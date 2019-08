EUNERD, plataforma de suporte de TI já está presente em mais de 1.000 cidades no Brasil

SÃO PAULO, 15 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- No último relatório interno constatamos que já estamos presentes em mais de 1.100 cidades em todo Brasil. Isso só é possível graças as parcerias estratégicas com grandes grupos de educação como a Kroton , escolas e cursos técnicos de informática e as campanhas de Member get member . As regiões de maior concentração são Sul, Sudeste e Centro-Oeste com destaque para o estado do Paraná e São Paulo.

E não é somente a quantidade de técnicos que impressiona, nas nossas pesquisas constatamos que 55% da base de mais de 20.000 técnicos cadastrados tem mais de 8 anos de experiencia com suporte técnico e comprovam porque essa categoria é chamada de Nerd. Quando perguntados qual a motivação de trabalhar e se cadastrar na Eunerd, mais de 65% respondeu que quer estar sempre atualizado com as últimas novidades tecnológicas e a melhor maneira de fazer isso é atendendo cada vez mais clientes.

É claro que renda extra é motivação mas não podemos deixar de lembrar que no final das contas eles são Nerds e amam tecnologia.

Quer saber em quais cidades estamos atuando? Entre em contato.

Atendimentos de até 4 horas em capitais e 24 horas para interior

Além da capilaridade que impressiona, o que chama atenção dos nossos Nerds é a pontualidade nos atendimentos. "Ter uma agenda cheia de atendimentos trás grandes responsabilidades e é preciso ter um nível elevado de serviço para conseguir na Eunerd" diz Diogo Gomes , Nerd que já completou mais de 3 anos na plataforma. Uma das estratégias da Eunerd é conseguir motivar os técnicos da plataforma e engaja-los a prestar serviços cada vez mais especializados e focados no atendimento 5 estrelas. Para que isso seja possível foi desenvolvido uma metodologia "gamification" através de RPA (Robotic Process Automation) que evidencia aqueles com melhores avaliações e geração de certificados. A tecnologia aliada a uma cultura centrada no cliente permite escalar as operações sem perder o toque do atendimento.

Foco no Varejo, Serviços de Ti e datas comemorativas

Com serviços que vão desde Rollout de Notebooks em 300 cidades simultaneamente até instalação de sensores de temperatura e abertura de novas lojas e franquias conseguimos atender diversos segmentos do varejo. Tok & Stok, Grupo Avenida, Hering, Grupo Reserva, Via Varejo, Positivo, Wipro, Tivit e por aí vai.

Abaixo os principais atendimentos e projetos que vem sendo requisitados pelos maiores clientes:

Manutenção preventiva e inventários antes de datas de grande fluxo como Dia dos Pais, Dias das mães, Black Friday, Natal e Ano novo;



Abertura de novas lojas sejam elas próprias ou franquias com serviços que vão desde cabeamento até conectividade (Roteadores, Switch, Modems);



Instalação e manutenção de sensores de medição de temperatura e movimento conectados a Internet;



Atendimento a clientes que não tem posição fixa em uma só localidade e necessitam de atendimento on-site urgente;



Alocação de recursos temporários para substituição de férias e temporários para datas comemorativas.

Nerds chegam a faturar R$ 7 mil por mês

Os nerds da plataforma são a maioria homens de 20 a 35 anos, que trabalham como autônomos ou microempreendedores individuais. A maioria está nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. A maior parte dos chamados é para serviços de manutenção e instalação de peças de notebook. Os ganhos variam, conforme a carga horária, tipo de serviço e metas do colaborador. Em média, eles faturam de R$ 500 a R$ 800, porém, há nerds que chegam a receber R$ 7 mil.

Para ser um técnico é preciso fazer um cadastro , atender a critérios como ser autônomo ou MEI , ter conta bancária e a disponibilidade, realizar um teste técnico e estar alinhado ao feed cultural da Eunerd, que tem como base quatro pilares: ética, pensar simples, ir além e cordialidade.

"Entendemos que para ter impacto positivo na sociedade, a plataforma precisa munir seus técnicos com ferramentas que ajudem a gerenciar a nova forma de trabalho que está surgindo. Precisamos tentar diminuir os problemas que a nova geração terá e que tenham maior entendimentos sobre as novas tecnologias". Veja matéria completa na gazeta do povo.

telefone para contato: (11) 3129-7132

FONTE EUNERD

Related Links

https://encontreumnerd.com.br/contato



SOURCE EUNERD