eToro lanza la cartera DeFi para los inversores

-eToro lanza la cartera DeFi, ofreciendo a los inversores una diversificación instantánea en varios criptoactivos clave de DeFi

LONDRES, 23 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- eToro, la plataforma global de inversión multiactivos, ha lanzado hoy una cartera DeFi, que ofrece a los inversores una exposición a largo plazo a proyectos clave del ecosistema DeFi, permitiéndoles formar parte de uno de los desarrollos más innovadores de las finanzas.

Decentralised finance (DeFi) es un movimiento que pretende eludir a los intermediarios financieros tradicionales poniendo los servicios financieros en blockchain. En lugar de limitarse a descentralizar las transacciones (como ocurre con Bitcoin), DeFi pretende descentralizar partes más amplias del sector financiero. Esto se consigue mediante contratos inteligentes, que son fragmentos de código informático que permiten realizar transferencias y acuerdos complejos en blockchain sin necesidad de la aprobación de un organismo de autoridad central.

La cartera DeFi de eToro comprende once criptoactivos DeFi: Ether (ETH), Uniswap (UNI), Chainlink (LINK), Aave (AAVE), Compound (COMP), Yearn.finance (YFI), Decentraland (MANA), Polygon (MATIC), Algorand (ALGO), Basic Attention Token (BAT), y Maker (MKR).

Dani Brinker, responsable de inversiones de cartera de eToro comentó: "DeFi es una de las innovaciones más comentadas en las finanzas, con la aparición de miles de nuevos criptoactivos en los últimos meses. Pero para las personas que no tienen tiempo de investigar el informe técnico de cada activo, el mercado puede parecer un campo de minas. Al empaquetar una selección de criptoactivos en una DeFi CopyPortfolio, estamos haciendo el trabajo pesado y permitiendo a nuestros clientes ganar exposición y repartir el riesgo entre una variedad de criptomonedas".

Las carteras de eToro ofrecen a los inversores una exposición ya preparada y totalmente asignada a varios temas del mercado. Al agrupar varios activos bajo una metodología definida y emplear un enfoque de inversión pasiva, las carteras de eToro son soluciones de inversión a largo plazo que ofrecen una exposición diversificada sin comisiones de gestión.

"La financiación descentralizada es una forma de financiación basada en blockchain que no depende de intermediarios financieros centrales, como corredores, bolsas o bancos, para ofrecer instrumentos financieros tradicionales, sino que utiliza contratos inteligentes en blockchains", explicó Brinker. "Tanto los contratos inteligentes de blockchains como una selección de protocolos líderes están incluidos en la cartera, lo que le permite exponerse a todos los rincones de DeFi -desde Uniswap hasta Yearn y más allá- sin tener que dedicar horas a la investigación. Aprovechamos la posición única de eToro como innovador dentro del dominio cripto, para volver a revisar estos proyectos y actualizar la asignación y la metodología más adelante."

La inversión inicial es a partir de 1.000 dólares y los inversores pueden acceder a herramientas y gráficos para seguir el rendimiento de la cartera, mientras que el feed social de eToro les mantendrá al día de las novedades del sector DeFi. DeFi es una de las más de sesenta carteras disponibles en eToro.

Notas a los redactores:

Clic aquí para más información sobre la cartera Defi.

Acerca de eToro Group

eToro es una plataforma de inversión multiactivos que permite a las personas hacer crecer sus conocimientos y su riqueza como parte de una comunidad global de inversores de éxito. eToro se fundó en 2007 con la visión de abrir los mercados globales para que todo el mundo pueda operar e invertir de forma sencilla y transparente. Hoy en día, eToro es una comunidad global de más de 23 millones de usuarios registrados que comparten sus estrategias de inversión; y cualquiera puede seguir los enfoques de aquellos que han tenido más éxito. Gracias a la sencillez de la plataforma, los usuarios pueden comprar, mantener y vender activos fácilmente, controlar su cartera en tiempo real y realizar transacciones cuando lo deseen.

Nota cautelar:

La inversión en criptoactivos no está regulada en algunos países de la UE y en Reino Unido. No hay protección del consumidor. Su capital está en riesgo.

eToro está regulado en Europa por la Cyprus Securities and Exchange Commission, autorizado y regulado por la Financial Conduct Authority en Reino Unido y por la Australian Securities and Investments Commission en Australia.

Esta comunicación tiene únicamente fines informativos y educativos y no debe considerarse como un consejo de inversión, una recomendación personal o una oferta o solicitud de compra o venta de ningún instrumento financiero. Este material ha sido preparado sin tener en cuenta los objetivos de inversión o la situación financiera de ningún destinatario en particular, y no ha sido preparado de acuerdo con los requisitos legales y reglamentarios para promover la investigación independiente. Cualquier referencia a la rentabilidad pasada o futura de un instrumento financiero, un índice o un producto de inversión empaquetado no es, ni debe considerarse, un indicador fiable de resultados futuros. eToro no hace ninguna declaración ni asume ninguna responsabilidad en cuanto a la exactitud o integridad del contenido de esta publicación.

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/520426/eToro_Logo.jpg

SOURCE eToro