Ética na Engenharia é promovida em evento do Instituto de Engenharia com o autor Eduardo Giannetti da Fonseca

O assunto vai muito além da Engenharia. Com a evolução do capitalismo e o surgimento do ESG, a ética tem sua importância cada vez mais explicitada no espaço empresarial. Para trazer mais centralidade ao tema para professores, estudantes e profissionais da área, o Instituto de Engenharia promove diálogo sobre o livro "O anel de Giges: Uma fantasia ética", com o autor Eduardo Giannetti.