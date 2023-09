Étude Gallup : quatre personnes sur cinq dans le monde se sentent souvent en harmonie avec les autres

Les « principes harmoniques » du bien-être révèlent les expériences de la population mondiale en matière d'équilibre, d'harmonie, de paix intérieure et de satisfaction dans la vie.

WASHINGTON, 20 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Dans un nouveau rapport intitulé « Wellbeing for All: Incorporating Harmonic Principles of Wellbeing in Subjective Wellbeing Research and Policymaking » (en français, « Le bien-être pour tous : intégrer les principes harmoniques du bien-être dans la recherche sur le bien-être subjectif et l'élaboration des politiques »), Gallup et la fondation Wellbeing for Planet Earth (WPE) présentent les éléments d'une nouvelle construction quadridimensionnelle du bien-être subjectif, désignée comme les « principes harmoniques » du bien-être. Les principes harmoniques attirent l'attention sur des expériences historiquement négligées telles que les sentiments liés à l'harmonie et à l'équilibre, ainsi que la satisfaction et la paix intérieure, et complètent les modèles traditionnellement établis de bien-être subjectif.

L'étude, qui a été menée dans 142 pays dans le cadre du sondage mondial Gallup en 2022, révèle que la majeure partie de la population mondiale (80 %) se sent « toujours » ou « souvent » en harmonie avec les autres. Le sentiment d'équilibre n'est pas aussi répandu que l'harmonie – un peu plus de la moitié de la population mondiale estime que les différents aspects de leur vie sont équilibrés (59 %), contre 39 % qui ne sont pas de cet avis.

Au niveau des pays, le rapport constate que l'harmonie et l'équilibre sont positivement associés à des mesures globales utilisées par les décideurs politiques du monde entier, comme l'indice de développement humain (IDH) et l'indice de progrès social (IPS).

« Nous avons commencé cette recherche en 2019 et nous découvrons maintenant comment une vision harmonique du bien-être peut compléter nos mesures du bien-être subjectif au-delà des composantes évaluatives et émotionnelles traditionnellement établies », a déclaré Alden Lai, conseiller exécutif de la fondation Wellbeing for Planet Earth et responsable du partenariat de la Global Wellbeing Initiative avec Gallup. « Nous pensons que les principes harmoniques du bien-être offrent une nouvelle perspective pour l'élaboration de politiques locales et mondiales. »

Le rapport montre également que l'harmonie et l'équilibre, bien que parfois perçus comme des expériences similaires, sont deux concepts distincts liés au bien-être. Les principales conclusions de ce rapport sont les suivantes:

Quatre habitants de la planète sur cinq (80 %) se sentent toujours ou souvent en harmonie avec les autres, et 70 % d'entre eux se sentent en harmonie avec leurs propres pensées et sentiments ;

Plus de 70 % se sentent toujours ou souvent stables et en sécurité (73 %) ou satisfaits (71 %) dans leur vie ;

Une majorité d'entre eux estiment que les différents aspects de leur vie sont équilibrés (59 %) et que la quantité de choses qui se produisent dans leur vie est satisfaisante (57 %) ;

La plupart des pays affichant des taux élevés d'équilibre sont des nations riches – 68 % ou plus des habitants des régions à revenu élevé comme l' Europe , l'Australie et la Nouvelle-Zélande, l'Asie de l'Est et l'Amérique du Nord ont un sentiment d'équilibre, contre moins de la moitié de la population de l'Afrique subsaharienne (47 %) ;

, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, l'Asie de l'Est et l'Amérique du Nord ont un sentiment d'équilibre, contre moins de la moitié de la population de l'Afrique subsaharienne (47 %) ; Les différences démographiques les plus frappantes sont liées au statut socio-économique: pour les personnes qui éprouvent de grandes difficultés à vivre avec leur revenu actuel, plus de la moitié déclarent se sentir fréquemment stables et en sécurité dans leur vie (55 %), satisfaites (52 %), et que leurs pensées et leurs sentiments sont en harmonie (56 %), contre 87 %, 86 % et 81 % pour les personnes qui vivent confortablement.

Les personnes ayant un niveau de scolarité plus élevé sont également plus susceptibles de vivre régulièrement des expériences liées à l'équilibre et à l'harmonie: plus de 80 % des personnes ayant suivi quatre années d'enseignement au-delà du secondaire déclarent se sentir toujours ou souvent en harmonie avec les autres (88 %) et avec elles-mêmes (81 %), stables et sûres (84 %) et satisfaites de leur vie (82 %); la majorité des personnes ayant fait des études supérieures déclarent également que leur vie est équilibrée.



« Notre partenariat visionnaire avec la fondation Wellbeing for Planet Earth dans le cadre de la Global Wellbeing Initiative a déjà permis d'améliorer les mesures existantes du bien-être, le concept de sérénité devenant un élément permanent des mesures de base des émotions du sondage mondial Gallup », a déclaré Joe Daly, partenaire principal chez Gallup. « Ce type de recherche innovante change la donne pour les décideurs du monde entier qui considèrent les avantages et les récompenses de l'adoption de principes harmoniques de bien-être dans leurs décisions. »

Pour connaître la méthodologie utilisée, veuillez consulter le rapport complet .

À propos de Gallup

Gallup fournit des analyses et des conseils pour aider les dirigeants et les organisations à résoudre leurs problèmes les plus urgents. Grâce à son expérience de plus de 80 ans et à sa présence mondiale, Gallup en sait plus sur les attitudes et les comportements des employés, des clients, des étudiants et des citoyens que n'importe quelle autre organisation dans le monde.

À propos de la fondation Wellbeing for Planet Earth

La fondation Wellbeing for Planet Earth (WPE) est la première du genre dans le monde : une organisation à but non lucratif basée au Japon qui soutient la recherche, la pratique et les avancées politiques pour refléter une vision véritablement mondiale du bien-être. Les actions de la fondation Wellbeing for Planet Earth s'appuient sur la science et l'inclusion géoculturelle et sont réalisées grâce à la philanthropie internationale et à des partenariats public-privé.

À propos de la Global Wellbeing Initiative

La Global Wellbeing Initiative, créée par Gallup et la fondation Wellbeing for Planet Earth, vise à élargir la conceptualisation et la mesure du bien-être avec des perspectives globales afin de mieux comprendre comment promouvoir le bien-être pour tous.

Contacts pour les médias

Gallup:

Riada Asimovic Akyol

Consultante principale en communication

[email protected]

Copyright © 2023 Gallup, Inc. Tous droits réservés.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2215506/Gallup_Wellbeing_for_Planet_Earth_Foundation_Logo.jpg

SOURCE Gallup, Inc.