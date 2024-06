Ethypharm élargit son portefeuille de mésalazine (Etiasa®) en Chine

SAINT CLOUD, France, 14 juin 2024 /PRNewswire/ -- Ethypharm a le plaisir d'annoncer l'acquisition d'une forme suppositoire de mésalazine par sa filiale chinoise, Shanghai Ethypharm Pharmaceuticals Ltd, auprès de la société chinoise Jiangsu Anbison Pharmaceutical.



Leader dans les médicaments essentiels pour le système nerveux central, les soins hospitaliers et la médecine interne, la stratégie d'Ethypharm est de continuer à se développer sur ses marchés clés, les cinq principaux pays européens et la Chine, ainsi qu'au niveau international avec son solide réseau de distributeurs. Sa croissance sera alimentée à la fois par la croissance organique et les acquisitions.

La mésalazine est un médicament utilisé pour traiter les maladies inflammatoires de l'intestin (MII) telles que la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn.

Depuis 1997, Ethypharm est le pionnier du marché chinois de la mésalazine orale avec Etiasa®, atteignant une part de marché d'environ 30 %.

La Chine est le troisième plus grand marché de la mésalazine au monde, les formes orales et topiques représentant principalement 20 % du marché total.

Le traitement du suppositoire à base de mésalazine présente des avantages tels qu'une libération plus ciblée.

L'acquisition permettra à Ethypharm de mieux répondre à la demande chinoise des patients et des professionnels de la santé pour des traitements de qualité en offrant un portefeuille complet de formes de mésalazine. Il prolonge le cycle de vie de l'un des principaux produits d'Ethypharm.

Denis DELVAL - Président et PDG du groupe Ethypharm a déclaré : « Cette acquisition représente une étape importante pour la stratégie de croissance d'Ethypharm et s'aligne sur l'engagement de l'entreprise à fournir des médicaments essentiels aux patients. Il accélérera la croissance d'Ethypharm et renforcera la position de leader d'Etiasa® sur le marché chinois. »

À propos d'Ethypharm

Ethypharm est une entreprise pharmaceutique internationale de taille moyenne, avec de fortes racines européennes, qui fabrique et fournit des médicaments essentiels, en mettant l'accent sur le système nerveux central (douleur sévère et dépendance), les soins hospitaliers et la médecine interne.

Notre mission est d'améliorer la vie des patients et d'avoir un impact positif sur la société et l'environnement.

Ethypharm compte 1700 collaborateurs engagés dans ses différentes activités pharmaceutiques, dont 1400 dans les opérations industrielles.

Les six sites de production sont situés en France, au Royaume-Uni, en Espagne et en Chine ont une expertise dans les produits injectables et les formes solides orales complexes.

Avec une présence mondiale dans 68 pays, Ethypharm commercialise ses produits directement en Europe et en Chine, et s'allie à des partenariats stratégiques sur les marchés EMEA, NA, LATAM et APAC.

Ethypharm travaille en étroite collaboration avec les autorités et les professionnels de santé pour garantir l'utilisation appropriée et l'accès, aux patients, de ses médicaments.

