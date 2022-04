Euroclear registra un sólido rendimiento en el primer trimestre

Euroclear obtuvo un sólido rendimiento financiero y operativo en el primer trimestre de 2022. El beneficio neto aumentó un +11% hasta los 134 millones de euros.

Los ingresos operativos aumentaron un 10% interanual hasta los 438 millones de euros impulsados por un fuerte crecimiento de los ingresos comerciales, un +9% hasta los 405 millones de euros y los ingresos por intereses, bancarios y otros aumentaron un 39% hasta los 32 millones de euros.

Incrementamos nuestras inversiones en tecnología en línea con nuestra estrategia. Los gastos operativos aumentaron a 260 millones de euros, un 11% más en comparación con el primer trimestre de 2021.

Las sanciones relacionadas con la invasión de Ucrania han llevado a un aumento de efectivo en nuestro balance general, que se explica más adelante.

Infográfico - https://mma.prnewswire.com/media/1805340/Euroclear_1.jpg

Nota: Las cifras de 2021 se han expresado de nuevo para incluir MFEX pro forma, a fin de permitir una comparación comparable.

Información destacada de operaciones

A lo largo del primer trimestre, Euroclear continuó logrando avances estratégicos, sin dejar de concentrarse en nuestras responsabilidades como infraestructura crítica del mercado financiero. Esto se refleja en las métricas operativas clave que se muestran a continuación:



Total en el 1er trim % cambio vs 1er trim 2021 Activos bajo custodia 37 billones de EUR +8% Número de transacciones 80 millones +5% Ingresos 270 billones de EUR +13% Activos de fondos bajo custodia 3 billones de EUR +12% Collateral Highway 2 billones de EUR +18%

La integración de MFEX avanza según lo planeado a medida que combinamos las plataformas de distribución de fondos establecidas de MFEX con la experiencia posnegociación de Euroclear para crear una nueva oferta de fondos integral.

También hemos realizado dos inversiones estratégicas durante el primer trimestre.

En primer lugar, hemos avanzado aún más en la estrategia digital de Euroclear a través de nuestra inversión en Fnality, un consorcio internacional de bancos globales e infraestructuras de mercados financieros enfocado en construir sistemas de pago regulados para respaldar la adopción de activos y mercados tokenizados.

En segundo lugar, hemos avanzado en nuestra estrategia ESG y de finanzas sostenibles a través de una inversión en Greenomy, una plataforma tecnológica de finanzas sostenibles con sede en Bélgica. Greenomy ayuda a empresas, instituciones de crédito y gestores de activos a cumplir con la nueva legislación de finanzas sostenibles de la Unión Europea mediante la digitalización de los procesos de captura y generación de informes de datos.

Como parte de nuestro compromiso con ESG, nos complace anunciar que Euroclear ha dado un paso importante para reducir su huella de carbono global al comprometerse con la iniciativa Science Based Targets (SBTi). Ahora estableceremos acciones de reducción de CO2 con el compromiso de lograr cero emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) en la cadena de valor a más tardar en el año 2050.

Implicaciones de la invasión de Ucrania y sanciones

Nuestros pensamientos están con los afectados por la crisis humanitaria resultante de la invasión de Ucrania. Nos hemos centrado en apoyar a nuestro personal, especialmente a los de origen ucraniano y ruso, así como a los de países limítrofes.

Euroclear está cumpliendo con las sanciones internacionales impuestas en respuesta a la invasión de Ucrania y ha suspendido todas las transacciones con las entidades sancionadas desde el 28 de febrero. Además de garantizar que todas las sanciones se apliquen de forma inmediata y completa, nuestros equipos están apoyando a los clientes con diligencia en la gestión de la situación excepcional. Estamos trabajando en estrecha colaboración con los clientes para aplicar todas las nuevas reglas en su totalidad y de acuerdo con el espíritu de las sanciones.

Una consecuencia de las sanciones es que los activos propiedad de las partes sancionadas se bloquean en las respectivas infraestructuras de los mercados financieros, incluido Euroclear. A medida que los activos maduran a lo largo de su ciclo de vida, los flujos de caja (por ejemplo, cupones y reembolsos) que normalmente se transfieren a las partes subyacentes se acumulan en nuestro balance mientras las sanciones permanezcan vigentes. No esperamos que estas sanciones afecten nuestro rendimiento financiero. Durante el primer trimestre, el balance de Euroclear Bank aumentó en 23.000 millones de euros interanuales, por lo que la compañía está trabajando en la mitigación de posibles requerimientos de capital regulatorio.

Ante estas circunstancias, el Consejo de Euroclear considera prudente esperar hasta el segundo semestre de 2022 para decidir formalmente el pago de un dividendo de 88,5 euros por acción (equivalente a un total de 279 millones de euros) tal y como anunció en su pleno resultados del año.

En cuanto a los resultados, Lieve Mostrey, consejero delegado, explicó:

"La invasión de Ucrania es profundamente preocupante y nuestros pensamientos están con todos los afectados. Como infraestructura del mercado financiero, tenemos un papel importante que desempeñar en un mundo turbulento. Estoy orgulloso de la respuesta del personal, ya que nuestra gente se movilizó rápidamente para solicitar las sanciones; apoyar a los clientes durante las circunstancias excepcionales; y contribuir a los esfuerzos de socorro para los afectados. Desde una perspectiva financiera y operativa, Euroclear continúa funcionando muy bien, logrando otro trimestre sólido a medida que continuamos cumpliendo con nuestra estrategia".

Apéndice: Financial Statements for Euroclear Bank and Euroclear Investments

Infográfico - https://mma.prnewswire.com/media/1805341/Euroclear_2.jpg

Acerca de Euroclear

Euroclear Group es el proveedor de confianza de la industria financiera de servicios posteriores a la negociación. Euroclear proporciona liquidación y custodia de valores nacionales y transfronterizos para bonos, acciones y derivados para fondos de inversión. Euroclear es una infraestructura de mercado de capital resistente y comprobada comprometida con la mitigación de riesgos, la automatización y la eficiencia a escala para su franquicia de clientes globales.

El Grupo Euroclear comprende Euroclear Bank, International CSD, así como Euroclear Bélgica, Euroclear Finlandia, Euroclear Francia, Euroclear Nederland, Euroclear Suecia y Euroclear UK & International. El Grupo Euroclear liquidó el equivalente a 992 billones de euros en transacciones de valores en 2021, lo que representa 295 millones de transacciones nacionales y transfronterizas, y tenía 37,6 billones de euros en activos para clientes a finales de 2021. Para obtener más información sobre Euroclear, visite www.euroclear.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/832898/Euroclear_Logo.jpg

SOURCE Euroclear