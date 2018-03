Europlasma et la BEI annoncent la signature d'un contrat de financement de 30 millions d'euros pour le projet innovant CHO Tiper

La Banque européenne d'investissement (BEI) qui est la Banque de l'Union européenne (UE) a octroyé un prêt de 30 millions d'euros pour financer la centrale à énergie renouvelable CHO TIPER développée par CHO Power, filiale du groupe Europlasma. Le projet est également soutenu par InnovFin - Energy Demonstration Projects (EDP), un produit financier développé sous Horizon 2020, le Programme-Cadre pour la Recherche et l'Innovation de l'Union Européenne.

CHO Tiper est un projet innovant de centrale de cogénération par gazéification de déchets et biomasse d'une capacité installée de 11 MWe. Grâce à un procédé propriétaire de gazéification plasma, la centrale produira de l'électricité propre à partir de combustibles solides de récupération (CSR) et de résidus forestiers, sans émissions nocives pour l'environnement. Cette centrale de proximité fournira, chaque année, assez d'électricité pour 45 000 habitants tout en évitant l'enfouissement de 50 000 tonnes de déchets non-recyclables et l'émission de 28 000 tonnes de CO2. Le projet CHO Tiper représente un investissement total de 60 millions d'euros et permettra la création de 65 emplois durables à Thouars, dans la région Nouvelle Aquitaine.

Ambroise Fayolle, Vice-Président de la BEI, a déclaré : «Le soutien à l'innovation et à la lutte contre les effets climatiques est une priorité d'action pour la Banque de l'Union européenne. C'est pourquoi je suis très heureux que la BEI finance ce projet innovant, pionnier et à fort impact économique, écologique et social pour le territoire. Avec ce nouveau financement, la BEI soutient la construction d'une filière prometteuse. Le gaz renouvelable est une ressource énergétique d'avenir pour l'Europe. »

Carlos Moedas, Commissaire européen a ajouté "Je suis heureux qu'un pionnier des énergies renouvelables comme Europlasma puisse obtenir le soutien de l'Union Européenne et j'espère que la liste des bénéficiaires continuera à s'allonger afin de favoriser la transition énergétique. Des technologies innovantes favorisant l'énergie propre sont essentielles et ont besoin de notre soutien pour se développer. »

"Le groupe Europlasma se réjouit de cet engagement qui conforte la pertinence du procédé de pyro-gazéification développé avec succès par CHO Power. Face à une demande croissante pour une production d'énergie verte à partir de déchets, notre groupe compte déployer son portefeuille de projets aussi bien en France que dans le reste de l'Europe. » a conclu Jean-Eric Petit, Directeur Général du groupe Europlasma.

Le projet a été validé avec l'appui d'experts indépendants tels que Fichtner (audit technique et projet), Watson Farley & Williams (mise en place juridique du financement), Willis Towers Watson (assurances) et EY (modèle financier). Ce financement complète ceux déjà obtenus de l'Ademe et du Conseil Régional de la Nouvelle Aquitaine, respectivement engagés à hauteur de 12 et de 2 millions d'euros.

A propos de la BEI

Créée en 1957 par le Traité de Rome, la BEI est la banque de l'Union européenne, formant avec le Fonds européen d'investissement (FEI) - filiale dédiée au soutien des PME - le Groupe BEI.

Le Groupe BEI est un acteur clef de la relance par l'investissement en Europe et en particulier en France. Depuis 2012, grâce à la solidité de ses compétences et à l'attrait financier de sa notation AAA, le Groupe BEI a doublé son volume d'activité en France (atteignant plus de 8,6 milliards d'euros en 2017) au service des entreprises et de l'innovation, mais aussi en finançant l'investissement dans des secteurs stratégiques comme l'action en faveur du climat, l'énergie, la santé, le logement, l'éducation des jeunes et les infrastructures de formation.

A propos d'EUROPLASMA

Au cœur des problématiques environnementales, EUROPLASMA conçoit et développe des solutions plasma innovantes destinées à la production d'énergies renouvelables et à la valorisation des déchets dangereux ainsi qu'à des applications sur-mesure pour les industries soucieuses de réduire leur empreinte environnementale.

A propos de InnovFin - Energy Demonstration Projects (EDP)

Dans le cadre de l'initiative Horizon 2020, le programme de recherche et d'innovation de l'UE pour 2014-2020, la Commission européenne et le Groupe Banque européenne d'investissement (BEI et FEI) ont lancé en 2014 une nouvelle génération d'instruments financiers et de services de conseil destinés à faciliter l'accès au crédit pour les entreprises innovantes. Le dispositif « InnovFin - Financement européen de l'innovation » propose, jusqu'en 2020, une série de produits sur mesure qui permettront de mettre à disposition des financements à l'appui de projets de recherche et d'innovation (R-I) menés par des entreprises de petite, moyenne et grande dimension et par les promoteurs d'infrastructures de recherche.

Les produits InnovFin - Financement européen de l'innovation, qui seront couverts par des fonds réservés à cette fin dans le cadre d'Horizon 2020 et par le Groupe BEI, seront déployés à l'appui d'activités de R-I, qui sont, par nature, plus risquées et plus difficiles à évaluer que des investissements classiques, et pour lesquelles il est souvent difficile d'accéder à un financement. Tous les instruments reposent sur la demande et ne font l'objet d'aucune répartition préalable entre secteurs, pays ou régions. Les entreprises et autres entités situées dans les États membres de l'UE et dans les pays associés au titre de l'initiative Horizon 2020 pourront en devenir des bénéficiaires finals.

Le volet Projets de démonstration liés à l'énergie (Energy Demonstration Projects) du dispositif InnovFin permet d'accorder des prêts, des garanties ou des financements de type apports de fonds propres d'un montant généralement compris entre 7,5 millions et 75 millions d'EUR pour des projets innovants de démonstration dans les domaines de la transformation du système énergétique, y compris - mais sans s'y limiter - les technologies liées aux énergies renouvelables, les systèmes énergétiques intelligents, le stockage d'énergie, le captage et le stockage ou l'utilisation de carbone, le but étant de combler le fossé entre les phases de démonstration et de commercialisation. Ce produit est déployé directement par la BEI.

