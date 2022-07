EUPRERA et EACD : De nombreux professionnels européens de la communication négligent les débats sur la diversité et l'inclusion, alors que le leadership empathique est en hausse ; la qualité du conseil et l'utilisation des technologies sont des sujets brûlants

Le professeur Ansgar Zerfass, chercheur principal de l'étude et professeur titulaire de la chaire à l'université de Leipzig, a expliqué : « Nous vivons actuellement un tournant en Europe. De nombreux concepts qui étaient considérés hier comme acquis sont aujourd'hui radicalement remis en question : la coexistence pacifique des nations et des peuples dans notre région, le rôle de la politique et des médias en tant que forces d'intégration dans la société, et la capacité des économies à stimuler l'innovation et le développement durable. Cela a un impact fondamental sur notre domaine et sur la gestion et l'exécution de la communication professionnelle pour les organisations. Certaines tendances sont assez spécifiques, mais d'autres peuvent être observées dans toute l'Europe, comme le montre cette édition de l'étude European Communication Monitor. »

Kim Larsen, responsable mondial de la communication et de l'expérience de la marque à la banque mondiale ING et président de l'Association européenne des directeurs de la communication, a ajouté : « En ces temps de crise, de perturbation et de méfiance, la communication stratégique est essentielle pour découvrir la vérité, créer un terrain d'entente et une compréhension commune dans la mesure du possible. Et comme la méfiance augmente dans la société et que les faits et les institutions sont remis en question, les communicants ont un rôle important à jouer pour que la vérité reste au premier plan. Cette année, l'étude European Communications Monitor a exploré des sujets qui ont un impact sur le succès futur de notre profession. »

La diversité, l'égalité et l'inclusion : un défi pour la profession

La 16e édition de l'étude European Communication Monitor examine si et comment le débat sur la diversité, l'égalité et l'inclusion trouve un écho dans la pratique quotidienne de la gestion de la communication en Europe. Les résultats montrent que seul un professionnel sur deux aurait suivi les tendances et les discussions mondiales (50,7 %). Environ le même nombre de personnes confirme que le sujet a fait l'objet d'importantes discussions dans leur pays (49,5 %).

Une organisation sur deux tient compte de l'âge, de l'origine ethnique et du sexe lorsqu'elle planifie et exécute des initiatives de communication. Le statut socioculturel, les handicaps, les visions du monde et les opinions politiques ou les croyances spirituelles sont moins souvent pris en compte. La plupart des professionnels reconnaissent que la diversité peut avoir un impact sur la confiance des parties prenantes externes et internes, et ils prennent soigneusement en compte les facteurs de diversité lorsqu'ils produisent du contenu. Mais seul un tiers d'entre eux croit à un changement réel du corps de la communication dans un avenir proche.

Le leadership empathique au sein des équipes de communication

En période de crise, comme lors de la pandémie de COVID-19, certains soutiennent que les dirigeants d'organisations communiquent avec plus d'empathie. L'enquête explore ce phénomène ainsi que l'effet du leadership empathique sur la santé mentale, l'engagement et le bien-être.

Les résultats montrent que trois professionnels de la communication sur quatre (73,3 %) font état de traits empathiques de la part des responsables de la communication, la majorité des professionnels (56,7 %) ayant déclaré que cela avait augmenté l'année dernière pendant la pandémie. Les résultats montrent également que, dans l'ensemble, les communicants sont engagés envers leurs organisations. De même, les personnes interrogées sont généralement très engagées dans leur travail. Un chiffre encourageant est que seulement 1 % d'entre eux courent un risque d'épuisement professionnel.

La conclusion la plus importante est que les professionnels qui travaillent pour un responsable empathique dans un département ou une agence de communication sont beaucoup plus engagés et motivés et se portent mieux mentalement. C'est un argument de poids pour développer les compétences de leadership et la culture d'équipe dans cette direction.

Le conseil externe en communication : complexité, qualité et tendances

La majorité des professionnels de la communication en Europe estiment que le besoin de conseils externes sur la communication avec les parties prenantes et sur la structure et les processus de communication dans les organisations est en augmentation. Pourtant, dans le même temps, 63,9 % des personnes interrogées estiment que le secteur du conseil devient de plus en plus diversifié et complexe, et 60,1 % déclarent qu'il est de plus en plus difficile de garantir la qualité du conseil externe.

