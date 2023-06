EUROBIKE2023 : ENGWE dévoile les modèles de sa série Flagship-X équipés de sa dernière technologie !

FRANCFORT, Allemagne, 20 juin 2023 /PRNewswire/ -- La célèbre marque de vélos électriques ENGWE s'apprête à participer au salon EUROBIKE 2023 du 21 au 25 juin à la Messe Frankfurt (Hall 9.0 C12). L'EUROBIKE 2023, l'un des salons les plus importants au monde pour les vélos et la mobilité d'avenir, sera l'occasion pour ENGWE de présenter son exceptionnelle gamme de produits sur la scène internationale.

À l'EUROBIKE 2023, ENGWE présentera une gamme de produits, avec de nouveaux modèles tels que les ENGWE M20 et L20 qui ont été lancés au premier semestre de cette année, et d'autres vedettes du marché comme l'ENGWE EP-2 et l'Engine Pro. L'événement le plus attendu, cependant, est le lancement de sa nouvelle série phare 2023 avec les modèles ENGWE X26, X24 et X20 améliorés. En tant que produit le plus puissant d'ENGWE, le modèle X26 existant est déjà un monstre de puissance, fonctionnant sur un moteur de 1 200 W avec un système de batterie double et une triple suspension impressionnante qui assure un équilibre parfait et une puissance plus importante que la plupart des vélos électriques sur le marché. Les modèles 2023 améliorés et toute la série attireront certainement l'attention - ils devraient être le clou du spectacle !

Avec pour mission « d'aider les gens à trouver une nouvelle façon de parcourir de courts trajets », les vélos électriques ENGWE ne cessent de révolutionner la mobilité urbaine en proposant des vélos électriques innovants et abordables et la marque compte plus de 500 000 clients satisfaits dans le monde. De l'Amérique du Nord à l'Europe, en passant par l'Asie et l'Afrique, les produits ENGWE sont désormais vendus dans plus de 100 pays et régions. Rocky Hill, directeur des produits d'ENGWE, a déclaré : « Notre valeur fondamentale a toujours été axée sur le client et cela nous a permis de croître régulièrement au cours des neuf dernières années ». Afin de fournir un meilleur service à nos clients, ENGWE a ouvert ce mois-ci un flagship store entièrement fonctionnel en Pologne, avec des projets d'ouverture dans d'autres pays européens tels que l'Italie et l'Allemagne, permettant aux clients de tester les produits, d'acheter, et d'obtenir des conseils d'experts sur l'assemblage et l'entretien.

Avec sa gamme variée de vélos électriques et son engagement pour la durabilité, la participation d' ENGWE's à l'EUROBIKE 2023 sera certainement l'un des temps forts du salon. Les visiteurs et les revendeurs auront l'occasion de découvrir en personne l'engagement d'ENGWE en matière de durabilité, tout en découvrant les nombreuses caractéristiques de leurs produits.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web ENGWE UE et US .

