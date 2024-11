Eurotech lance la première passerelle modulaire de l'industrie certifiée cybersécurité : ReliaGATE 15A-14

Une solution certifiée et hautement configurable pour une large gamme d'applications IoT : élimine les coûts de conception personnalisée, accélère le déploiement mondial et simplifie la connectivité tout en réduisant considérablement les efforts de mise en conformité.

AMARO, Italie, 12 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Eurotech, leader des systèmes embarqués et des solutions d'activation de l'IA à l'Edge, lance la ReliaGATE 15A-14, la première passerelle modulaire de l'industrie qui soit certifiée pour la cybersécurité, conçue pour répondre à la demande croissante de solutions IoT sécurisées, flexibles et déployables à l'échelle planétaire. Conçue pour prendre en charge une large gamme d'applications, la ReliaGATE 15A-14 accélère les projets IoT en simplifiant la mise en conformité avec les certifications régionales et des opérateurs de réseaux, en offrant un support natif pour l'intégration des équipements de terrain et en répondant aux normes de sécurité les plus strictes.

Introducing industry’s first cybersecurity-certified modular gateway, the ReliaGATE 15A-14

La ReliaGATE 15A-14 combine une expansion flexible des fonctionnalités pour s'adapter aux divers besoins des clients avec de multiples facteurs de forme compacts, parfaitement adaptés aux espaces restreints. Avec une certification des opérateurs de téléphonie mobile et une couverture mondiale, elle permet aux clients de se déployer dans plusieurs régions avec une seule version du matériel, réduisant ainsi considérablement les frais d'exploitation et les coûts de gestion des stocks. Prête pour la 5G et dotée d'une durée de vie étendue, la ReliaGATE 15A-14 est conçue pour pérenniser tout projet avec simplicité.

Avec la cybersécurité désormais obligatoire, sous l'impulsion de réglementations telles que l'IoT Cybersecurity Improvement Act aux États-Unis, la NIS2 de l'UE, RED, le Cyber Resilience Act et la directive Machines, la ReliaGATE 15A-14 est prête à répondre à ces exigences à peine sortie de sa boîte. Pré-certifiée selon la norme ISA/IEC 62443-4-2, elle permet aux organisations de satisfaire efficacement aux normes réglementaires, réduisant considérablement le temps, les efforts et les frais de mise en conformité.

La ReliaGATE 15A-14 simplifie également la gestion du cycle de vie des projets en prenant en charge des aspects cruciaux tels que les mises à jour de sécurité, le provisionnement sécurisé dans le cloud et le signalement automatique d'événements de sabotage. Elle propose un environnement de programmation visuel low-code/no-code pour accélérer le développement des applications, l'interfaçage avec les actifs de terrain, la connexion aux services cloud et l'exécution de charges de travail sophistiquées sur l'appareil. Cette approche complète maximise le retour sur investissement et pérennise les organisations à mesure qu'elles évoluent.

"Notre ReliaGATE 15A-14 introduit une nouvelle approche de la modularité des passerelles tout en conservant une architecture sécurisée dès sa conception. Elle minimise l'empreinte physique et améliore sa configurabilité pour différents cas d'usage- de l'application industrielle à la distribution d'énergie.», a déclaré Marco Carrer, CTO d'Eurotech. « Elle permet aux entreprises de déployer des solutions IoT plus rapidement, de simplifier les opérations, de réduire le coût total de possession et de répondre facilement aux exigences de conformité aux normes de cybersécurité."

La ReliaGATE 15A-14 sera disponible en décembre 2024. Pour plus de détails, visitez le site web d'Eurotech ou contactez directement l'équipe de vente d'Eurotech: https://www.eurotech.com/contact-us/

À propos d'Eurotech

Eurotech (ETH.IM) est une société multinationale qui conçoit, développe et fournit des ordinateurs Edge et des solutions complètes pour l'Internet des objets (IdO), incluant les services, les logiciels et le matériel, destinés aux intégrateurs de systèmes et aux entreprises. En adoptant les solutions d'Eurotech, les clients ont accès à des blocs de construction IdO et à des plateformes logicielles, à des passerelles Edge pour permettre la surveillance des actifs et à des ordinateurs Edge haute performance (HPEC) créés également pour des applications d'intelligence artificielle (IA). Pour offrir des solutions toujours plus complètes, la société Eurotech s'est associée à des entreprises leaders dans leur domaine d'action, afin de créer des solutions de pointe pour l'Internet industriel des objets. En savoir plus.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2553914/Eurotech.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1897403/Eurotech_Logo.jpg