Eurekas neuer RapidWash Nass-Trockensauger kombiniert starke Saugkraft und fortschrittliche Selbstreinigungsfunktionen

PARSIPPANY, N.J., 20. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Eureka, die Haushaltsreinigungsmarke mit mehr als einem Jahrhundert an Innovationen, gibt die Einführung von RapidWash bekannt, ihrem neuesten Nass-Trockensauger. Die Eureka RapidWash kombiniert eine kraftvolle Saugleistung von 15.000Pa und fortschrittliche Selbstreinigungsfunktionen in einem einfachen Design und ist auf dem besten Weg, die Reinigungslösung der Wahl für Haushalte zu werden, die ein effizientes und bequemes Leben suchen.

Macht Böden in einem Arbeitsgang blitzsauber

Eureka RapidWash

Der Eureka RapidWash verfügt über einen leistungsstarken BLDC-Motor, der eine Saugkraft von 15.000 Pa erreicht, sowie über eine Bodenbürste mit einer Rotationsgeschwindigkeit von 450 Mal pro Minute. Darüber hinaus verhindert das doppelte Anti-Verwicklungs-Design, dass sich Haare um die Walzenbürste wickeln, während das Null-Kanten-Design dem Staubsauger ermöglicht, auch schwer zugängliche Ecken zu reinigen. Mit dem Eureka RapidWash können die Verbraucher sicher sein, dass ihre Böden in einem Durchgang blitzsauber sind.

Ein Staubsauger, der sich selbst reinigt

Die Reinigung des Staubsaugers selbst kann bei einigen Marken so anstrengend sein wie das Staubsaugen der gesamten Wohnung, aber der Eureka RapidWash kümmert sich um sich selbst, so dass die Verbraucher das nicht tun müssen. Nach der Reinigung können die Verbraucher den Staubsauger einfach in die Reinigungsbasis stellen und den Selbstreinigungsmodus per Knopfdruck aktivieren. Eine Reihe von Wasserdüsen reinigt und spült den Schmutz gründlich ab, und der Boden trocknet die Walzenbürste, um Geruchsbildung zu vermeiden.

Mehr Leistung und mehr Funktionen in einem leichteren, einfacheren Design

Obwohl die Eureka RapidWash mehr Leistung und mehr Funktionen bietet, ist sie leichter als ihre Vorgängermodelle. Mit einem Gewicht von 8,16 Pfund ist der RapidWash 6 % leichter als sein Vorgänger NEW400 und bietet dennoch genügend Platz für ein intuitives LED-Display, auf dem der Verbraucher den Batteriestand, den Reinigungsmodus und eventuelle Fehlermeldungen leicht überprüfen kann.

Alles am RapidWash ist auf Bequemlichkeit ausgerichtet, von der Selbstfahrfunktion, die es den Verbrauchern erleichtert, ihren Staubsauger zu führen, bis hin zur Pausenfunktion, die es den Verbrauchern ermöglicht, den Staubsauger für einen Moment auf Pause zu stellen, ohne den Staubsauger ständig ein- und ausschalten zu müssen.

Verfügbarkeit

Ab dem 20. Juni 2024 wird die Eureka RapidWash zunächst in den USA zu einem Verkaufspreis von 279,99 US-Dollar erhältlich sein und anschließend in europäischen Ländern wie Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien eingeführt werden.

Über Eureka

Eureka® wurde 1909 in Detroit, Michigan, USA, gegründet und bietet ein komplettes Sortiment an Staubsaugern an, darunter Aufrechtstaubsauger, Kanister, Stielstaubsauger, Handstaubsauger, kabellose Staubsauger und Roboterstaubsauger. Seit mehr als 100 Jahren bringt Eureka immer wieder neue und aufregende Produkte auf den Markt und ist damit ein Begriff in Nordamerika und auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie unter www.eureka.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2438904/Eureka_RapidWash.jpg