Eucure Biopharma, eine Tochtergesellschaft von Biocytogen, gibt die Verabreichung der ersten Patientendosis für eine multiregionale klinische Phase-I-Studie mit YH002 (Anti-OX40 mAb) in Kombination mit YH001 (Anti-CTLA-4 mAb) in Australien bekannt

PEKING, 9. März 2022 /PRNewswire/ -- Eucure Biopharma, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Biocytogen, gab die Verabreichung der ersten Patientendosis für eine multiregionale klinische Studie der Phase I (MRCT) von YH002 (monoklonaler Antikörper gegen OX40, mAb) in Kombination mit YH001 (anti-CTLA-4 mAb) (Nr. YH002004) in Australien bekannt. Dieser MRCT der Phase I wird in Australien und China durchgeführt.

Bei der klinischen Studie handelt es sich um eine offene Dosis-Eskalationsstudie der Phase I, in der die Sicherheit, Verträglichkeit und vorläufige Wirksamkeit von YH002 in Kombination mit YH001 bei Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren untersucht werden soll. Die Pharmakokinetik und Immunogenität von YH001 und YH002 werden ebenfalls untersucht.

Eucure Biopharma hat bereits Mono-Dosis-Eskalationsstudien für YH001 und YH002 abgeschlossen. Die Ergebnisse zeigen, dass sowohl YH001 als auch YH002 eine gute Verträglichkeit und Sicherheit aufweisen.

Dr. Yuelei Shen, Chairman und CEO von Biocytogen und Eucure Biopharma, sagte: „Sowohl YH001 als auch YH002 wurden auf der Grundlage der evidenzbasierten In-Vivo-Wirksamkeits-Screening-Plattform von Biocytogen entwickelt. Anhand von Tiermodellen haben wir zum ersten Mal festgestellt, dass die Kombination von YH002 und YH001 eine sehr gute Antitumorwirkung hat. Wir gehen davon aus, dass die Ergebnisse aus Tiermodellen bei Patienten verifiziert werden können. Wir sind zuversichtlich, dass diese Plattformen die Entdeckung und Entwicklung neuartiger therapeutischer Antikörper, ADCs und bispezifischer ADCs für den künftigen klinischen Nutzen weiter vorantreiben werden."

Informationen zu YH002

YH002 ist ein rekombinanter humanisierter Anti-OX40-IgG1-Antikörper. Die Ausrichtung auf OX40 verstärkt die Anti-Tumor-Reaktionen sowohl durch die Aktivierung von Effektor-T-Zellen als auch durch die Hemmung oder Ausschöpfung regulatorischer T-Zellen (Treg). In präklinischen Studien zeigte YH002 eine ausgezeichnete Spezifität, Affinität und Sicherheit. In-vivo-Studien mit humanisierten Mausmodellen von Biocytogen zeigten ein verbessertes therapeutisches Potenzial von YH002 im Vergleich zu Benchmark-Antikörpern und deuteten auf ein vielversprechendes Potenzial für eine Kombinationstherapie hin.

Informationen zu YH001

YH001 ist ein monoklonaler Anti-CTLA-4-Antikörper, der darauf abzielt, die Anti-Tumor-Immunantwort durch die Entfernung von Tregs aus der Mikroumgebung des Tumors zu verstärken. Kombinationstherapien, die mehrere hemmende Immun-Checkpoints (einschließlich CTLA-4 und PD-1) blockieren, gelten derzeit als vielversprechende Behandlungsmöglichkeiten für verschiedene Tumorarten, da sie die Aktivität mehrerer T-Zell-Populationen beeinflussen können.

Informationen zu Eucure Biopharma

Als hundertprozentige Tochtergesellschaft von Biocytogen ist Eucure Biopharma für die klinische Entwicklung der Forschungs- und Entwicklungspipelines von Biocytogen verantwortlich und konzentriert sich dabei auf Antikörpertherapien für die Onkologie und andere Indikationen. Das starke klinische Entwicklungsteam von Eucure hat eine innovative Produktpipeline für mehr als 10 Zielmoleküle. Derzeit haben zwei Produkte MRCTs der Phase II begonnen, und zwei befinden sich in klinischen Studien der Phase I.

Informationen zu Biocytogen

Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd . ist ein weltweit tätiges Biotechnologieunternehmen, das die Erforschung und Entwicklung neuer Arzneimittel mit innovativen Technologien vorantreibt. Biocytogen verwendet RenMab™ und RenLite™ Mäuse für die Produktion von vollständig humanen Antikörpern und hat seine monoklonalen und bispezifischen Entwicklungsplattform für Antikörper, in-vivo-Screening-Plattformen für Arzneimittelwirksamkeit und seine starke klinische Entwicklungsfähigkeit integriert, um den gesamten Arzneimittelentwicklungsprozess zu optimieren. Biocytogen führt ein groß angelegtes Projekt zur Entwicklung von Antikörpermedikamenten in Zusammenarbeit mit globalen Partnern für mehr als 1000 arzneimittelhaltige Zielmoleküle durch, das als Projekt Integrum (oder auch RenMice™ HiTS-Plattform ) bekannt ist. Mit der Umsetzung von Project Integrum hat Biocytogen Kooperationen mit Dutzenden von Partnern auf der ganzen Welt begonnen und wird diese Kooperationen fortsetzen, um eine Vielzahl von erstklassigen und/oder besten Antikörpermedikamenten zum Nutzen der Patienten zu produzieren. Biocytogen hat seinen Hauptsitz in Peking und Niederlassungen in Haimen Jiangsu, Shanghai und Boston, USA.

