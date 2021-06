European Hematology Association (EHA) - L'administration de daratumumab améliore la survie sans progression après une transplantation autologue de cellules souches chez les patients atteints de myélome multiple

LA HAYE, Pays-Bas, 12 juin 2021 /PRNewswire/ -- La première partie de l'étude de phase 3 CASSIOPEIA a comparé l'ajout du daratumumab à l'induction/consolidation par bortézomib, thalidomide et dexaméthasone (D-VTd) avec le VTd seul chez des patients éligibles à une transplantation et présentant un myélome multiple récemment diagnostiqué. Les résultats de l'étude ont montré une efficacité supérieure du D-VTd par rapport au VTd seul en association avec une autogreffe de cellules souches (ASCT), ce qui a conduit à l'approbation réglementaire du traitement. Nous présentons ici les résultats de l'analyse intermédiaire de la partie 2 de CASSIOPEIA visant à comparer le daratumumab d'entretien (16 mg/kg toutes les 8 semaines) au traitement sous observation chez les 886 répondeurs de la partie 1 de l'étude.

Notre analyse intermédiaire a montré que les patients maintenus sous daratumumab présentaient une survie sans progression (SSP) significativement plus longue que dans le groupe de traitement en observation. Cependant, la stratification des patients par traitement d'induction/consolidation a révélé que ce bénéfice n'apparaissait que chez les patients précédemment traités par VTd dans la partie 1 de CASSIOPEIA. Les patients qui ont reçu le D-VTd dans la première partie et qui ont été placés sous daratumumab en entretien ont montré une SSP comparable à celle du groupe d'observation. En outre, le maintien du daratumumab a conduit à une qualité de réponse significativement plus élevée et aucun nouveau signal lié à l'innocuité n'a été détecté. En résumé, le maintien du daratumumab est bénéfique pour les patients ayant reçu une induction/consolidation par VTd après une ASCT.

Animateur : Professeur Phillipe Moreau

Affiliation : CHU de Nantes, Nantes, France

Résumé : #S180 DARATUMUMAB EN ENTRETIEN VS OBSERVATION CHEZ LES PATIENTS ATTEINTS DE MYÉLOME MULTIPLE RÉCEMMENT DIAGNOSTIQUÉ ET TRAITÉS PAR BORTEZOMIB, THALIDOMIDE ET DEXAMÉTHASONE ± DARATUMUMAB ET ASCT : RÉSULTATS DE LA PARTIE 2 DE CASSIOPEIA

À propos du congrès annuel de l'AEH : Chaque année, en juin, l'AEH organise son congrès annuel dans une grande ville européenne. Cette année, en raison de la persistance de la pandémie de COVID19, l'AEH organise pour la deuxième fois un congrès virtuel. Le congrès s'adresse aux professionnels de santé travaillant dans le domaine de l'hématologie ou s'y intéressant. Les sujets du programme scientifique vont de la physiologie et du développement des cellules souches à la leucémie ; le lymphome ; le diagnostic et le traitement ; les globules rouges ; les globules blancs et les troubles plaquettaires ; l'hémophilie et le myélome ; la thrombose et les troubles de la coagulation ; ainsi que la transfusion et la transplantation de cellules souches.

Site web : www.ehaweb.org

