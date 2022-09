Étude Geotab : la transition à l'électrique de 60 % des flottes européennes de véhicules utilitaires légers permettrait d'économiser 261 millions d'euros

La nouvelle étude de Geotab évalue les économies et l'impact environnemental de l'électrification des flottes de véhicules.

PARIS, 21 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Geotab Inc , un leader mondial de l'IoT et du transport connecté, annonce les résultats d'une nouvelle étude qui révèle que 60 % des véhicules utilitaires légers des flottes européennes pourraient être remplacés par des véhicules entièrement électriques (VE), permettant de réduire le coût total de possession. Cette transition vers l'électrique représente des économies d'un montant de 261 millions d'euros sur une durée de vie de sept ans.

A l'occasion de la Journée mondiale du véhicule électrique célébrée le 9 septembre dernier, ces résultats proviennent de l'EVSA (audit d'électrification) de Geotab, qui a analysé les comportements de conduite anonymisés de 46 000 véhicules thermiques connectés dans 17 pays, dont la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni.

L'étude, intitulée « Durabilité rentable : Le potentiel d'électrification de la flotte européenne », s'est appuyée sur l'analyse du coût d'exploitation et l'impact environnemental des véhicules utilitaires légers (incluant les véhicules de transport de passagers, les SUV, les minivans et les vans utilitaires légers) en les comparant avec des véhicules électriques similaires. Grâce aux données de performances des véhicules électriques en situation réelle, Geotab démontre de manière évidente, le retour sur investissement et l'impact environnemental positifs de l'électrification .

Selon l'étude, les gestionnaires de flotte français peuvent espérer en moyenne, une économie de 8 642 euros (9 508,47 euros en moyenne européenne) par véhicule sur sa durée de vie (7 ans). Ces économies n'incluent pas les aides gouvernementales telles que la prime à la conversion. L'impact environnemental de cette transition vers l'électrique est patent, car la réduction des émissions de CO2 équivaut en moyenne à 4,79 tonnes de CO2 par véhicule en France. Au niveau européen, c'est une réduction en moyenne de plus de 5 tonnes d'émissions par véhicule, soit l'équivalent du carbone absorbé par 2,6 millions de jeunes plants pendant 10 ans.

L'étude révèle que les aides gouvernementales pourraient être essentielles pour permettre aux entreprises une transition rentable à l'électrique. Celles-ci varient considérablement d'un pays à l'autre, puisque 10 membres de l'UE n'offrent aucune aide financière.

« Les organisations savent que les VE vont définir le futur de leurs flottes et elles ont désormais la capacité de mesurer les avantages de la transition vers l'électrique », déclare Klaus Böckers, Vice President, Nordics, Central & Eastern Europe, Geotab. « Notre étude montre clairement le retour sur investissement lié à cette conversion à l'électrique, qui permettra aux flottes d'atteindre leurs objectifs de développement durable. Elle démontre également l'impact positif et significatif que les aides gouvernementales peuvent avoir sur l'électrification des flottes. »

L'étude indique également que :

S ur l'ensemble des pays européens couverts par l'étude, 86 % des besoins des flottes peuvent être opérés par un VE dans 98 % des cas. Alors que la capacité des VE à répondre aux besoins des flottes de véhicules utilitaires légers a été pendant longtemps un obstacle à l'adoption des VE, cette inquiétude n'est plus désormais de mise.

VE VE Le Royaume-Uni pourrait passer 89 % de ses flottes automobiles à l'électrique, suivie de l'Espagne (86%) et des Pays-Bas (85%). La France aurait potentiellement seulement 63% de ses flottes en mesure de passer à l'électrique, distancée par l'Italie à 77 %, l'Allemagne à 76 %.

En intégrant à l'analyse la rentabilité économique de la transition à l'électrique, la France reste en retrait par rapport à ses voisins. Seuls 50% des flottes sont en mesure de passer à l'électrique tout en restant rentables. C'est moins que le Royaume-Uni (55 %), l'Allemagne (69%), l'Espagne (70%) ou l'Italie (71%).

« La capacité des VE actuels à répondre aux besoins des flottes européennes est encourageante. L'électrification des flottes est un processus au long cours et cette étude montre aux entreprises que rentabilité et impact environnemental vont de pair. L'impact environnemental devient une partie intégrante de la mission de chaque entreprise, et le transport y occupe une place importante. C'est le moment de commencer des petits déploiements de VE avant de passer à l'échelle », explique M. Böckers.

« Les données télématiques seront essentielles, quel que soit le stade d'adoption des VE par les organisations, car elles les aideront à exploiter l'ensemble de leur flotte de manière plus efficace et durable. »

Les utilisateurs peuvent opter pour l'EVSA (audit d'électrification) de Geotab, qui s'appuie sur les profils de conduite dans les organisations et sur la compréhension fine par Geotab des comportements des utilisateurs de la flotte, afin de répondre aux questions des entreprises qui envisagent un passage à l'électrique.

Grâce à l'analyse du comportement de conduite, l'EVSA identifie les véhicules qui pourraient passer à l'électrique, et suggère des modèles de remplacement adaptés. Il évalue également les économies et la potentielle réduction des émissions de carbone que les entreprises peuvent espérer.

Méthodologie

L'étude de Geotab s'est appuyée sur l'EVSA (audit d'électrification) pour réaliser une analyse agrégée et anonymisée des comportements sur la route des conducteurs des véhicules de flotte, du 30 décembre 2020 au 30 décembre 2021 dans 17 pays européens, dont la France. L'hypothèse de départ de l'étude était que les véhicules de remplacement étaient achetés, et non loués, et en service pendant 7 ans. Grâce aux données en situation réelle des performances des VE, l'audit d'électrification identifie les véhicules de flotte pour lesquels un VE à batterie du marché pourrait répondre aux besoins quotidiens et entraîner un coût total de possession égal ou inférieur à celui d'un véhicule thermique de remplacement comparable. Le coût total de possession inclut le coût local d'acquisition et d'entretien ainsi que les coûts locaux, en novembre 2021, du carburant et de l'énergie. Le coût en capital de l'infrastructure n'a pas été inclus. Les calculs des émissions sont basés sur le facteur d'émission de 2,29 kg de CO2 par litre d'essence. Les ventilations par pays n'ont été fournies que pour les pays où le nombre de véhicules analysés dépassait 900.

Les données produites dans ce rapport sont soumises à la politique d'agrégation et d'anonymisation de Geotab, y compris, mais sans s'y limiter, les seuils sur les données analysées, les délais et la distribution des clients.

La comparaison entre la réduction globale de 156 377 tonnes métriques de CO2 pour l'ensemble des véhicules et la quantité équivalente de carbone absorbée par les jeunes plants d'arbres est basée sur le calculateur en ligne de l'EPA des États-Unis ici .

