Eurotech est reconnu dans le Magic Quadrant™ de Gartner® pour les plates-formes IdO industrielles pour 2021

AMARO (UD), Italie, 1er novembre 2021 /PRNewswire/ -- Eurotech, fournisseur de confiance de matériel et de logiciels intégrés permettant de mettre en œuvre des solutions d'Internet industriel des objets (IIdO), a l'honneur d'annoncer qu'il a été inclus dans le rapport Gartner Magic Quadrant for Industrial IoT Platforms 2021.[1]

Gartner, Inc. fournit des informations objectives et exploitables aux dirigeants et à leurs équipes. Le rapport a évalué 18 entreprises sur la base de leur capacité d'exécution et de l'exhaustivité de leur vision. Selon le rapport, « les solutions industrielles basées sur des plateformes IdO continuent d'évoluer et de prendre en charge l'intégration informatique/OT. Les responsables des applications et de l'ingénierie logicielle dans les entreprises industrielles doivent aider leurs entreprises à sélectionner les plateformes IIdO en équilibrant leurs capacités et leur potentiel à court et à long terme ».

« Nous sommes extrêmement fiers de notre offre Everyware IdO, qui offre la gestion facile de l'Edge et la cybersécurité intégrée que le marché exige. Nous pensons que c'est la raison pour laquelle Eurotech a été retenu dans le rapport Magic Quadrant pour la troisième fois consécutive », a déclaré Paul Chawla, PDG d'Eurotech.

« Nous apprécions notre inclusion dans ce rapport Gartner Magic Quadrant pour les plateformes IIdO, qui, selon nous, valide notre capacité à soutenir les clients avec une architecture et une offre IIdO solides, fournissant des outils sûrs et faciles à utiliser pour collecter, agréger, gérer et intégrer les données des actifs à l'échelle », a commenté Robert Andres, CSO d'Eurotech.

[1] Gartner, « Magic Quadrant for Industrial IoT Platforms », Alfonso Velosa, et al, 18 octobre 2021.

GARTNER et MAGIC QUADRANT sont des marques déposées et des marques de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et à l'étranger et sont mentionnées dans le présent communiqué avec autorisation. Gartner ne cautionne aucun vendeur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les vendeurs ayant les meilleures notes ou autres désignations. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner rejette toute garantie, expresse ou implicite, relative à ces recherches, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adaptation à une fin particulière.

Eurotech (ETH:IM) est une société multinationale qui conçoit, développe et fournit des ordinateurs de bord et des solutions de l'Internet des objets (IdO) aux intégrateurs de systèmes et aux entreprises. En adoptant les solutions d'Eurotech, les clients ont accès à des blocs de construction IdO et à des plateformes logicielles, à des Edge Gateway pour permettre la surveillance des actifs et à des Edge Computers haute performance créés également pour les applications d'IA.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1674347/Eurotech_Logo.jpg

SOURCE Eurotech SPA