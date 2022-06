Eurelectric : le secteur de l'électricité cherche à concilier action climatique et régénération de la biodiversité

BRUXELLES, 16 juin 2022 /PRNewswire/ -- 81 % des habitats naturels de l'Union européenne (UE) sont gravement détériorés par des activités non durables. Cette réalité alarmante est intrinsèquement liée au changement climatique : selon les expertsdu climat et de la biodiversité, les émissions de gaz à effet de serre vont devenir le principal moteur de la perte écologique et des perturbations agricoles. Le rapport Power Plant publié aujourd'hui révèle qu'un autre avenir est possible.

Kristian Ruby, secrétaire général d'Eurelectric, a déclaré :

« Le changement climatique et la perte de biodiversité peuvent être traités simultanément. Notre industrie peut réduire la perte écologique et aller jusqu'à régénérer la nature. Il s'agit d'un appel à franchir tous les obstacles pour accélérer et intensifier le déploiement des centrales électriques renouvelables. »

Les projets intégrés d'énergie renouvelable qui restaurent les écosystèmes dégradés et éliminent les émissions de CO 2 apportent de multiples avantages, notamment :

Redonner vie au paysage dans les zones dégradées, comme les tourbières et les mines de charbon ;

Revégétaliser les terres désertifiées, grâce à une protection contre le soleil ;

Produire durablement nourriture et énergie en déployant des solutions d'agro-photovoltaïque au-dessus des cultures..

Kristian Ruby a ajouté :

« L'électrification, portée par les technologies propres et renouvelables, peut briser le cycle de dégradation de la nature, et contribuer à la régénération de la biodiversité. Nous devons entreprendre des efforts de transformation à une échelle qui n'a jamais été tentée auparavant. »

500 GW de renouvelables doivent être construits si l'on veut réduire les émissions de l'UE de 55 % d'ici 2030. Cela représente la moitié du parc de production déjà existant en Europe. Or, les délais habituels d'obtention des permis de construction peuvent atteindre quatre à six ans, ce qui freine considérablement la bataille sur le front du climat et de la biodiversité.

Le rapport Power Plant a été réalisé en suivant une méthodologie innovante pour définir une nouvelle approche sur les énergies renouvelables et la biodiversité régénérative. Il a été rédigé par le cabinet de renommée internationale EFFEKT, spécialisé dans l'architecture durable et l'aménagement du territoire, en association avec des universitaires et membres de la société civile.

En s'appuyant sur des images satellites et d'ingénierie, Power Plant fournit des recommandations transversales sur le changement climatique, tout en garantissant la sécurité énergétique et la préservation de la biodiversité.

Nous appelons la Commission européenne à donner priorité aux projets qui répondent aux deux défis du climate et de la biodiversité en :

1. Accélérant l'octroi de permis pour les projets intégrés dont l'impact net est positif et en développant un système d'évaluation de l'aménagement du territoire à faible impact.

2. Encourageant l'intégration de la production énergétique et agricole via une cmodifation de la politique agricole commune.

3. Mettant en place des récompenses ou des incitations économiques pour accélérer les investissements dans les projets intégrés.

4. Accroîssant le soutien public aux énergies renouvelables qui encourage la copropriété, en en faisant connaître les avantages et en fournissant des informations de manière précoce.

Eurelectric représente les intérêts de l'industrie européenne de l'électricité. Comptant des membres dans plus de 30 pays européens, nous parlons au nom de plus de 3 500 entreprises spécialisées dans la production, la distribution et l'alimentation en électricité.

