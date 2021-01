Eurapco et B3i lancent Unity, la première solution opérationnelle mondiale de transfert de risques développée sur des infrastructures de type blockchain

On a longtemps vanté les mérites du blockchain comme une technologie révolutionnaire susceptible de transformer l'écosystème de l'assurance en automatisant les processus, en augmentant l'efficacité, la sécurité, l'exactitude des données, la détection des fraudes et en réduisant les coûts.

Le conseil d'administration d'Eurapco et son président, Luca Filippone, ont demandé à la directrice générale d'Eurapco, Wilma de Bruijn, d'identifier une opportunité pour le blockchain au sein de l'alliance. La première décision de Wilma de Bruijn a été de créer un axe de travail avec un objectif clair : identifier dans quelles entreprises, parmi les partenaires d'Eurapco, le blockchain offre des améliorations aux processus existants, encourage l'innovation et aide à comprendre la technologie de manière pratique.

« La confiance et la transparence sont des valeurs fondamentales que nous cultivons au sein de l'alliance et nous devions veiller à ce que ces principes se traduisent davantage dans nos opérations. L'exploration du blockchain est venue comme une étape naturelle dans la création d'une valeur tangible et durable pour nos partenaires », a déclaré Wilma de Bruijn.

Après une étude de marché et une recherche technologique approfondies, Eurapco a choisi l'assurance et la réassurance maritimes comme domaines dans lesquels le blockchain peut apporter des avantages concrets en augmentant la transparence et la sécurité, tout en réduisant considérablement les efforts administratifs.

En décembre, Eurapco, avec ses partenaires, Achmea, La Mobilière, Reale Group et B3i, a livré la version MVP d'Eurapco Unity, permettant le transfert de risques facultatifs dans un réseau de compagnies d'assurance maritime.

Dieter Lammertz, responsable de la Marine et des Beaux-Arts à la Mobilière, a déclaré : « Un nouveau monde de numérisation s'est ouvert à nous. Les documents sont rapidement accessibles et transmis à tous les partenaires. Toutes les données restent dans le blockchain et ne peuvent être modifiées. Je suis convaincu que nous allons considérablement gagner de temps et je suis déjà enthousiaste quant aux résultats que ce système peut apporter. À l'avenir, tous les comptes et toutes les demandes de réclamation seront également gérés dans Unity, ce qui permettra d'économiser encore plus de temps et de ressources. »

« Eurapco est pionnière dans l'adoption de la technologie de registre distribué de B3i tout en repoussant les limites des processus de transfert des risques ne nécessitant aucune gestion administrative. Le projet Unity n'est qu'un des nombreux exemples d'application de la technologie de registre distribué dans l'industrie et constitue une excellente vitrine pour d'autres pools de risque. Eurapco agit uniquement comme un cadre de facilitation en établissant les règles et les protocoles que les membres doivent suivre pour partager les risques en toute conformité, selon les exigences prévues dans le protocole. En éliminant les tâches administratives inutiles, la technologie de registre partagé permet à ses utilisateurs de se concentrer sur les activités à valeur ajoutée », a ajouté Antonio di Marzo, responsable des produits chez B3i.

« Eurapco s'est montrée très intéressée à comprendre ce que la technologie de registre distribué pouvait faire pour ses membres. Il s'agit de la première application personnalisée à être hébergée sur notre plateforme Fluidity, et nous sommes ravis de voir qu'elle a considérablement réduit la durée de développement, les coûts et la complexité, ce qui nous permettra d'offrir la même chose à nos futurs partenaires et développeurs externes. Nous avons hâte d'étendre les fonctionnalités du système Unity », a indiqué John Carolin, PDG de B3i.

« Diriger le blockchain d'Eurapco est un grand plaisir. Nous n'aurions pas pu y parvenir sans le soutien constant du conseil d'administration d'Eurapco, de Wilma de Bruijn, de B3i et de nombreux autres collègues que je tiens à remercier sincèrement pour leur dévouement. Nous nous réjouissons déjà d'étendre Unity à de nouvelles branches d'activité, à des contrats intelligents, à des assureurs supplémentaires et à bien d'autres choses pour 2021 », a conclu Ivan Lippa, responsable principal du programme chez Eurapco.

