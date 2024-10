Évaluation des risques ESG 2024 Techem se classe à nouveau en tête du classement

Morningstar Sustainalytics, un fournisseur mondial de données, de recherches et de notations ESG, évalue le risque ESG de Techem à 9,6 et le considère donc comme « négligeable »

ESCHBORN, Allemagne, 18 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Techem, l'un des principaux fournisseurs de services énergétiques dans l'industrie immobilière, s'est vu attribuer un score de risque ESG de 9,6 par Morningstar Sustainalytics, un fournisseur mondial de données, de recherches et de notations ESG. Ce score s'apparente à un « risque négligeable », que l'entreprise obtient pour la deuxième fois consécutive. Le fournisseur de services énergétiques d'Eschborn se classe ainsi une nouvelle fois dans la meilleure des cinq catégories possibles et reste dans le top 3 des 16 000 entreprises de différents secteurs au niveau international. Dans la sous-industrie « Services de soutien aux entreprises », Techem s'est classée à la 6e place sur 186 et dans l'industrie « Services commerciaux » à la 50e place sur 475 entreprises dans le monde.

Dr. Carsten Sürig, Chief Financial Officer at Techem

L'évaluation des risques ESG, un indicateur fiable de l'économie

L'évaluation des risques ESG se compose de l'évaluation de l'exposition aux risques ESG et de la gestion correspondante. Avec un score de 27,5 dans le domaine de l'exposition aux risques ESG (« Faible ») et de 68,2 dans le domaine de la gestion des risques ESG (« Élevé »), Techem est en tête dans les deux cas. La gestion des risques ESG a été évaluée sur la base de huit critères différents, Techem obtenant les meilleurs résultats dans les domaines des « émissions, eaux usées et déchets », de la « protection des données » et de la « cybersécurité ».

« En tant que partenaire sur le même pied d'égalité, nous aidons nos clients à relever les défis de la transition énergétique et contribuons à la décarbonisation du parc immobilier tout au long de notre chaîne de valeur et dans le cadre de nos activités liées au développement durable. Nous avons aligné notre programme de développement durable sur des objectifs et des chiffres clés clairs, garantissant ainsi la mise en œuvre efficace de notre stratégie de développement durable », explique le directeur financier de Techem, Carsten Sürig.

Des partenaires solides pour atteindre des objectifs de durabilité avec TPG et GIC

Début octobre, TPG Rise Climate, un fonds spécialisé dans les investissements climatiques dans le cadre de la plateforme mondiale d'investissement à impact de TPG, et GIC, un investisseur mondial de premier plan dans les infrastructures, ont signé un accord pour l'acquisition du groupe Techem. TPG Rise Climate, l'un des plus grands fonds d'investissement privés au monde pour les solutions climatiques globales, investit dans des entreprises comme Techem, qui dispose d'une offre de décarbonisation de plus en plus complète grâce à de nouveaux services numériques et qui ne cesse de la faire progresser. Avec ses nouveaux partenaires TPG et GIC, Techem va maintenant s'appuyer sur cette base et continuer à développer et à faire progresser sa position en tant que plateforme de premier plan pour la numérisation et la décarbonisation du secteur du bâtiment en Europe. Techem bénéficiera également de l'expertise de TPG et de GIC en matière de décarbonisation efficace pour atteindre ses propres objectifs ambitieux en matière de développement durable, et s'appuiera ainsi sur les efforts fructueux de l'année précédente.

« Les autorités réglementaires, les banques et les investisseurs insistent de plus en plus sur la nécessité d'élaborer des stratégies claires en matière de développement durable, ce qui oblige les entreprises à rendre des comptes. Pour Techem, l'évaluation des risques ESG est donc un indicateur important de notre performance en matière de développement durable et une source d'information clé pour les marchés de capitaux et les investisseurs. Avec TPG et GIC, nous disposons désormais de nouveaux partenaires solides qui nous aideront à réaliser des progrès importants dans la mise en œuvre de nos stratégies de développement durable », souligne M. Sürig.

