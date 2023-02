Europ Assistance firma parceria com Kia Brasil para oferta de serviços de assistência

Em fase de eletrificação de sua frota, a importadora oferecerá atendimento a todos os proprietários dos modelos Stonic, Niro, Sportage e Carnival

SÃO PAULO, 2 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Europ Assistance Brasil (EABR) firmou uma parceria para o fornecimento de serviços de assistência 24 horas para a importadora Kia Brasil. O acordo começa a valer nesta quarta-feira, dia 1º de fevereiro, e envolve os três modelos híbridos - Stonic, Sportage e Niro, além da minivan de luxo, Carnival – a partir do ano/modelo 2022/2023, com validade de 12 meses a contar da data de emissão da nota fiscal da primeira venda do veículo.

A parceria – que tem relação direta com o conceito de cuidar (CARE) - envolve a prestação de serviços 24h, todos os dias da semana, em qualquer lugar do território brasileiro, para aproximadamente seis mil proprietários de veículos da Kia.

O atendimento será feito pelo telefone 0800 111 12 13 ou por meio da leitura de um QR Code fixado no para-brisa do veículo, que redireciona o cliente para as informações necessárias para acionar os serviços de assistência e os tipos de cobertura disponíveis. Entre os principais serviços oferecidos estão reboque até a concessionária mais próxima nos casos de pane elétrica ou mecânica, chaveiro, carga em bateria e táxi (ou outro meio de transporte alternativo) com limite de 50 km do local do socorro para voltar para casa.

"Estamos muito felizes com mais esse acordo porque confirma o bom momento que nós vivemos, após os desafios que o setor de assistência atravessou durante a fase mais dura da pandemia. Os clientes da Kia Brasil serão atendidos com a qualidade que atendemos hoje aos clientes das seguradoras, locadoras e montadoras em nosso portfólio, que atualmente conta com mais de quatro milhões de veículos ativos em nossa base. Foi buscando uma empresa com know-how e capacidade operacional que fomos escolhidos pela Kia, para que os clientes da marca tenham uma experiência de atendimento diferenciada", garante o diretor Comercial e Marketing da Europ Assistance Brasil, Rogerio Guandalini.

Ainda segundo o executivo, apesar da companhia já possuir uma operação consolidada no segmento automotivo, "existem especificidades na prestação de serviços de assistência para veículos híbridos que precisam ser observadas para que não ocorram danos em caso de necessidade de transporte. Por isso, acredito que esta nova parceria vai exigir um nível ainda maior de qualidade em nosso atendimento, mas estamos 100% preparados para isso", completou.

Segundo Gabriel Loureiro, diretor de Pós-vendas da Kia Brasil, a escolha da Europ Assistance Brasil no fornecimento de serviços de assistência se deve justamente a esse conhecimento e experiência da empresa no setor automotivo, que agrega estrutura e o cuidado na entrega junto ao consumidor.

"A parceria com a Europ Assistance representa mais um importante benefício oferecido aos clientes Kia e está alinhada com a Identidade de Serviços Kia Service, que procura oferecer mais comodidade, mais agilidade e mais qualidade aos proprietários dos veículos da marca, atingindo a excelência na experiência de atendimento", comenta Loureiro.

Fonte: Europ Assistance e Kia Brasil

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1995125/EABR___Kia_Brasil.jpg

FONTE Europ Assistance Brasil

SOURCE Europ Assistance Brasil