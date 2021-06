Etsy vai adquirir o Elo7, marketplace de itens exclusivos e artesanais

SÃO PAULO, 28 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A Etsy, Inc. (NASDAQ: ETSY), gestora de marketplaces bilaterais, que conectam milhões de compradores e vendedores apaixonados e criativos em todo o mundo, assinou acordo definitivo para adquirir o Elo7, marketplace de itens exclusivos e artesanais, classificado como um dos 10 principais sites de comércio eletrônico no Brasil. A Etsy adquirirá o negócio por US$ 217 milhões em dinheiro, valor sujeito a ajustes relativos ao capital de giro do Elo7, despesas da transação em si, caixa e endividamento, e reduzido pelo valor de certos prêmios patrimoniais da Etsy a serem concedidos a funcionários do Elo7 que atuaram no processo de aquisição. Após a finalização da aquisição, o Elo7 continuará sediado em São Paulo e operará como um marketplace independente, administrado pela equipe de liderança já existente.

Considerado líder em mercadorias "personalizadas e feitas sob encomenda" no Brasil, com forte presença no mercado nacional, o marketplace do Elo7 conecta aproximadamente 1,9 milhão de compradores ativos a aproximadamente 56.000 vendedores ativos e, atualmente, tem aproximadamente 8 milhões de itens à venda, a maioria feita sob encomenda. A plataforma do Elo7 inclui itens de cerca de 40 categorias do varejo, com mais de 50% das vendas brutas de mercadorias (gross merchandise sales, GMS) de categorias como: "eventos especiais" e "momentos da vida", aí incluindo itens para casamentos, bebês, decoração para a casa e festas infantis.

Josh Silverman, CEO da Etsy, Inc., ressalta que "o Elo7 é a 'Etsy do Brasil', com um propósito e um modelo de negócios semelhantes aos nossos. Após nosso recente acordo para comprar a Depop, estamos entusiasmados em trazer outro marketplace único para a família Etsy. Esta transação estabelecerá uma base para nós na América Latina, região de comércio eletrônico pouco aproveitada na qual a Etsy atualmente não tem uma carteira de clientes significativa. Estamos ansiosos para receber a talentosa equipe de liderança e os funcionários do Elo7 na família Etsy".

Justificativa estratégica

Critérios de Fusões e Aquisições do marketplace da Etsy O Elo7 é a escolha ideal Alinha-se com a missão, estratégia e valores da Etsy O Elo7 compartilha a missão da Etsy de "manter o comércio humanizado" e conta com uma estratégia de marketplace bilateral focada em microempreendedores criativos. Expande o Total Available Market (TAM) da Etsy em mercado, categoria ou região grande e de rápido crescimento Espera-se que o Elo7 forneça à Etsy uma marca local no mercado latino-americano, que cresce rapidamente, onde a penetração do comércio eletrônico é <10%; e o Brasil é o maior mercado de comércio eletrônico da região. O mercado de e-commerce latino-americano deve atingir aproximadamente US$ 29 bilhões em 2021, com uma previsão de taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 26% até 2024. Liderança de mercado, com tração orgânica de marca autêntica O Elo7 é a "Etsy do Brasil" conhecida por itens artesanais não comoditizados. Acreditamos que o Elo7 tem amplo espaço para crescer e se diferenciar em relação a outros players de e-commerce de comércio eletrônico já estabelecidos. Compartilha o modelo de negócios de marketplace bilateral da Etsy O Elo7 é um mercado peer-to-peer com um modelo de negócios capital-light e perfil de margem bruta previsto semelhantes aos da Etsy. Bem posicionado para se beneficiar da experiência da Etsy e para acelerar o crescimento e a criação de valor O Elo7 é um negócio em estágio inicial e acreditamos que, com o background de criação de valor da Etsy, poderá ter o seu crescimento e sua lucratividade ampliados.

Carlos Curioni, CEO do Elo7, destaca que "a Etsy sempre foi uma inspiração e uma referência para nós, e estamos entusiasmados para continuar nossa jornada de crescimento como parte da Etsy - uma empresa cuja missão e cultura são tão próximas das nossas. Estamos ansiosos para aproveitar o conhecimento em marketing e produtos da Etsy para ajudar o marketplace, a comunidade e a equipe do Elo7 a alcançar todo o nosso potencial no Brasil".

Rachel Glaser, diretora financeira da Etsy, Inc. acrescenta: "estamos entusiasmados em anunciar esta compra do Elo7 após nosso anúncio recente da transação com a Depop, duas empresas fascinantes que atendem ao nível muito alto da Etsy para investimento de capital. Além da primeira missão, que continua a ser impulsionar o crescimento em nosso marketplace central, Etsy.com, agora vamos nos concentrar em integrar a Depop e o Elo7 à família Etsy. Reverb, Depop e Elo7 continuarão a ser administrados por suas equipes de gestão talentosas e capacitadas e conectaremos funções importantes em todas as marcas, projetando-as para acelerar a criação de valor e fazer com que o todo valha mais do que a soma de suas partes".

Portfólio de marcas da Etsy, Inc.

Após a finalização da aquisição do Elo7 e a transação anunciada recentemente com a Depop, a Etsy, Inc. operará quatro marcas de comércio eletrônico altamente diferenciadas, não comoditizadas e amadas: Etsy, Reverb, Depop e Elo7. Essas empresas compartilham indicadores de crescimento semelhantes, que agregam valor, incluindo a melhoria da busca e descoberta, o desenvolvimento de conexões humanizadas e a facilitação do processo de compra e venda. Os marketplaces operarão de forma independente, mas contarão com a expertise de gestão de produtos, marketing, tecnologia e suporte ao cliente da Etsy.

