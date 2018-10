European Business Awards et RSM : les entreprises britanniques perdent des contrats européens alors que l'Europe recherche un accord commercial avec les États-Unis

LONDRES, October 17, 2018 /PRNewswire/ --

8 % des entreprises européennes ont coupé les liens avec les fournisseurs britanniques

Les entreprises de l'UE sont partagées sur la question de savoir s'il faut donner la priorité à un accord commercial avec les États-Unis ou avec le Royaume-Uni

20 % des entreprises de l'UE et du Royaume-Uni ont dépensé plus de 10 000 livres sterling pour faire face aux obstacles restreignant le commerce au cours des 12 derniers mois

Une nouvelle étude réalisée pour RSM, le 6e plus grand réseau de cabinets d'audit, de fiscalité et de conseil, montre que 8 % des entreprises de l'Union européenne ont coupé les liens avec les fournisseurs britanniques en conséquence directe de la sortie imminente du Royaume-Uni de l'UE.

Ce qui est inquiétant pour l'économie britannique, c'est que les entreprises européennes se demandent si l'UE doit accorder la priorité à un accord commercial avec le Royaume-Uni ou les États-Unis. 23 % estiment qu'un accord commercial avec les États-Unis devrait être la priorité, bien que le même pourcentage d'entreprises soit favorable à la priorité accordée au Royaume-Uni. Étant les deux principaux partenaires commerciaux de l'UE, les États-Unis et le Royaume-Uni seront tous deux une priorité pour les fonctionnaires de l'UE qui s'efforcent de conclure un accord commercial favorable. Après d'intenses négociations sur le Brexit, près de la moitié (47 %) des entreprises de l'UE souhaitent que l'UE donne la priorité au commerce au sein du marché unique. Alors que des voix intransigeantes s'élèvent de part et d'autre de la Manche pour refuser tout compromis, les nouvelles soulignent l'importance de convenir d'une zone de libre-échange avant l'échéance du Brexit.

Menée par les European Business Awards, la plus grande compétition d'entreprises intersectorielles d'Europe, l'enquête effectuée auprès de plus de 500 décideurs d'entreprise européens de haut niveau montre que les entreprises des deux côtés de la Manche ressentent les coûts financiers de la perturbation des échanges. Au cours des 12 derniers mois, 20 % des entreprises de l'UE et du Royaume-Uni ont dépensé plus de 10 000 livres sterling pour répondre aux obstacles restreignant le commerce tels que Brexit et les tarifs douaniers, alors que 16 % en ont dépensé plus de 50 000.

Gregor Schmidt, responsable régional européen de RSM International, a commenté :

« Nous sommes à un tournant décisif dans le commerce international, où il faut s'attaquer aux obstacles réglementaires et à la politique commerciale pour que les entreprises puissent collaborer et être concurrentielles à l'échelle mondiale. Le marché prospère lorsque des entreprises plus petites et plus agiles peuvent défier les grandes entreprises en place. Les grandes multinationales résisteront à cette tempête. Elles disposent de ressources plus importantes et de plans d'urgence qui ont été bien financés pendant un certain nombre d'années.

« Les moyennes entreprises européennes ont l'énergie créative pour ouvrir de nouvelles voies vers l'expansion internationale, mais pour qu'elles puissent atteindre réellement leur potentiel, nous devons garder nos frontières ouvertes au commerce. »

Même si l'on parle d'une guerre commerciale mondiale, la grande majorité des entreprises européennes (76 %) s'attendent à ce que le commerce international augmente au cours des 12 prochains mois. Malgré les sanctions de représailles commerciales exercées entre l'UE et les États-Unis, 82 % des entreprises européennes qui commercent actuellement avec l'Amérique du Nord s'attendent à ce que leur volume de commerce international augmente au cours des 12 prochains mois. La nouvelle du réchauffement des relations entre le président Trump et le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, sera accueillie favorablement par une entreprise de l'UE sur vingt qui a déjà perdu des marchés à la suite de ces sanctions.

Certaines entreprises européennes semblent également soutenir la décision de l'UE de porter plainte auprès de l'Organisation mondiale du commerce au sujet des pratiques de transfert de technologie de la Chine survenu plus tôt cette année. Alors que 9 % des personnes interrogées citent le vol de propriété intellectuelle comme un obstacle au commerce international, 18 % souhaitent que l'UE impose des sanctions aux pays qui encouragent cette pratique.

Jean Stephens, PDG de RSM International, a commenté :

« Les entreprises à vocation internationale connaissent actuellement l'une des périodes d'incertitude économique mondiale les plus longues de ces dernières années. Je suis encouragé de voir tant d'entreprises minimiser l'impact des évènements mondiaux et considérer les 12 prochains mois comme une opportunité de croissance.

« Les moyennes entreprises font preuve de résilience et ont souvent traversé des périodes extrêmement difficiles pour passer du statut de start-up à celui d'entreprise établie et prospère. Si les obstacles au commerce continuent d'augmenter, bon nombre de ces entreprises devront encore une fois s'inspirer de ces expériences. Les entreprises auxquelles nous apportons nos services ont besoin de certitude et de prévisibilité pour planifier l'avenir. A l'approche du Sommet de l'UE, le moment est venu d'écouter ces dirigeants et de dissiper autant que possible l'incertitude actuelle concernant le commerce international. »

À propos de l'enquête

Des recherches ont été menées auprès d'entreprises européennes qui ont participé aux European Business Awards. La majorité des entreprises interrogées étaient des entreprises européennes de taille moyenne que nous définissons comme des entreprises ayant des effectifs de centaines ou de milliers de personnes. L'échantillon comprenait des entreprises d'Allemagne, d'Autriche, de Belgique, de Bulgarie, de Croatie, de Chypre, du Danemark, d'Espagne, d'Estonie, de Finlande, de France, de Grèce, de Hongrie, d'Irlande, d'Italie, de République tchèque, du Royaume-Uni, de Suède et de Turquie, pour ne citer que ces pays-là.

Nombre total de personnes interrogées : 496