ESG à Techem : une approche holistique

Au cours de l'exercice 2022 / 2023, Techem s'est concentrée encore plus fortement sur l'impact de ses propres dispositifs sur l'environnement et le climat dans la dimension « E » avec un « Devices Action Plan » mis à jour et a réduit les émissions dans sa propre chaîne de valeur (Scope 3) de 18 %. L'entreprise poursuit également des objectifs spécifiques dans la dimension « S » et a défini des principes clairs en matière de diversité dans une politique de diversité et de lutte contre la discrimination à l'échelle du groupe. En outre, Techem a réalisé l'année dernière le premier audit sur l'égalité salariale entre les hommes et les femmes en Allemagne, qui montre l'écart de rémunération en pourcentage entre les deux sexes. Elle a établi une procédure pour déterminer cet écart et en rendre compte. Dans la dimension « G », le fournisseur de services énergétiques basé à Eschborn se concentre sur la minimisation continue des risques. Il n'y a pas eu de violation des règles du droit de la concurrence ou de violation significative des lois et règlements dans le domaine économique ou social au sein du groupe Techem au cours de l'exercice 2023. Aucun cas significatif de corruption n'a été signalé.

Le développement durable, une composante à part entière

Afin d'apporter une contribution maximale à tous les groupes de référence concernés, le développement durable est également considéré comme une question transversale chez Techem et est ancré dans tous les domaines de l'entreprise. Katharina Bathe-Metzler est responsable du développement durable, de la communication et des affaires publiques depuis mars 2023 et coordonne à ce titre la stratégie de développement durable de l'entreprise. Le département du développement durable gère les activités liées au développement durable et les développe continuellement en collaboration avec l'Institut de recherche Techem sur le développement durable et le département des finances. Mme Bathe-Metzler fait des rapports au PDG Matthias Hartmann, qui dirige le Conseil du développement durable et est responsable des performances en matière de développement durable.

À propos de l'évaluation des risques ESG

L'évaluation des risques ESG de Morningstar Sustainalytics fournit un aperçu clair des risques ESG des entreprises en évaluant l'ampleur des risques ESG non gérés d'une organisation. Sur une échelle allant d'un risque négligeable (note de Techem) à un risque élevé, la note évalue les performances ESG de plus de 16 000 entreprises dans le monde. L'échelle de notation de Sustainalytics va de 0 à 40+*, Techem recevant une note de 9,6 pour l'exercice 2023 / 2024, ce qui la place dans la meilleure catégorie. De plus amples informations sont disponibles sur le site www.sustainalytics.com.

* Négligeable (0-10), Faible (10-20), Moyen (20-30), Élevé (30-40) et Sévère (40+).

Copyright ©2024 Morningstar Sustainalytics. Tous droits réservés. Ce communiqué de presse contient des informations élaborées par Sustainalytics (www.sustainalytics.com). Ces informations et données sont la propriété de Sustainalytics et/ou de ses fournisseurs tiers (données tierces) et sont fournies à titre d'information uniquement. Elles ne constituent pas une approbation d'un produit ou d'un projet, ni un conseil en investissement, et ne sont pas garanties comme étant complètes, opportunes, exactes ou adaptées à un usage particulier. Leur utilisation est soumise à des conditions disponibles à l'adresse suivante : https://www.sustainalytics.com/legal-disclaimers.

À propos de Techem

Techem est un fournisseur de services de premier plan pour les bâtiments intelligents et durables. Les services de l'entreprise couvrent les thèmes de la gestion de l'énergie et de la conservation des ressources, de l'habitat sain et de l'efficacité des processus dans les propriétés. Fondée en 1952, Techem est aujourd'hui présente dans 18 pays avec plus de 4 000 employés et dessert plus de 13 millions de logements. Techem propose des améliorations de l'efficacité tout au long de la chaîne de valeur de la chaleur et de l'eau dans l'immobilier, ainsi que des concepts et des solutions d'approvisionnement régénératif. En tant que leader du marché de la détection radio à distance de la consommation d'énergie dans les habitations, Techem continue à stimuler la mise en réseau et les processus numériques dans le secteur de l'immobilier. Des dispositifs modernes à capteurs multiples, des détecteurs de fumée radio avec inspection à distance, l'exploitation de points de comptage, des infrastructures de recharge pour l'électromobilité et des services liés à l'amélioration de la qualité de l'eau potable dans les propriétés complètent le portefeuille de solutions pour l'industrie du logement et de l'immobilier commercial. Pour plus d'informations, consultez le site https://www.techem.com/corp/en/about-us ou suivez-nous sur LinkedIn.

