EVA LONGORIA ANUNCIA EL LANZAMIENTO DE LA LÍNEA DE UTENSILIOS DE COCINA RISA

Eva Longoria se asocia con Heyday, la plataforma líder de última generación que acelera marcas de comercio electrónico, con una nueva línea de utensilios de cocina de la estufa a la mesa

LOS ÁNGELES, 5 de octubre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La actriz, directora, emprendedora y activista Eva Longoria, junto con Heyday, anunciaron hoy el lanzamiento de Risa, una nueva línea multifuncional de utensilios de cocina de la estufa a la mesa que reúne a las personas para crear recuerdos en la cocina.

Risa

Risa es una extensión natural del amor de Eva por la comida, la cocina y la unidad que declara en su libro de cocina inspirado en la herencia mexicana Eva's Kitchen: Cooking with Love for Family and Friends, la marca de tequila Casa Del Sol y la próxima docuserie gastronómica de CNN Eva Longoria: Searching for Mexico. El espíritu de la marca Risa está arraigado en la filosofía personal de Eva: la cocina está en el corazón de cada recuerdo.

"Las cocinas son el lugar de reunión natural en un hogar, y en Risa queremos celebrar esos momentos genuinos que compartes con familiares y amigos", comentó Eva Longoria, cofundadora. "Con nuestra línea de utensilios de la estufa a la mesa celebramos los momentos de unión en la cocina a través de nuestro diseño accesible para que cocinar sea fácil".

Risa es la primera marca en alianza con una celebridad de Heyday, una plataforma pionera en el enfoque nativo de sitios web de mercado para la construcción de marcas de comercio electrónico. Heyday incuba y acelera las marcas digitales para los consumidores de hoy al combinar tecnología, datos y capital a fin de presentarles productos que usarán todos los días.

"Heyday es una plataforma para la creación de marcas. Junto con emprendedores ambiciosos, lideramos un enfoque de prioridad digital para construir una compañía de productos de consumo de última generación", comentó Sebastian Rymarz, cofundador y director ejecutivo de Heyday. "Nos entusiasma darle vida a la visión de Eva con Risa, una nueva marca de utensilios no tóxicos que pone a la familia y a la risa en el centro de la cocina".

La colección de Risa está diseñada para ser multipropósito y accesible, de manera que la cocina sea más fácil y conveniente. La colección incluye The Pot (8 cuartos, $125), The Pan (4.5 cuartos, $125), Stackable Steamer ($30), Splatter Screen ($30), Serving Stand ($25) y Pot Holders ($19), utensilios disponibles en tres colores diferentes: azul oscuro, gris frío y marfil natural. Los clientes también pueden comprar el Cookware Set ($225), que incluye The Pot with Lid, The Pan with Lid, y 2 Pot Holders. Los productos Risa reducen la necesidad de tener varios accesorios de silicona especializados y están hechos en aluminio con tapa y base en acero inoxidable. The Pot and The Pan se fabrican sin PTFE, PFOA, PFOS, plomo ni cadmio. También cuentan con revestimiento en cerámica antiadherente con sol-gel, una placa de inducción tipo panal para una distribución uniforme del calor y soportes para la tapa en cada manija ergonómica. Son seguras para el horno hasta 400 °F y compatibles con todos los tipos de estufa: gas, eléctrico e inducción.

Risa ya está disponible para pedidos anticipados en www.risakitchen.com y se lanzará en Amazon el 1 de noviembre. Solo por tiempo limitado, el juego de utensilios (MSRP: $225) estará disponible por $199 desde el 4 de octubre hasta el 30 de noviembre de 2022 con una venta especial el 1 de noviembre.

Acerca de Risa

Risa es una nueva marca de utensilios de cocina que lanzó Eva Longoria en alianza con Heyday como su primera iniciativa con celebridades. Risa tiene como objetivo traer de vuelta la experiencia y la alegría a la cocina para las personas, las familias y los amigos por igual. Los productos de Risa hacen que cocinar sea más fácil, conveniente y divertido para sus clientes. Cocinemos, comamos y riamos juntos con Risa. Risa está disponible para compra directa en www.risakitchen.com.

