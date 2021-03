ETS Strategic Capital anuncia novos negócios e expande portfólio

PRINCETON, Nova Jersey, 11 de março de 2021 /PRNewswire/-- O ETS Strategic Capital, uma unidade da ETS com foco em desenvolver seus negócios educacionais e ampliar o impacto da missão estratégica da organização por meio de investimentos de capital, parcerias para crescimento e fusões e aquisições, anunciou hoje novos acordos com duas empresas que permitem a expansão do portfólio do grupo.

As novas empresas que ingressam no portfólio do ETS Strategic Capital incluem:

MPOWER ® Financing : Uma credora FinTech sediada em Washington, D.C. e Bangalore , Índia, focada em aumentar o acesso para as comunidades estudantis internacionais e DACA (Ação Diferida para Chegadas na Infância) que atualmente não são atendidas por bancos convencionais. O ETS Strategic Capital fez um investimento minoritário na rodada de financiamento mais recente da MPOWER Financing e planeja alavancar em grande parte as suas conexões internacionais com os estudantes mutuários nas regiões da Ásia-Pacífico, principalmente na Índia e na China . Essa conexão terá como objetivo ajudar a aumentar as sinergias entre os estudantes mutuários em todo o mundo e os programas GRE® e TOEFL da ETS. https://www.mpowerfinancing.com

"A MPOWER tem o prazer de trabalhar com a ETS e explorar maneiras de apoiar os milhões de estudantes que são avaliados por eles globalmente todos os anos. Ao democratizar o acesso ao financiamento, esperamos que um número ainda maior de estudantes qualificados em todo o mundo se comprometa a estudar na América do Norte", disse Manu Smadja, CEO e cofundador da MPOWER Financing. "Como empresas voltadas para o impacto com uma perspectiva global, nossas equipes se conectaram instantaneamente e estão entusiasmadas em ajudar os estudantes a obter os melhores resultados educacionais possíveis."

Vericant: A Vericant é formada pelos Estados Unidos, China e equipes internacionais de profissionais de admissão que trabalham para ajudar a transformar a face das admissões e avaliações internacionais. O objetivo da Vericant é auxiliar os agentes de admissão a serem capazes de avaliar melhor seus candidatos por meio de entrevistas em vídeo 1:1, permitindo-lhes tomem decisões informadas com dados abrangentes. Por meio de uma transação de M&A internacional, o ETS Strategic Capital adquiriu a Vericant, que daqui em diante operará como uma nova subsidiária da ETS. Os serviços da Vericant não são novidade para a ETS - eles foram utilizados anteriormente em colaboração estratégica como parte da solução TOEFL ITP® Plus da ETS para a solução da China , que foi desenvolvida para oferecer suporte a estudantes chineses quando o exame TOEFL iBT® presencial foi suspenso como resultado da COVID-19. https://www.vericant.com/

"Nossa visão mais ampla é realizar uma entrevista em vídeo com cada inscrição para as instituições", declarou Guy Sivan, CEO da Vericant. "Passamos anos focados no desenvolvimento e entrega de ferramentas, sistemas e expertise de nossa solução de entrevistas como serviço para instituições e estudantes em todo o mundo e não consigo pensar em uma maneira melhor de continuar a expandir nosso impacto do que ingressando na ETS."

As empresas MPOWER Financing e Vericant juntam-se ao portfólio já robusto da ETS Strategic Capital que traz tecnologia inovadora, novos modelos de negócios e cobertura geográfica aprimorada, bem como recursos tecnológicos complementares às áreas de negócios atuais da ETS. Os acordos anunciados anteriormente incluem aqueles com ApplyBoard, Capti, EdAgree, Pipplet e Gradschoolmatch.

"Nossos mais recentes investimentos e aquisições são um reflexo de nosso mandato de alavancar inovações de negócios tecnológicos empresariais inorgânicos externos de alto crescimento para expandir as capacidades e se alinhar à missão da ETS", declarou Ralph Taylor-Smith, diretor do ETS Strategic Capital. "Por meio de investimentos de capital, parcerias de crescimento e fusões e aquisições, continuamos a explorar oportunidades de negócios novas e emergentes em todo o mundo para que a ETS atenda aos estudantes em todo o mundo."

Sobre o ETS Strategic Capital

O ETS Strategic Capital atua como o braço de investimento de capital privado e de execução de fusões e aquisições para a ETS, suas subsidiárias e seus parceiros, realizando transações nos Estados Unidos e internacionalmente. A unidade faz parceria com o ecossistema EdTech mais abrangente para identificar e realizar negócios, coordenar com outras unidades de negócios da ETS para identificar oportunidades e necessidades, definir uma rede de contato com empresas de serviços profissionais com experiência em educação e construir relacionamentos diretos com empresas internacionais, principalmente nas regiões da Ásia-Pacífico, Sudeste Asiático, América Latina e Oriente Médio e África (MENA). O ETS Strategic Capital tem como alvo os investimentos de capital privado que, em geral, estão na série B, C ou posterior, aquisições em escala de mercado intermediário, e parcerias de crescimento que possam incluir joint ventures (JVs), parceiros de canal ou contratos de distribuição, licenciamento de Propriedade Intelectual (IP) e relações de transferência de tecnologia. www.ets.capital

Sobre a ETS

Na ETS, promovemos qualidade e equidade na educação em todo o mundo, criando avaliações com base em pesquisas rigorosas. A ETS atende pessoas físicas, instituições educacionais e órgãos governamentais, oferecendo soluções personalizadas para certificação de professores, aprendizagem da língua inglesa e educação elementar, secundária e graduação, além de conduzir pesquisas, análises e estudos de políticas em educação. Fundado como uma organização sem fins lucrativos em 1947, a ETS desenvolve, administra e pontua mais de 50 milhões de exames por ano, incluindo os exames TOEFL® e TOEIC®, o GRE® e as avaliações The Praxis Series®, em mais de 180 países, e em mais de 9.000 centros em todo o mundo.www.ets.org

