Etude Geotab : les embouteillages parisiens font grimper les factures de carburant des flottes

D'après de nouvelles données Geotab, l'équivalent de 2,6 millions d'euros de carburant a été consommé par des véhicules professionnels à l'arrêt dans les grandes capitales européennes en 2025.

PARIS, 17 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Geotab, leader mondial des solutions de véhicules et d'équipements connectés, révèle aujourd'hui que plus de 1,58 million de litres de carburant ont été consommés par des véhicules connectés à Geotab à l'arrêt dans les embouteillages des principales capitales européennes au cours de l'année 2025. Sur l'ensemble des véhicules analysés, le gaspillage de carburant lié à la marche au ralenti a atteint environ 2,6 millions d'euros sur douze mois.

European Freight Efficiency Index - Fuel Waste

Ce chiffre correspond au prix moyen du carburant en Europe en 2025. Le prix du diesel européen a depuis dépassé les 2 € le litre au cours du premier semestre, soit une hausse de 30 % provoquée par l'instabilité géopolitique au Moyen-Orient. Cette évolution porterait le coût d'un même volume de pertes de carburant à environ 3,6 millions d'euros.

Ces conclusions frappantes font partie de l'Indice sur l'efficacité du fret urbain européen de Geotab - un rapport qui analyse les données issues de véhicules connectés au cours d'une année complète dans sept grandes capitales : Berlin, Amsterdam, Dublin, Rome, Paris, Londres et Madrid.

Les embouteillages parisiens coûtent cher aux entreprises de transport

Parmi les sept villes étudiées, l'impact des embouteillages sur la consommation de carburant varie considérablement en fonction de la manière dont la circulation s'organise, et pas seulement de son intensité. La ville la plus encombrée n'est pas nécessairement celle où les flottes dépensent le plus en carburant.

A Paris, les temps de trajet sont très prévisibles, mais les véhicules de transport de marchandises circulant dans la capitale gaspillent près d'un litre de carburant sur cinq lorsqu'ils sont à l'arrêt. La ville affiche un taux de perte lié à la marche au ralenti de 18,2 %, le plus élevé de l'étude pour les véhicules lourds. Ce chiffre correspond à la part de carburant consommée lorsque le moteur tourne et que les roues sont à l'arrêt, par rapport à la consommation totale de carburant. Le périphérique et les premiers arrondissements génèrent des conditions de circulation en « stop-and-go », qui entraînent une consommation de carburant élevée, sans pour autant que le véhicule avance. A noter toutefois que Paris présente l'un des taux de perte de carburant les plus faibles pour les véhicules de tourisme. En effectuant des trajets plus longs, qui permettent aux moteurs de fonctionner de manière efficace, le taux de marche au ralenti ne représente que 5,7 % de leur consommation totale de carburant. L'écart de 12 points entre les taux de marche au ralenti des camions et des véhicules de tourisme à Paris est le plus important de toutes les villes analysées.

A l'opposé, Berlin arrive en tête de l'Indice global avec un score de 61. La capitale allemande affiche un taux de perte lié à la marche au ralenti des camions de 8,5 %. Son réseau routier polycentrique répartit le trafic dans toute la ville, limitant ainsi les arrêts et redémarrages fréquents qui font grimper la consommation de carburant. Pourtant, les véhicules de tourisme affichent un taux de perte important de 13,2 %. Ce chiffre corrobore les conclusions de l'étude, selon lesquelles les flottes commerciales gérées par des professionnels tirent davantage parti du réseau routier.

Londres est la ville la plus contraignante en matière d'efficacité énergétique parmi les sept villes étudiées. Classée sixième au classement général de l'Indice, ses conditions de circulation, caractérisées par des arrêts et redémarrages fréquents, empêchent les moteurs d'atteindre leur température de fonctionnement idéale. Londres a enregistré la consommation de carburant à l'arrêt la plus élevée parmi toutes les villes analysées pour les véhicules de tourisme (13,6%), avec 15,60 litres aux 100 kilomètres, soit près de deux fois et demie plus que Paris.

