EUROPLASMA: Mise à disposition du Document de Référence 2017

Il est précisé que la continuité d'exploitation, actée par le Conseil d'administration d'Europlasma (notes annexes aux états financiers sociaux, note 2, et consolidés, note 2.1.2), fait comme chaque année l'objet d'une observation dans le rapport des commissaires aux comptes.

A propos d'EUROPLASMA

Au cœur des problématiques environnementales, EUROPLASMA conçoit et développe des solutions plasma innovantes destinées à la production d'énergies renouvelables et à la valorisation des déchets dangereux ainsi qu'à des applications sur-mesure pour les industries soucieuses de réduire leur empreinte environnementale. L'action EUROPLASMA est cotée sur Euronext GROWTH™, (FR0000044810-ALEUP / LEI 969500WYVNHBV1ABQ250). Pour plus d'informations: www.europlasma.com

Avertissement important

Ce communiqué contient des informations et déclarations de nature prévisionnelle fondées sur les meilleures estimations de la Direction à la date de leur publication. Ces informations sont soumises par nature à des risques et incertitudes difficilement prévisibles et généralement en dehors du champ d'action du Groupe. Ces risques incluent les risques listés dans le Document du Référence du Groupe disponible sur son site internet http://www.europlasma.com . Les performances futures du Groupe peuvent en conséquence différer sensiblement des informations

