Eucure Biopharma annonce les résultats d'une avancée dans la phase I d'une thérapie anti-CTLA-4 en association avec l'anti-PD-1 de Junshi Biosciences

BOSTON et PEKIN, 22 mars 2021 /PRNewswire/ -- Eucure Biopharma, une filiale de Biocytogen vouée à la mise au point d'anticorps immuno-oncologiques, a annoncé que son anticorps anti-CTLA-4 (YH001), associé à l'anticorps monoclonal anti-PD-1 de Junshi Biosciences, Toripalimab Injection (TUOYI®), a démontré une activité antitumorale encourageante au cours d'un essai clinique de phase I à dose croissante en Australie. L'étude a été conçue pour évaluer l'innocuité, la tolérance, les propriétés pharmacocinétiques et l'efficacité préliminaire du YH001 en combinaison avec le Toripalimab chez les patients atteints de tumeurs solides.

Un homme de 64 ans atteint d'une tumeur de la jonction œsogastrique et de métastases hépatiques/pulmonaires chez qui la chimiothérapie avait précédemment échoué a été inscrit dans la cohorte qui allait recevoir une dose de 0,3 mg/kg le 17 septembre 2020. Le sujet a reçu un cycle 21 jours) de YH001 en monothérapie, suivi d'une thérapie combiné avec 240 mg de Toripalimab pendant 7 cycles (21 semaines). Les analyses par imagerie effectuées 8 semaines après le traitement expérimental ont révélé une maladie stable avec une réduction de 12,7 % du diamètre total de toutes les lésions cibles par rapport au départ. 15 semaines après le traitement expérimental, les analyses par imagerie ont révélé une réponse partielle, avec une réduction de 60,9 % du diamètre total de toutes les lésions cibles par rapport au départ. Aucun épisode de toxicité limitant la dose n'a été observé, et seul un événement indésirable de grade 1 (fatigue) a été signalé.

« Nous sommes très heureux de voir les patients entrer en rémission partielle des lésions cibles de la tumeur au cours de cette étude clinique, qui se déroule en douceur en Australie », a déclaré le Dr Yuelei Shen, président de Biocytogen et PDG d'Eucure Biopharma. Le Dr Shen a ajouté qu'un essai portant sur YH001 débutera en Chine « dès que possible afin de mettre à disposition des produits efficaces et innovants aux patients chinois. »

À propos de YH001

YH001 est un anticorps monoclonal humanisé anti-antigène 4 associé aux lymphocytes T cytotoxiques (CTLA-4) qui bloque l'interaction entre CTLA4 et CD80/CD86. YH001 peut déclencher la cytotoxicité à médiation cellulaire dépendante des anticorps (ADCC) et la cytotoxicité dépendante du complément (CDC) pour éliminer les cellules exprimant le CTLA-4, en particulier les cellules T régulatrices, afin d'améliorer les réponses antitumorales à médiation cellulaire. Les données précliniques indiquent que YH001 surpasse l'Ipilimumab (un médicament CTLA-4 actuellement approuvé) présentant une affinité de liaison CTLA-4 et induisant une activité ADCC.

À propos du Toripalimab (TUOYI®)

Le Toripalimab a été le premier anticorps monoclonal anti-PD-1 dont la commercialisation a été autorisée en Chine. Plus de trente études cliniques parrainées par des entreprises et couvrant plus de quinze fonctions ont été menées dans le monde, notamment en Chine et aux États-Unis. Le 17 décembre 2018, le Toripalimab a obtenu une approbation conditionnelle de l'Administration nationale des produits médicaux (NMPA) pour le traitement de deuxième intention administré à des patients atteints d'un mélanome non résécable ou métastatique. Le Toripalimab a été inscrit dans les recommandations 2019 et 2020 de la Société chinoise d'oncologie clinique (CSCO) pour le diagnostic et le traitement du mélanome. La NDA du Toripalimab pour le traitement de deuxième intention administré à des patients atteints de carcinome urothélial métastatique a été acceptée et a reçu la désignation d'examen prioritaire de la NMPA en mai et juillet 2020, respectivement. En septembre 2020, la FDA a accordé au Toripalimab la désignation de thérapie révolutionnaire pour le traitement du carcinome nasopharyngé récurrent ou métastatique. En décembre 2020, le Toripalimab a été inscrit sur la liste nationale actualisée des médicaments remboursables. En février 2021, la NDA du Toripalimab en association avec la chimiothérapie pour le traitement de première intention administré à des patients atteints de carcinome nasopharyngé avancé, récurrent ou métastatique a été acceptée par la NMPA. En outre, la NMPA a accordé une autorisation conditionnelle au Toripalimab pour le traitement administré à des patients atteints de carcinome nasopharyngé (NPC) récurrent ou métastatique après échec d'au moins deux cycles de traitement systémique antérieur. Actuellement, la FDA a accordé la désignation de thérapie révolutionnaire pour le traitement du carcinome nasopharyngé récurrent ou métastatique, la désignation de procédure accélérée « Fast Track » pour le mélanome muqueux et la désignation de médicament orphelin pour le traitement du carcinome nasopharyngé, le mélanome muqueux et le sarcome des tissus mous.

À propos d'Eucure Biopharma

Eucure Biopharma est une société de biotechnologie qui se consacre au développement clinique de médicaments à base d'anticorps avec des droits de propriété intellectuelle indépendants. Eucure Biopharma a mis en place un solide pipeline préclinique et clinique pour plus de dix cibles. À l'heure actuelle, deux produits ont reçu l'approbation d'essais cliniques aux États-Unis et en Chine. En Australie, trois produits sont entrés en phase I de développement clinique. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site http://www.eucure.com/en/ .

À propos de Junshi Biosciences

Fondée en décembre 2012, Junshi Biosciences est une société biopharmaceutique qui se consacre à la découverte, à la mise au point et à la commercialisation de thérapies novatrices La société a établi un pipeline de R & D diversifié comprenant 28 candidats-médicaments innovants et 2 biosimilaires, avec cinq domaines thérapeutiques ciblant le cancer, les maladies auto-immunes, métaboliques, neurologiques et infectieuses. Junshi Biosciences a été la première société pharmaceutique chinoise à avoir obtenu l'approbation de mise sur le marché pour l'anticorps monoclonalanti-PD-1 en Chine. Son premier anticorps anti-BTLA humain pour les tumeurs solides a été le premier au monde à être approuvé pour des essais cliniques par la FDA et la NMPA, et son anticorps monoclonal anti-PCSK9 a été le premier à être approuvé en Chine pour des essais cliniques par la NMPA. Début 2020, Junshi Biosciences s'est associé à l'Institut de microbiologie de l'Académie chinoise des sciences et à Eli Lilly pour co-développer JS016 (etesevimab), le premier anticorps monoclonal entièrement humain neutralisant le SRAS-CoV-2 en Chine. JS016 administré avec le bamlanivimab a reçu une autorisation d'utilisation en urgence (EUA) par la FDA en février 2021 pour le traitement de la COVID-19 légère à modérée récemment diagnostiquée chez les patients présentant un risque élevé d'évolution vers la COVID-19 sévère et/ou une hospitalisation. Le programme JS016 fait partie de notre innovation constante pour le contrôle et la prévention de la pandémie mondiale. Junshi Biosciences compte plus de 2 000 employés aux États-Unis (San Francisco et Maryland) et en Chine (Shanghai,Suzhou, Pékin et Guangzhou). Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : http://junshipharma.com .