Outros detalhes da transação

No curto prazo, espera-se que a taxa de execução atual do Elo7 para vendas brutas de mercadorias e receita seja neutra em relação aos fortes resultados da Etsy e modestamente diluída em relação à margem EBITDA ajustada. Espera-se, atualmente, que a transação seja concluída durante o terceiro trimestre de 2021, sujeita à satisfação das condições habituais de conclusão.

O J.P. Morgan Securities LLC atuou como consultor financeiro exclusivo para a Etsy e a Deloitte atuou como consultor de diligência prévia. A Fenwick & West LLP e a Bronstein, Zilberberg, Chueiri & Potenza Advogados atuaram como consultores jurídicos para a Etsy. A Gunderson Dettmer Stough Villeneuve Franklin & Hachigian, LLP e a KLA Advogados atuaram como consultores jurídicos para o Elo7.

*Fontes e dados:

Os dados do marketplace doElo7 são de 31 de dezembro de 2020, salvo indicação em contrário.

O Elo7 é classificada como o 6º site de comércio eletrônico no Brasil: Relatório de conversão de comércio eletrônico no Brasil, abril de 2021. Estudo analisa o tráfego dos 217 maiores sites no Brasil com um total de 15 categorias, com apoio de dados de terceiros, incluindo SimilarWeb e SEMRush.

Tamanho e previsão do comércio eletrônico no Brasil: Pesquisa Euromonitor, Wall Street

Comércio eletrônico na América Latina é menos de 10% do varejo e a previsão de crescimento de CAGR é de 26% até 2025: Pesquisa Euromonitor, Wall Street

Sobre a Etsy

A Etsy, Inc. opera marketplaces bilaterais online que conectam milhões de compradores e vendedores apaixonados e criativos em todo o mundo. Nosso marketplace principal, Etsy.com, é o destino global para produtos exclusivos e criativos. Os compradores procuram a Etsy para se inspirarem e se encantarem com itens criados e selecionados por empreendedores criativos. Para vendedores, oferecemos uma variedade de ferramentas e serviços que atendem às necessidades principais dos negócios. Além disso, a Etsy, Inc. é proprietária da Reverb, marketplace líder global online dedicado a compra e venda de instrumentos musicais novos, usados e antigos.

A missão da Etsy é manter o e-commerce humanizado e estamos empenhados em usar o poder dos negócios para fortalecer comunidades e capacitar pessoas. Nossa empresa foi fundada em 2005 e está sediada no bairro do Brooklyn, em Nova York, nos EUA.

Sobre o Elo7

O Elo7 possui, aproximadamente, 150 funcionários e foi fundado em 2008 com a missão de transformar a vida das pessoas por meio de um ambiente humanizado de compra e venda que conecta e inspira, dando significado a cada transação realizada. Para vendedores, o Elo7 trabalha para desenvolver as melhores tecnologias e oferecer soluções simples e práticas para gerenciar suas vendas; para compradores, está focada em oferecer uma experiência de compra excepcional.

Contato de relações com a mídia:

Elissa Ferraz

[email protected]

(11) 94719-3668

Declaração de advertência a respeito de declarações prospectivas (Forward-Looking Statements)

Este comunicado de imprensa (incluindo declarações citadas neste comunicado de imprensa) contém declarações prospectivas dentro do significado das leis federais de valores mobiliários dos EUA. As declarações prospectivas incluem: declarações relacionadas ao nosso potencial mercado endereçável, os benefícios potenciais da aquisição do Elo7, o impacto esperado da aquisição do Elo7 sobre o desempenho financeiro futuro da Etsy e o potencial impacto nos resultados financeiros consolidados da Etsy, o momento previsto para a finalização da aquisição do Elo7, o impacto previsto da aplicação do conhecimento da Etsy nos negócios do Elo7 e o potencial do Elo7.

As declarações prospectivas incluem todas as declarações que não são fatos históricos. Declarações prospectivas envolvem riscos substanciais e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles que esperamos. Esses riscos e incertezas incluem, entre outros, a possibilidade de que as condições para o finalização da aquisição do Elo7 não sejam satisfatórias ou que outros eventos possam fazer com que a aquisição não seja concluída; o impacto potencial para os negócios do Elo7 ou as relações do Elo7 com sua comunidade do marketplace devido ao anúncio da aquisição; a capacidade da Etsy de integrar com sucesso a aquisição e executar seu plano de negócios e o modelo operacional da "casa de marcas" e condições econômicas gerais e políticas e regulatórias, condições econômicas e sociais no Brasil e na América Latina, muitas das quais estão além do controle da Etsy e outros riscos e incertezas que estão descritos mais detalhadamente nos registros da Etsy junto à Securities and Exchange Commission (Comissão de Valores Mobiliários) dos EUA, incluindo a seção intitulada "Fatores de risco" no Relatório Trimestral da Etsy no Formulário 10-Q para o trimestre encerrado em 31 de março de 2021 e relatórios subsequentes que a Etsy protocola junto à SEC. Tendo em vista tais riscos, os leitores são advertidos a não depositarem confiança indevida em tais declarações prospectivas.

As declarações prospectivas representam as crenças e suposições da Etsy somente na data deste comunicado à imprensa. A Etsy se isenta de qualquer obrigação de atualizar declarações prospectivas, exceto conforme exigido por lei.

