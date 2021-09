Euroclear finalise l'acquisition du groupe MFEX

Le large réseau de distribution de fonds de MFEX et son personnel talentueux viendront compléter les ressources d'Euroclear, améliorant et étendant la proposition client d'Euroclear, ce qui permettra de développer davantage l'activité de placement de fonds.

Lieve Mostrey, PDG d'Euroclear, a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir finalisé l'acquisition du groupe MFEX. Cette transaction réunit deux entreprises très complémentaires et nous sommes impatients de travailler avec nos nouveaux collègues de MFEX pour construire une proposition de distribution de fonds plus forte pour nos clients ».

À propos d'Euroclear

Le groupe Euroclear est le fournisseur de confiance du secteur financier en matière de services post-négociation. Euroclear fournit aux fonds d'investissement des services de règlement et de conservation de titres nationaux et transfrontaliers pour les obligations, les actions et les produits dérivés. Euroclear est une infrastructure de marché des capitaux fiable et résiliente qui s'engage à fournir une atténuation des risques, une automatisation et une efficacité à grande échelle pour sa clientèle mondiale.

Le groupe Euroclear comprend Euroclear Bank, le CSD international, ainsi qu'Euroclear Belgium, Euroclear Finland, Euroclear France, Euroclear Nederland, Euroclear Sweden et Euroclear UK et International. Le groupe Euroclear a réglé l'équivalent de 897 000 milliards d'euros de transactions sur titres en 2020, soit 276 millions de transactions nationales et transfrontalières, et détenait 32 800 milliards d'euros d'actifs pour ses clients fin 2020. Pour plus d'informations sur Euroclear, veuillez consulter www.euroclear.com.

À propos de MFEX

En tant qu'expert indépendant de la distribution mondiale de fonds, MFEX offre une solution complète aux sociétés de fonds et aux distributeurs. Le groupe MFEX a été créé en Suède en 1999 et a son siège à Stockholm. Il possède des bureaux à Paris, Luxembourg, Londres, Genève, Kuala Lumpur, Milan, Madrid, Umea, Hong Kong, Singapour et Zürich. La principale autorité de surveillance est l'autorité suédoise de surveillance financière (Finansinspektionen).

Aujourd'hui, MFEX est un leader paneuropéen avec une présence mondiale active dans 52 pays sur 5 continents avec plus de 300 employés. La société est divisée en quatre grands secteurs d'activité : Négociation et conservation, Accord de distribution et collecte des rabais, Données et informations sur les fonds et Diligence raisonnable/ AML & KYC (veille sur les fonds internationaux). En septembre 2021, MFEX est devenu un membre du groupe Euroclear, l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de règlement national et transfrontalier et de services connexes pour les transactions sur obligations, actions, ETF et fonds communs de placement.

De plus amples informations sont disponibles sur le site www.mfex.com