Lorsqu'on leur demande quelle est la dimension la plus importante pour garantir la qualité des processus de conseil, les personnes interrogées placent les personnes et le savoir-faire des clients et des consultants en tête de liste (89,9 % les considèrent comme importants ou très importants), suivis par la coordination des projets entre les deux parties en deuxième position (87,7 %).

Une forte majorité des professionnels de la communication en Europe soutient l'idée de normes de qualité pour le conseil en communication : 67,8 % sont d'accord avec l'affirmation selon laquelle la profession a besoin de normes générales pour les consultants afin d'évaluer et de garantir la qualité du conseil en communication, et 60,7 % pensent que la profession a également besoin de normes pour les clients.

Les technologies de communication et la transformation numérique de la communication

Un résultat plutôt surprenant de cette étude est que seul un tiers (35,5 %) des professionnels de la communication en Europe ont suivi de près le débat sur l'utilisation de logiciels et de services pour numériser leur fonction (« CommTech »). Seule une petite majorité (55,2 %) pense que ces technologies vont changer les professions de la communication, les départements ou agences de communication pour lesquels ils travaillent et leur propre façon de travailler. Mais il existe d'énormes différences entre les pays, sans tendances régionales claires. Lorsqu'il s'agit d'évaluer les risques, un tiers des personnes interrogées pensent que les CommTech présentent des inconvénients pour la communication avec les parties prenantes, la consultation interne ou les worfklows.

La réticence au niveau individuel des communicants correspond à un niveau modéré de numérisation au niveau méso des départements et agences de communication. Seules certaines de ces unités organisationnelles (6,2 %) ont numérisé l'ensemble de leurs activités principales et ont établi une utilisation très avancée des CommTech. En dehors de ces innovateurs, beaucoup restent à la traîne et sont qualifiés d'« outsiders », de retardataires ou de majorité tardive par ceux qui œuvrent en ce sens. Les plus grands défis liés à l'adoption des CommTech ne sont pas des questions technologiques (par exemple, la performance des logiciels) ou des facteurs humains (par exemple, le manque de compétences numériques chez les communicants), mais des facteurs qui indiquent des déficits au sein des organisations respectives.

Souvent, les tâches et les processus de communication ne sont pas prêts pour la numérisation (38,5 %). Les obstacles les plus fréquemment mentionnés sont les structures et les cultures inflexibles, le manque de soutien des départements informatiques et d'autres obstacles structurels similaires (44,7 %).

Notes du rédacteur

À propos de l'European Communication Monitor 2022

Le European Communication Monitor est organisé chaque année par l'Association européenne des relations publiques pour l'éducation et la recherche (EUPRERA) et l'Association européenne des directeurs de la communication (EACD), avec le soutien du partenaire premium Cision, du partenaire en communication numérique Fink & Fuchs et des partenaires régionaux #NORA dans les pays nordiques et CECOMS en Italie. La série Global Communication Monitor est connue comme la recherche la plus complète dans ce domaine au niveau mondial. Elle couvre plus de 80 pays et cette enquête européenne est complétée par des enquêtes semestrielles dans d'autres régions comme l'Asie-Pacifique, l'Amérique latine et l'Amérique du Nord.

www.communicationmonitor.eu

À propos des organisateurs de l'enquête

Association européenne des relations publiques pour l'éducation et la recherche (EUPRERA)

La mission de l'EUPRERA est de promouvoir l'innovation dans les domaines de la connaissance, de la recherche, de l'éducation et de la pratique de la communication stratégique. Grâce à l'adhésion d'universités et d'autres associations et organismes de recherche, l'EUPRERA est un chef de file mondial dans les projets et réseaux de recherche transnationaux de haut niveau. Plus de 200 000 universitaires et praticiens peuvent être atteints grâce à ses canaux de communication étendus et ses accords de partenariat.

www.euprera.org

Association européenne des directeurs de la communication (EACD)

L'EACD vise à attirer, à inspirer et à mobiliser les leaders actuels et futurs de la communication pour favoriser l'excellence dans la profession. Cette association offre aux professionnels de la communication une plateforme pour se connecter, approfondir leur expertise, partager les meilleures pratiques, établir et promouvoir des normes pertinentes. L'EACD est une communauté dynamique avec des débats régionaux et des groupes de travail dans toute l'Europe.

www.eacd-online.eu

