits directement en Europe et en Chine, et s'allie à des partenariats stratégiques sur les marchés EMEA, NA, LATAM et APAC. Ethypharm travaille en étroite collaboration avec les autorités et les professionnels de santé pour garantir l'utilisation appropriée et l'accès, aux patients, de ses médicaments.

Pour plus d'informations sur Ethypharm, visitez notre site internet www.ethypharm.fr et suivez-nous sur Linkedin.

Contact Media: Avril PONNELLE - [email protected]