Acerca de Heyday

Heyday es una plataforma para la creación de marcas digitales. Heyday es pionera en un enfoque de prioridad en sitios web de mercado para construir la compañía de productos de consumo de última generación. Adquieren e incuban marcas nativas de sitios web de mercado a través de alianzas innovadoras con emprendedores de comercio electrónico. Una vez que forman parte de la plataforma Heyday, las marcas aprovechan la tecnología, los datos y el capital personalizados a fin de impulsar los ingresos y el crecimiento de ganancias de manera exponencial. El enfoque nativo de sitios web de mercado de Heyday para el desarrollo de marcas digitales libera el potencial pasado por alto de una economía del mercado mundial de $2.7 billones. Heyday cuenta con más de 200 empleados a nivel global con amplia experiencia en comercio electrónico, y ha recaudado más de $800 millones de inversionistas visionarios como The Raine Group, Premji Invest, Victory Park Capital, General Catalyst y Khosla Ventures. Para obtener más información, visite www.heyday.co

Acerca de Eva Longoria

Gracias a su trabajo consistente en Hollywood durante más de 20 años, Eva Longoria se ha consolidado como una base de la industria, reconocida por su trabajo tanto frente como detrás de las cámaras. Longoria, una galardonada actriz, directora nominada al Emmy, productora, emprendedora, filántropa y activista, ha estado liderando la representación diversa y femenina desde su papel protagónico en la exitosa serie de ABC Desperate Housewives. A través de su compañía productora UnbeliEVAble Entertainment, Longoria se ha convertido en una de las pioneras más destacadas. Fundada en 2005, la compañía selecciona de manera activa proyectos específicos que representen con precisión las historias de las comunidades latinx y otras subrepresentadas. Nombrada por Variety como una de las directoras para ver en 2021, Longoria causó gran revuelo este año en el Festival de Cine de Sundance 2022 con su documental aclamado por la crítica, La Guerra Civil. La película cuenta la historia de los boxeadores Óscar de la Hoya y Julio César Chávez, y se adentra en el histórico combate entre los dos gigantes latinos. A continuación, hará su debut como directora con la muy esperada película biográfica de Searchlight Pictures Flamin' Hot, que narra la historia de Richard Montañez y el picante pasabocas Cheetos Flamin' Hot, para la cual derrotó a varios directores de cine de alto perfil que compitieron por el trabajo. Además, en diciembre de 2021, CNN anunció la programación de Eva Longoria: Searching For Mexico, una docuserie original cuyo lanzamiento está previsto para 2023. La serie de seis partes seguirá a Longoria mientras viaja por México explorando la gastronomía del país. Recientemente, Apple TV+ anunció que Longoria será la estrella y productora ejecutiva en Land of Women frente a Carmen Maura. La innovadora serie de drama con seis episodios se rodará tanto en inglés como en español y estará disponible para ver en cada idioma. Longoria también ha incursionado en la radio y en el mundo de los podcasts como una de las cofundadoras de la recién lanzada Latino Media Network, así como con su lista de podcasts en alianza con My Cultura Podcast Network de iHeart Media. Más recientemente, Longoria presentó la nueva lista de podcasts que incluye Connections with Eva, lanzado en marzo de 2022, Sisters of the Underground, lanzado en agosto de 2022, y el próximo Hungry for History.

En septiembre de 2021, Longoria lanzó Casa Del Sol, un tequila de lujo inspirado en la magia de la hora dorada y la leyenda de la diosa azteca del agave, Mayahuel. Como mexicana-estadounidense, se enorgullece de ser cofundadora de una marca con raíces mexicanas auténticas y una fuerte influencia femenina. Hace poco nombrada por People como una de las "Mujeres que están cambiando el mundo", Longoria es una filántropa y activista dedicada que ha prestado su voz de manera consistente para la lucha contra los problemas que le apasionan, que van desde la inmigración hasta la educación en campos STEM. Es cofundadora del Latino Victory Fund, Momento Latino y Poderistas. Longoria también ha sido el rostro de L'Oréal Paris durante más de 15 años. Nativa de Texas, Longoria vive actualmente en Los Ángeles con su familia.

