European Centre for Certification and Privacy: Europrivacy - Le Label européen de protection des données RGPD approuvé par l'UE (CEPD), une nouvelle ère pour le respect de la vie privée et de la protection des données

LUXEMBOURG, 13 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Le Comité Européen de la Protection des Données (CEPD) a approuvé Europrivacy comme Label Européen de Protection des Données pour la certification en vertu de l'art. 42 (5) du RGPD. Europrivacy permet aux entreprises d'évaluer et de certifier formellement leur conformité en matière de traitement des données personnelles. Les certificats Europrivacy seront formellement reconnus dans tous les États membres de l'UE et seront pris en compte par les autorités de contrôle de la protection des données en cas de litige.

Europrivacy est une méthodologie et un système de certification innovant développé dans le cadre du programme de recherche européen pour simplifier, améliorer et certifier la conformité aux réglementations sur la vie privée. Il couvre les exigences du RGPD et peut être extensible à d'autres lois sur la protection de la vie privée non européennes. Europrivacy est supervisé et continuellement mis à jour par un Conseil International d'Experts pour répondre aux changements réglementaires. Le schéma est mis gratuitement à la disposition de prestataires de services qualifiés et est déjà soutenu par un écosystème de cabinets d'avocats, de sociétés de conseil, de fournisseurs de solutions et d'organismes de certification qualifiés, dont des leaders mondiaux dans chaque catégorie (plus d'informations sur https://europrivacy.com).

Europrivacy commencera par être appliquée sur le territoire de l'Union européenne et sera ensuite progressivement étendu à d'autres juridictions.

Réduire les risques pour tous

La certification Europrivacy permet à toutes les parties intéressées d'identifier et de sélectionner les entreprises qui appliquent effectivement et pleinement les règles de protection des données personnelles. Elle permet aux entreprises d'identifier les lacunes potentielles avec le règlement et de réduire leurs risques juridiques, financiers et de réputation. Elles peuvent l'utiliser pour contrôler et documenter leur conformité et pour évaluer la conformité des tiers avant de transférer des données.

Valoriser la conformité à la protection des données

La conformité est généralement perçue comme une charge et un coût par les entreprises. Avec Europrivacy, elles peuvent valoriser et communiquer leur conformité au RGPD. Elle transforme la conformité en un atout, une source de confiance et d'avantages concurrentiels.

Rendre la conformité au RGPD plus efficace, plus efficiente et plus agréable

La mission d'Europrivacy est de rendre la conformité à la protection des données plus efficace, plus efficiente et plus agréable. Les responsable de traitements, les experts et les auditeurs peuvent se qualifier sur l'académie en ligne d'Europrivacy. Ils bénéficient d'une variété d'outils et de ressources en ligne, y compris une communauté virtuelles pour collaborer et partager leurs connaissances avec d'autres experts.

Un schéma de certification innovant

Europrivacy a été recherché et développé dans le cadre du programme de recherche européen. Sa méthodologie apporte tout un ensemble d'innovations pour soutenir la conformité au RGPD et la certification:

Un système de certification hybride, applicable à toutes sortes d'activités de traitement des données personnelles, tout en couvrant aussi les obligations et les risques relatifs à des domaines et technologies spécifiques.

applicable à toutes sortes d'activités de traitement des données personnelles, tout en couvrant aussi les obligations et les risques relatifs à des domaines et technologies spécifiques. Applicable aux technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle, l'internet des objets et la blockchain.

telles que l'intelligence artificielle, l'internet des objets et la blockchain. Extensible aux obligations nationales complémentaires , y compris les réglementations hors UE.

, y compris les réglementations hors UE. Un registre de certificats basé sur une technologie Blockchain pour authentifier les certificats et empêcher leur falsification.

pour authentifier les certificats et empêcher leur falsification. Un format de critères innovant, lisible par l'homme et par la machine.

Témoignages

Dr Sébastien Ziegler, président du Conseil International d'Experts d'Europrivacy : "L'ambition d'Europrivacy est d'instaurer la confiance dans la protection des données, et de rendre la conformité à la protection des données aussi facile et naturelle que la respiration."

David Mudd, responsable mondial de l'assurance de la confiance numérique chez BSI : "La confidentialité des données n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui, étant donné que la part de notre vie professionnelle et sociale que nous menons sous forme numérique croît de manière exponentielle et globale dans la société. Le travail accompli par Europrivacy pour élaborer un système de certification flexible mais robuste pour la confidentialité des données est une étape clé dans l'établissement de la confiance des consommateurs."

Luca Bolognini, président de l'Institut italien de la vie privée, Rome, Italie : "Europrivacy a réuni certains des experts européens les plus chevronnés en matière de protection des données, de cybersécurité et de certification afin de proposer un système de certification efficace et complet qui couvre entièrement des obligations complexes."

Liens utiles

Site web d'Europrivacy: https://www.europrivacy.org et https://europrivacy.info

Europrivacy Online Academy: https://academy.europrivacy.com

Conseil européen de la protection des données : https://edpb.europa.eu

Avis du CEPD sur Europrivacy: https://edpb.europa.eu/system/files/2022-10/edpb_opinion_202228_approval_of_europrivacy_certification_criteria_as_eu_data_protection_seal_en.pdf

SOURCE Europrivacy