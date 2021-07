Etsy adquire Elo7, marketplace de itens exclusivos e artesanais

BROOKLYN, N.Y., 6 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A Etsy, Inc. (NASDAQ: ETSY), gestora de marketplaces bilaterais online que conectam milhões de compradores e vendedores apaixonados e criativos em todo o mundo, anunciou hoje a conclusão da compra do Elo7, conforme anunciado anteriormente. O marketplace Elo7 é especializado em itens exclusivos e artesanais, sendo um dos 10 principais sites de comércio eletrônico no Brasil.

Josh Silverman, CEO da Etsy, ressalta: "o Elo7 é uma grande incorporação ao portfólio da casa de marcas da Etsy, que, após a conclusão da compra da Depop, incluirá quatro marcas de comércio eletrônico altamente diferenciadas, não comoditizadas e amadas que compartilham alavancas semelhantes de crescimento para agregar valor. Vemos um potencial significativo no setor de comércio eletrônico do Brasil, que ainda está nos estágios iniciais de desenvolvimento e é impulsionado por uma das maiores economias do mundo. Acreditamos que ter uma marca local bem conhecida ajudará a Etsy, Inc. a capitalizar melhor essa oportunidade".

Há várias semelhanças entre o Elo7 e o restante do portfólio da casa de marcas da Etsy, como a ênfase em melhorar a pesquisa e a descoberta, desenvolver conexões humanas e facilitar a venda e a compra. Como já anunciado o marketplace operará de forma independente, porém se beneficiará da experiência compartilhada em produtos, marketing, tecnologia, suporte ao cliente e outras expertises da Etsy.

Sobre a Etsy

A Etsy, Inc. opera marketplaces bilaterais online que conectam milhões de compradores e vendedores apaixonados e criativos em todo o mundo. Nosso principal marketplace, o Etsy.com , é o destino internacional para quem procura produtos exclusivos e criativos. Os compradores buscam a Etsy para se inspirarem e se encantarem com itens criados e selecionados por empreendedores criativos. Para vendedores, oferecemos uma variedade de ferramentas e serviços que atendem às necessidades principais dos negócios. Além disso, a Etsy, Inc. é proprietária do marketplace de instrumentos musicais Reverb , bem como do Elo7 , o marketplace brasileiro de itens artesanais e exclusivos.

A missão da Etsy é manter o comércio humanizado e estamos empenhados em usar o poder dos negócios para fortalecer as comunidades e capacitar as pessoas. Nossa empresa foi fundada em 2005 e está sediada no bairro do Brooklyn, em Nova York, nos EUA.

Declaração de advertência a respeito de declarações prospectivas (Forward-Looking Statements)

Este comunicado de imprensa (incluindo declarações citadas neste comunicado de imprensa) contém declarações prospectivas dentro do significado das leis federais de valores mobiliários dos EUA. As declarações prospectivas incluem afirmações relacionadas ao nosso potencial mercado abordável, às operações pós-fechamento do marketplace Elo7, ao potencial dos negócios do Elo7 e ao fechamento antecipado da aquisição pendente da Depop.

As declarações prospectivas incluem todas as declarações que não são fatos históricos. Declarações prospectivas envolvem riscos substanciais e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles que esperamos. Esses riscos e incertezas incluem, entre outros, a possibilidade de que as condições para o fechamento da aquisição da Depop não sejam satisfeitas ou dispensadas ou que outros eventos possam fazer com que a aquisição não seja concluída; o impacto potencial para os negócios doElo7 ou as relações do Elo7 com sua comunidade de mercado devido ao anúncio da aquisição, a capacidade do Etsy de integrar com sucesso a aquisição e executar seu plano de negócios e o modelo operacional da "casa de marcas" e condições econômicas gerais e políticas, regulatórias, condições econômicas e sociais no Brasil e na América Latina, muitos dos quais estão além do controle da Etsy, e outros riscos e incertezas que estão descritos mais detalhadamente nos registros da Etsy junto à Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission) dos EUA, incluindo na seção intitulada "Fatores de risco" no Relatório Trimestral da Etsy no Formulário 10-Q para o trimestre encerrado em 31 de março de 2021 e relatórios subsequentes que a Etsy protocola junto à Comissão de Valores Mobiliários. Tendo em vista tais riscos, os leitores são advertidos a não depositar confiança indevida em tais declarações prospectivas.

As declarações prospectivas representam as crenças e suposições da Etsy somente na data deste comunicado à imprensa. A Etsy se isenta de qualquer obrigação de atualizar declarações prospectivas, exceto conforme exigido por lei.

