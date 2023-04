European Bioplastics soutient une proposition spécifique de la Commission européenne

Pourquoi les capsules de café devraient être compostables

BERLIN, 5 avril 2023 /PRNewswire/ -- European Bioplastics (EUBP) soutient l'intention de la Commission européenne de rendre les capsules de café obligatoirement compostables et invite le Parlement et le Conseil de l'UE à soutenir cette proposition spécifique afin de ne pas compromettre son efficacité.

« Nous regrettons que la proposition demandant la compostabilité obligatoire des emballages ne porte que sur un nombre limité d'entre eux. Nous soutenons toutefois sans réserve l'inclusion de capsules de café par la Commission dans la liste des produits qui, à l'avenir, sont autorisés à être mis sur le marché de l'UE uniquement s'ils sont certifiés compostables », a déclaré Hasso von Pogrell, directeur général de l'EUBP.

Le café représente environ 80 % du poids d'une capsule de café. La capture du composant principal des capsules par recyclage organique assure la plus grande rétention de la valeur de l'application utilisée, ce qui est conforme aux principes fondamentaux de la circularité. Le compost contenant du marc de café présente plusieurs avantages lorsqu'il est utilisé comme amendement de sol. Dans toute autre option de fin de vie, la matière organique précieuse est simplement perdue.

L'étude d'impact de la Commission conclut que les capsules de café compostables sont une option privilégiée du point de vue de l'évaluation du cycle de vie. Les capsules de café compostables augmentent considérablement la capture des déchets biologiques, réduisent la contamination du compost par des plastiques non compostables et n'entraînent pas une contamination accrue des autres flux de déchets.

Si toutes les unités à portion unique sur le marché sont compostables dans les installations de compostage industriel, les consommateurs peuvent être sûrs de l'endroit où se débarrasser de leurs capsules après utilisation. Les opérateurs de recyclage biologique ont la tranquillité d'esprit que l'unité à portion unique qui entre dans leurs installations est sûre, qu'elle peut se biodégrader comme le reste de la matière première et qu'elle ne laisse pas de microplastiques persistants.

Étant donné que la collecte séparée des déchets biologiques sera obligatoire dans l'UE d'ici 2024, il n'est pas nécessaire de construire une infrastructure dédiée pour la collecte, le tri et le recyclage biologique des capsules de café certifiées compostables. Ce n'est toutefois pas le cas pour d'autres formes de capsules de café sur le marché, pour lesquelles des systèmes de recyclage existent dans très peu de pays.

Nous sommes donc convaincus que le recyclage biologique est l'option de fin de vie la plus respectueuse de l'environnement pour les unités à café à portion unique et demandons au Parlement et au Conseil de maintenir les capsules de café sur la liste positive proposée pour les emballages compostables obligatoires, comme indiqué dans la proposition de la Commission pour des règles d'emballage révisées (PPWR) », a conclu M. von Pogrell. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.european-bioplastics.org .

