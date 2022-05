Euroleague Basketball développe la stratégie Web3 avec des vidéos interactives NFT en collaboration avec Clancy International

Web3 est le nouvel espace d'engagement pour les amateurs de sports, d'e-sports et de divertissement basé sur la technologie Blockchain. Grâce à ces vidéos interactives NFT, les fans ont désormais la possibilité de redéfinir leur relation avec leurs passions et de réellement posséder une partie du contenu produit par la ligue, les clubs et les joueurs.

Par exemple, EuroLeague dispose maintenant de cartes vidéo interactives, appelées EuroLeague EuroReels, créées comme jetons non fongibles (TNT) pour assurer le caractère unique de chaque article. Les EuroReels capturent des moments clés de la saison 2021-22 de la Turkish Airlines EuroLeague. Elles seront accompagnées d'un ensemble d'informations et de statistiques, pour en faire un véritable objet de collection. Les EuroReels seront vendus tels des raretés dans des étuis personnalisés.

Rem Langan, PDG de Clancy, a déclaré : « Nous sommes très heureux de travailler avec une ligue sportive aussi progressiste et mondialement reconnue. Les fans de l'EuroLeague sont passionnés et nous sommes heureux de leur offrir une expérience numérique de haute qualité. C'est un honneur de travailler aux côtés d'une organisation de sport et de divertissement animée par une telle créativité, innovation et quête d'excellence pour les fans. Clancy est ravie d'intégrer l'Euroleague Basketball dans son portefeuille croissant de marques de sport mondiales comme S.L. Benfica. »

Au cours des 12 derniers mois, le service des partenariats de l'Euroleague a travaillé à la définition d'une stratégie Web3 appropriée, qui maximiserait les opportunités d'engagement pour les fans et les consommateurs. Le partenariat avec Clancy vise non seulement à créer de nouveaux produits virtuels, mais aussi à maintenir les fonctionnalités des produits pour répondre aux attentes d'engagement des fans.

« Nos fans méritent tous nos efforts pour nous surpasser et créer des espaces d'engagement dans lesquels ils se sentent à l'aise et divertis, et nous sommes très satisfaits d'avoir accompli cela avec Clancy, a déclaré Roser Queralto, Chief Business Officer chez Euroleague Basketball. L'espace Web3 en est encore à ses débuts, mais le partenariat avec des entreprises solides assure non seulement une plus grande opportunité commerciale, mais aussi une courbe d'apprentissage plus rapide. »

Pour éviter toute spéculation et donner à tous les fans de l'EuroLeague la possibilité de posséder un morceau de l'histoire de la compétition, le lancement des EuroReels de l'EuroLeague sera progressif. Tous les fans intéressés peuvent dès à présent s'inscrire à la liste EuroReels Beta Pass (RBP), pour être averti lorsque la plateforme bêta sera mise en ligne. Ils pourront y créer un compte en prévision de la sortie de la sortie de la collection privée Beta, avant la sortie grand public le mois prochain.

À propos de Clancy

Clancy est une société de technologie de blockchain basée sur les fans, dont la plateforme propriétaire fournit aux entreprises basées sur les fans des solutions de blockchain et des marchés NFT personnalisés qui sont une extension de la marque de chaque partenaire. Clancy offre un maximum d'interopérabilité pour permettre aux partenaires de sécuriser et de contrôler leurs opérations dans Web3.0.

Clancy garantit l'engagement sur un contenu collaboratif, le trading et la ludification grâce à une expérience NFT interactive numérique et amplifiée. Clancy offre une nouvelle ère de collections NFT basées sur les fans grâce à des solutions de sport et de divertissement qui augmentent le nombre de fans et maximisent l'engagement. Pour en savoir plus, consultez www.clancyworld.com ou envoyez un courriel à [email protected].

À propos d'EuroLeague

Euroleague Basketball (EB) est un leader mondial dans le domaine du sport et du divertissement, dédié à la gestion des meilleures compétitions européennes de clubs de basket-ball professionnels dans le cadre d'un modèle organisationnel unique et innovant. Détenue et gérée par certains des clubs historiques aux meilleurs performances du monde, EB gère les deux premières compétitions de basket-ball masculin du continent, l'EuroLeague Turkish Airlines et l'EuroCup 7DAYS, ainsi que le premier tournoi pour les moins de 18 ans, le EB Adidas Next Generation.

Les compétitions EB amènent l'élite du basket-ball européen sur les cinq continents et dans toute la communauté sportive grâce à la plateforme OTT EuroLeague TV. EB organise également une série d'activités communautaires et éducatives, dirigées par le programme One Team, conformément aux objectifs de développement durable du programme 2030 des Nations Unies. Sur le plan académique, la EB Sports Business MBA forme les futurs professionnels en gestion du sport.