Les camions consomment 11,1 % de leur carburant en marche au ralenti. Ce chiffre est inférieur à celui des véhicules de tourisme, mais figure néanmoins parmi les plus élevés de l'étude pour la catégorie des camions, ce qui reflète les restrictions de chargement, l'interdiction d'emprunter les voies réservées aux bus et la concentration des créneaux de livraison, autant de facteurs qui font de Londres un environnement particulièrement difficile pour l'exploitation des véhicules utilitaires.

En termes de perte de carburant pour les poids lourds, Rome et Madrid sont les villes les plus performantes avec un taux surprenant de seulement 2,8 % de gaspillage de carburant. Ces villes présentent un trafic souvent congestionné et lent, mais toujours en mouvement.

François Denis, Associate Vice President Sales, EMEA, déclare que :

« Les embouteillages ont toujours été mesurés sous l'angle du temps : la durée des trajets, le niveau d'encombrement des routes et l'impact des retards sur les opérations. Cette analyse montre qu'il existe une autre dimension financière qui se cache derrière ce débat.

Lorsque les véhicules tournent au ralenti, les flottes brûlent littéralement de l'argent. Nos données montrent que cela leur coûte des millions : du carburant consommé alors que les moteurs tournent et que les roues sont immobiles. Chaque litre consommé représente également un coût lié aux émissions. Au-delà du temps perdu, l'enjeu des embouteillages est à la fois financier et environnemental. Les flottes qui s'en sortent le mieux sont celles qui ont la vision la plus claire de la répartition de ces coûts. »

Vous trouverez le rapport complet ici.

Méthodologie

L'Indice d'efficacité du fret urbain européen attribue à chaque ville une note sur une échelle de 0 à 100, en se basant sur deux dimensions évaluées séparément pour les véhicules particuliers et les camions, puis combinées selon une pondération de 60/40 (particuliers/camions) afin de tenir compte du fait que la majeure partie de la demande routière provient des véhicules particuliers, alors que la composante « camions » reflète spécifiquement l'efficacité logistique.

La première dimension, qui porte sur la fluidité du trafic, représente 75 % de la note attribuée à chaque type de véhicule et mesure trois éléments : le poids des embouteillages (congestion cumulée sur la journée, pondération de 50 %), les plages horaires sans embouteillages (heures par jour de circulation fluide, pondération de 25 %) et la variabilité des temps de trajet (prévisibilité des temps de trajet, pondération de 25 %).

La deuxième dimension, le coût de la congestion, représente les 25 % restants et mesure la durée de ralenti des véhicules en cours de trajet comme indicateur des pertes générées par le trafic. Des taux de ralenti élevés indiquent une mauvaise circulation, une synchronisation inadéquate des feux de signalisation et des embouteillages.

Les coûts de carburant liés à la marche au ralenti ont été estimés à partir des prix moyens à la pompe en 2025 issus du Bulletin hebdomadaire du pétrole de la Commission européenne pour les villes de l'UE, et de l'ensemble des données hebdomadaires sur les prix des carburants routiers du gouvernement britannique pour Londres, convertis au taux moyen GBP/EUR de 2025.

Tous les scores sont basés sur les données de l'année complète 2025 (janvier-décembre) issues de la plateforme de gestion des véhicules connectés de Geotab dans sept villes : Berlin, Amsterdam, Dublin, Rome, Paris, Londres et Madrid. Les scores représentent des comparaisons relatives normalisées issues d'un échantillon de véhicules connectés, et non d'un recensement.

À propos de Geotab

Geotab est un leader mondial des opérations connectées, de la télématique vidéo et des analyses basées sur l'intelligence artificielle. Fort de la confiance de plus de 100 000 clients — des petites et moyennes flottes aux entreprises du Fortune 500, en passant par les organismes publics comme le gouvernement fédéral américain — Geotab connecte environ 6 millions de véhicules et d'actifs, traitant 100 milliards de points de données par jour. Grâce à ses certifications ISO/IEC 27001:2022, SOC2, FIPS 140-3 et FedRAMP, sa plateforme ouverte et son écosystème de plus de 700 partenaires unifient sécurité, conformité et opérations au sein d'un système unique. Notre mission : rendre le monde en mouvement plus sûr, plus efficace et plus durable.

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