Euroclear enregistre une nouvelle année record

Euroclear publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2019

Principales données financières

Des recettes en hausse de 8 % par rapport à l'exercice fiscal 2018, atteignant 1 435 millions d'euros

Les revenus commerciaux sont en hausse de 6 %, atteignant 1 145 millions d'euros grâce à la mise en œuvre de nos initiatives stratégiques et aux conditions de marché positives



Les revenus bancaires et autres sont en hausse de 13 %, atteignant 290 millions d'euros, stimulés par la hausse des taux d'intérêts américains au cours du premier semestre 2019

Les coûts d'exploitation sont restés stables à 820 millions d'euros, alors que les investissements continus dans notre proposition client, la modernisation de la technologie et les initiatives réglementaires ont été compensés par un contrôle rigoureux des coûts

La marge d'exploitation des revenus commerciaux a augmenté de quatre points pour atteindre 28,4 %

L'EBITDA de 709 millions d'euros a augmenté de 19 %, soit une marge EBITDA de 49 %

Le bénéfice net a enregistré une hausse de 34 %, atteignant 431 millions d'euros, ce qui se traduit par un bénéfice par action de 136,9 euros, contre 102,3 euros en 2018

Le conseil d'administration indique un dividende annuel par action de 82,4 euros, en hausse de 50 % par rapport à 2018

Principaux indicateurs d'exploitation

Record de 239 millions de transactions traitées dans le groupe Euroclear, ce qui équivaut à 837 000 milliards d'euros en valeur ou à environ 10 fois la production économique mondiale

La valeur moyenne des titres détenus pour le compte des clients d'Euroclear a continué de croître, en hausse de 5 % en 2019, pour atteindre 30 100 milliards d'euros, contre 28 800 milliards d'euros en 2018. À la fin de l'exercice, Euroclear détenait 31 400 milliards d'euros d'actifs sous gestion

La Collateral Highway d'Euroclear a mobilisé en moyenne 1 300 milliards d'euros par an, soit une hausse de 6 %

FundsPlace d'Euroclear continue d'attirer à la fois les gestionnaires d'actifs et les émetteurs de FNB dont les actifs en gestion atteignent 2 400 milliards d'euros. Le nombre d'ordres de fonds acheminés par Euroclear a augmenté de 3 % pour atteindre 11,2 millions

Mise à jour stratégique

Rester concentrés sur la réalisation de nos trois objectifs stratégiques pour améliorer notre proposition client : 1. renforcer notre réseau, 2. développer notre réseau et 3. remodeler notre réseau. Faits marquants de 2019 :

Premier groupe (I)CSD à obtenir des licences en vertu des nouvelles réglementations CSD, démontrant la robustesse des systèmes et des capacités d'Euroclear

Annonce de plans pour connecter Euroclear Bank à T2S, soutenant les ambitions de l'UE pour l'Union européenne des marchés de capitaux

plans pour connecter Euroclear Bank à T2S, soutenant les ambitions de l'UE pour l'Union européenne des marchés de capitaux Réserve importante de marchés émergents attirés pour devenir « Euroclearable » afin de faciliter les investissements internationaux. Signature d'un protocole d'accord avec le ministère égyptien des Finances, le centre de dépôt de titres d'Arabie saoudite et l'autorité centrale de dépôt et de compensation de Chine pour développer les services transfrontaliers

Croissance continue des solutions de gestion des garanties dans tous les secteurs d'activité. Devenu propriétaire à 100 % de Global Collateral Ltd pour améliorer le modèle de livraison aux investisseurs mondiaux

Développement de solutions pour les émetteurs afin de soutenir les opportunités liées au SRDII et dans le secteur mondial de la finance verte

Investissement dans les services numériques et de données qui favorisent l'efficacité post-négociation

Commentant les résultats, Lieve Mostrey, présidente-directrice générale, a déclaré : « Suite à une excellente performance en 2018, 2019 a été une nouvelle année record pour Euroclear. En mettant en œuvre notre stratégie de manière cohérente, nous continuons à développer notre activité par le biais de l'expansion de notre clientèle et de nos produits et nous tirons parti de conditions de marché positives.

À l'avenir, malgré les vents contraires dus à la baisse des taux d'intérêt, nous continuerons à investir dans l'expansion de notre clientèle et de nos produits et à améliorer notre technologie. En restant concentrés sur la réalisation de nos objectifs stratégiques, nous espérons créer davantage de valeur pour toutes nos parties prenantes. »

