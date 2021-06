European Hematology Association - L'efficacité des essais cliniques de la thérapie CAR-T chez les patients atteints de lymphome diffus à grandes cellules B est reproduite en situation réelle

LA HAYE, Pays-Bas, 11 juin 2021 /PRNewswire/ -- DESCAR-T est le registre national français des patients traités par des cellules commerciales de type récepteur d'antigène chimérique (CAR)-T dans toutes les hémopathies malignes. Il vise à recueillir des données réelles, notamment sur la sécurité et l'efficacité jusqu'à 15 ans après la perfusion de cellules CAR-T. Plusieurs registres complémentaires sont également liés à la base de données DESCAR-T, tels qu'une base de données de surveillance immunitaire, une biobanque pour le sang et les tumeurs et une plateforme d'imagerie. Dans cette étude, nous avons voulu analyser les caractéristiques des patients et les résultats cliniques de 537 patients atteints de lymphome diffus à grandes cellules B et enregistrés dans la base de données DESCAR-T.

Une cinquantaine de nouveaux patients ont été enregistrés chaque mois, ce qui démontre le succès de la thérapie CART. Les cellules CAR-T ont été recommandées pour 607 des patients enregistrés et 550 ont subi une perfusion. Le délai moyen entre la prescription de cellules CAR-T et la perfusion était de 50 jours. Parmi les patients qui ont terminé la thérapie CAR-T, 350 ont été perfusés avec Axi-cel et 200 ont reçu Tisa-acel. En analysant les données relatives à la réponse de 460 patients perfusés, nous avons constaté qu'au 30ème jour, 40 % d'entre eux ont obtenu une rémission complète et 30 % une rémission partielle. La survie sans progression à 6 mois calculée à partir du moment de la perfusion de CAR-T était de 44,5 % [39,6-49,2] mois. En conclusion, notre analyse du registre DESCAR-T a confirmé l'efficacité des essais cliniques de la thérapie CAR-T en situation réelle.

Les résultats de cette étude seront présentés par le Professeur Steven Le Gouill lors d'une séance orale.

Animateur : Professeur Steven Le Gouill

Affiliation : CHU de Nantes, Nantes, France

Résumé : #S216 PREMIERS RÉSULTATS DE PATIENTS DLBCL TRAITÉS AVEC DES CELLULES CAR-T ET INSCRITS DANS LE REGISTRE DESCAR-T ; UNE BASE DE DONNÉES FRANÇAISE EN SITUATION RÉELLE POUR LES CELLULES CAR-T DANS LES HÉMOPATHIES MALIGNES.

